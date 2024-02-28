https://ria.ru/20240228/patrushev-1929893314.html
Патрушев встретился с советником президента Боливии
Патрушев встретился с советником президента Боливии - РИА Новости, 28.02.2024
Патрушев встретился с советником президента Боливии
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев встретился в столице Никарагуа с советником президента Боливии по национальной безопасности Хосе Уго Молдисом... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T04:02
2024-02-28T04:02
2024-02-28T04:02
боливия
россия
никарагуа
николай патрушев
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/17/1879985212_285:0:2958:1504_1920x0_80_0_0_fa224e388555a849e43849879c87627c.jpg
ГАВАНА, 28 фев - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев встретился в столице Никарагуа с советником президента Боливии по национальной безопасности Хосе Уго Молдисом и обсудил вопросы сотрудничества стран, а также темы региональной безопасности. "Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился с советником президента Боливии по национальной безопасности Хосе Уго Молдисом. Обсужден широкий круг российско-боливийского сотрудничества в сфере безопасности. Подчеркнута недопустимость вмешательства США во внутренние дела стран Латинской Америки. Состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности", - сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ. Стороны также предметно рассмотрели вопросы двустороннего межведомственного взаимодействия по линии правоохранительных органов и спецслужб, наращивания сотрудничества между финансовыми разведками и органами юстиции. Затронуты также темы углубления экономических отношений России и Боливии.
https://ria.ru/20240228/nikaragua-1929889731.html
боливия
россия
никарагуа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/17/1879985212_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_c0a2a8be5e1bea6a891c7c5cf88b9104.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
боливия, россия, никарагуа, николай патрушев, в мире
Боливия, Россия, Никарагуа, Николай Патрушев, В мире
Патрушев встретился с советником президента Боливии
Патрушев обсудил с советником президента Боливии вопросы сотрудничества