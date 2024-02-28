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Власти оценили состояние двоих раненых в перестрелке в Дагестане

Власти оценили состояние двоих раненых в перестрелке в Дагестане - РИА Новости, 28.02.2024

Власти оценили состояние двоих раненых в перестрелке в Дагестане

Двое из четырех пострадавших при перестрелке в Унцукульском районе Дагестана находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости заместитель главы района... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T11:12

2024-02-28T11:12

2024-02-28T11:12

происшествия

унцукульский район

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МАХАЧКАЛА, 28 фев - РИА Новости. Двое из четырех пострадавших при перестрелке в Унцукульском районе Дагестана находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости заместитель главы района Магомед Гамзатов. Вечером 26 февраля на территории поселка Временный Унцукульского района произошла перестрелка с участием четырех человек. В следственном управлении СК РФ по республике сообщили, что все участники получили ранения. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство двух или более человек группой лиц и незаконном обороте оружия группой лиц по предварительному сговору. "Двое раненых находятся в медучреждениях нашего района: в Унцукульской центральной районной больнице и в Шамилькале. Оба очень тяжелые, стабильное тяжелые", - сказал Гамзатов. Пресс-служба МВД Дагестана сообщала, что в перестрелке участвовали жители села Гимры. Полицейские выяснили, что двое мужчин ранее на почве бытового конфликта избили сельчанина. Племянники пострадавшего, узнав о произошедшем, решили разобраться с обидчиками дяди. Словесная перепалка переросла в драку с хаотичной стрельбой с обеих сторон. Гамзатов отметил, что угрозы обострения ситуации "пока не наблюдается". "Мы обе стороны видели, разговаривали с ними, еще сядем за стол переговоров", - сказал замглавы района.

https://ria.ru/20240228/delo-1929893177.html

унцукульский район

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происшествия, унцукульский район, следственный комитет россии (ск рф), россия