https://ria.ru/20240228/peskov-1929949954.html

Песков назвал продвижение НАТО поводом для принятия мер по безопасности

Песков назвал продвижение НАТО поводом для принятия мер по безопасности - РИА Новости, 28.02.2024

Песков назвал продвижение НАТО поводом для принятия мер по безопасности

Продвижение НАТО в сторону границ РФ и враждебная риторика стран альянса - повод для принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности, а Калининград,... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T12:08

2024-02-28T12:08

2024-02-28T12:24

в мире

россия

нато

дмитрий песков

линас линкявичюс

калининград

литва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147903/78/1479037841_0:173:3027:1876_1920x0_80_0_0_3e163c4f80cc11040aea865e4343fdb9.jpg

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Продвижение НАТО в сторону границ РФ и враждебная риторика стран альянса - повод для принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности, а Калининград, который угрожают "нейтрализовать" в случае, если Россия бросит вызов НАТО, это российский регион, и так будет всегда, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее посол Литвы в Швеции и бывший глава МИД страны Линас Линкявичюс пригрозил "нейтрализовать" Калининград, если Россия бросит вызов НАТО."Расширение НАТО, продвижение военной инфраструктуры НАТО в сторону наших границ, враждебная риторика со стороны государств-членов североатлантического альянса - это все, конечно, повод для глубокой обеспокоенности и основания для принятия дополнительных мер для обеспечения нашей безопасности", - сказал Песков в ответ на обещание посла Литвы в Швеции "нейтрализовать" Калининград, если Россия осмелится бросить вызов НАТО.Он добавил, что Калининград - это российский регион, который находится на Балтике. "И так будет всегда", - подчеркнул Песков.

https://ria.ru/20240228/kaliningrad-1929907827.html

https://ria.ru/20240227/politika-1929656381.html

россия

калининград

литва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, нато, дмитрий песков, линас линкявичюс, калининград, литва