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Песков назвал продвижение НАТО поводом для принятия мер по безопасности - РИА Новости, 28.02.2024
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12:08 28.02.2024 (обновлено: 12:24 28.02.2024)
https://ria.ru/20240228/peskov-1929949954.html
Песков назвал продвижение НАТО поводом для принятия мер по безопасности
Песков назвал продвижение НАТО поводом для принятия мер по безопасности - РИА Новости, 28.02.2024
Песков назвал продвижение НАТО поводом для принятия мер по безопасности
Продвижение НАТО в сторону границ РФ и враждебная риторика стран альянса - повод для принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности, а Калининград,... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T12:08
2024-02-28T12:24
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калининград
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Продвижение НАТО в сторону границ РФ и враждебная риторика стран альянса - повод для принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности, а Калининград, который угрожают "нейтрализовать" в случае, если Россия бросит вызов НАТО, это российский регион, и так будет всегда, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее посол Литвы в Швеции и бывший глава МИД страны Линас Линкявичюс пригрозил "нейтрализовать" Калининград, если Россия бросит вызов НАТО."Расширение НАТО, продвижение военной инфраструктуры НАТО в сторону наших границ, враждебная риторика со стороны государств-членов североатлантического альянса - это все, конечно, повод для глубокой обеспокоенности и основания для принятия дополнительных мер для обеспечения нашей безопасности", - сказал Песков в ответ на обещание посла Литвы в Швеции "нейтрализовать" Калининград, если Россия осмелится бросить вызов НАТО.Он добавил, что Калининград - это российский регион, который находится на Балтике. "И так будет всегда", - подчеркнул Песков.
https://ria.ru/20240228/kaliningrad-1929907827.html
https://ria.ru/20240227/politika-1929656381.html
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в мире, россия, нато, дмитрий песков, линас линкявичюс, калининград, литва
В мире, Россия, НАТО, Дмитрий Песков, Линас Линкявичюс, Калининград, Литва
Песков назвал продвижение НАТО поводом для принятия мер по безопасности

Песков назвал продвижение НАТО поводом для принятия мер по безопасности

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Продвижение НАТО в сторону границ РФ и враждебная риторика стран альянса - повод для принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности, а Калининград, который угрожают "нейтрализовать" в случае, если Россия бросит вызов НАТО, это российский регион, и так будет всегда, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее посол Литвы в Швеции и бывший глава МИД страны Линас Линкявичюс пригрозил "нейтрализовать" Калининград, если Россия бросит вызов НАТО.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова оценила угрозы посла Литвы в Швеции "нейтрализовать" Калининград
Вчера, 08:59
"Расширение НАТО, продвижение военной инфраструктуры НАТО в сторону наших границ, враждебная риторика со стороны государств-членов североатлантического альянса - это все, конечно, повод для глубокой обеспокоенности и основания для принятия дополнительных мер для обеспечения нашей безопасности", - сказал Песков в ответ на обещание посла Литвы в Швеции "нейтрализовать" Калининград, если Россия осмелится бросить вызов НАТО.
Он добавил, что Калининград - это российский регион, который находится на Балтике. "И так будет всегда", - подчеркнул Песков.
Российские флаги - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
Россия виновата в том, что Запад не может напугать нами остальной мир
27 февраля, 08:00
 
В миреРоссияНАТОДмитрий ПесковЛинас ЛинкявичюсКалининградЛитва
 
 
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