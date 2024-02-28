https://ria.ru/20240228/plan-1930094869.html

Bild опубликовал четырехэтапный "план" нападения России на НАТО

Bild опубликовал четырехэтапный "план" нападения России на НАТО - РИА Новости, 28.02.2024

Bild опубликовал четырехэтапный "план" нападения России на НАТО

Немецкий таблоид Bild опубликовал теоретический сценарий нападения России на НАТО со ссылкой на правительственный документ, представленный парламенту. РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T22:50

2024-02-28T22:50

2024-02-28T22:57

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Немецкий таблоид Bild опубликовал теоретический сценарий нападения России на НАТО со ссылкой на правительственный документ, представленный парламенту. Согласно документу, под нападением России подразумевается "фундаментальное изменение ситуации с безопасностью для всей Европы". По мнению авторов документа, подобное нападение могло бы состоять из четырех фаз. Первая фазаКак утверждает Bild, первой фазой нападения России на страны НАТО станет массовая кампания дезинформации, особенно в СМИ и социальный сетях. Целью Москвы здесь будет разделение общества, его дестабилизация и подрыв доверия к либеральной демократии. Кроме того, на этом этапе ожидаются кибератаки и нападения на объекты критической инфраструктуры: линии электропередач, плотины и т.д. Характерной чертой данной фазы будет скрытность проводимых операций. Вторая фазаВторая фаза, по мнению составителей документа, будет заключаться в крупных маневрах российских войск на границах альянса. На это союзники ответят развертыванием собственных войск на восточной границе. Это приведет к появлению первых беженцев. Также этот этап будет характеризоваться усилением шпионажа, актов саботажа, кибератак и нападений - в особенности, для создания помех перемещению войск НАТО. Также возможно выведение из строя первых спутников в космосе. Возможны нападения на такие объекты в Германии, как химические предприятия и атомные реакторы. Третья фазаТретья фаза подразумевает непосредственное нападение России на страны НАТО. Территория Германии подвергается точечным ударам. Кроме того, на этом этапе авторы документа ожидают массовое выведение из строя спутников. Четвертая фазаНа это фазе конфликта российские войска прорываются к территории Германии, бои происходя на суше, в море и в воздухе. Кроме того, конфликт глобального масштаба развивается и в космосе. Авторы документа допускают, что Россия может применить биологическое, химическое и тактическое ядерное оружие. Кроме того, они опасаются применения Россией некого ядерного электромагнитного импульса, который задействуется на высоте 50 километров над землей и может вывести из строя все электронные устройства. Это уже не первый "план" нападения России на НАТО, который публикует Bild. В январе таблоид утверждал со ссылкой на некий "секретный документ" вооруженных сил ФРГ (бундесвера), что Россия может нанести крупное поражение Украине и начать гибридную агрессию против стран Прибалтики. Сценарий заканчивался на начале столкновений в районе Сувалкского коридора: наиболее узкого места, отделяющего Калининградскую область России от Белоруссии.

https://ria.ru/20240227/politika-1929656381.html

https://ria.ru/20240226/voyna-1929414178.html

https://ria.ru/20240215/tramp-1927501668.html

https://ria.ru/20240213/ugroza-1926987420.html

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