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ПМР попросила Россию активизировать политическое урегулирование - РИА Новости, 28.02.2024
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17:03 28.02.2024 (обновлено: 18:24 28.02.2024)
https://ria.ru/20240228/pmr-1930041241.html
ПМР попросила Россию активизировать политическое урегулирование
ПМР попросила Россию активизировать политическое урегулирование - РИА Новости, 28.02.2024
ПМР попросила Россию активизировать политическое урегулирование
Тирасполь просит Россию активизировать политико-дипломатическое урегулирование приднестровского конфликта, заявил в среду глава МИД Приднестровья Виталий... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T17:03
2024-02-28T18:24
россия
в мире
молдавия
тирасполь
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Тирасполь просит Россию активизировать политико-дипломатическое урегулирование приднестровского конфликта, заявил в среду глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев.Власти Приднестровья обратились в среду к России за помощью в связи с экономической блокадой со стороны Молдавии, говорится в резолюции, принятой съездом депутатов всех уровней ПМР."Мы обратились с просьбой активизировать политико-дипломатические меры, поскольку Российская Федерация является одним из международных посредников в международном процессе урегулирования в формате "5+2"", - сказал игнатьев в эфире телеканала "Россия 24".Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20240226/pridnestrove-1929659378.html
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Приднестровский конфликт
Приднестровский конфликт зародился с началом распада СССР. В 1990 году Молдавия приняла Декларацию о суверенитете, после чего несогласное с этим решением Приднестровье провозгласило независимость от самой Молдавии. Напряжение между Кишиневом и Тирасполем нарастало и в 1992 году переросло в вооруженное столкновение. Бои прекратились после введения в регион российского военного контингента. Сейчас на территории непризнанной республики постоянно находятся совместные миротворческие силы. Подробнее — в видеоинфографике Ria.ru.
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россия, в мире, молдавия, тирасполь
Россия, В мире, Молдавия, Тирасполь
ПМР попросила Россию активизировать политическое урегулирование

МИД ПМР: Тирасполь попросил Москву активизировать политическое урегулирование

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкГлава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев
Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости / Артем Кулекин
Перейти в медиабанк
Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Тирасполь просит Россию активизировать политико-дипломатическое урегулирование приднестровского конфликта, заявил в среду глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев.
Власти Приднестровья обратились в среду к России за помощью в связи с экономической блокадой со стороны Молдавии, говорится в резолюции, принятой съездом депутатов всех уровней ПМР.
"Мы обратились с просьбой активизировать политико-дипломатические меры, поскольку Российская Федерация является одним из международных посредников в международном процессе урегулирования в формате "5+2"", - сказал игнатьев в эфире телеканала "Россия 24".
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
В ПМР раскрыли, как Кишинев вербует ее жителей при оформлении гражданства
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