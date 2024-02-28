https://ria.ru/20240228/patrushev-1929893314.html

Патрушев встретился с советником президента Боливии

Патрушев встретился с советником президента Боливии - РИА Новости, 28.02.2024

Патрушев встретился с советником президента Боливии

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев встретился в столице Никарагуа с советником президента Боливии по национальной безопасности Хосе Уго Молдисом... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T04:02

2024-02-28T04:02

2024-02-28T04:02

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николай патрушев

в мире

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ГАВАНА, 28 фев - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев встретился в столице Никарагуа с советником президента Боливии по национальной безопасности Хосе Уго Молдисом и обсудил вопросы сотрудничества стран, а также темы региональной безопасности. "Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился с советником президента Боливии по национальной безопасности Хосе Уго Молдисом. Обсужден широкий круг российско-боливийского сотрудничества в сфере безопасности. Подчеркнута недопустимость вмешательства США во внутренние дела стран Латинской Америки. Состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности", - сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ. Стороны также предметно рассмотрели вопросы двустороннего межведомственного взаимодействия по линии правоохранительных органов и спецслужб, наращивания сотрудничества между финансовыми разведками и органами юстиции. Затронуты также темы углубления экономических отношений России и Боливии.

https://ria.ru/20240228/nikaragua-1929889731.html

боливия

россия

никарагуа

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боливия, россия, никарагуа, николай патрушев, в мире