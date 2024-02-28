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Двум жителям Волгоградской области вынесли приговор за незаконную рыбалку - РИА Новости, 28.02.2024
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18:17 28.02.2024 (обновлено: 18:19 28.02.2024)
https://ria.ru/20240228/osetrina-1930060134.html
Двум жителям Волгоградской области вынесли приговор за незаконную рыбалку
Двум жителям Волгоградской области вынесли приговор за незаконную рыбалку - РИА Новости, 28.02.2024
Двум жителям Волгоградской области вынесли приговор за незаконную рыбалку
Суд приговорил двух жителей Волгоградской области к 5,5 годам и 5 годам и 1 месяцу лишения свободы за незаконную рыбалку на Волге, их уловом стали, в том числе, РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T18:17
2024-02-28T18:19
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ВОЛГОГРАД, 28 фев — РИА Новости. Суд приговорил двух жителей Волгоградской области к 5,5 годам и 5 годам и 1 месяцу лишения свободы за незаконную рыбалку на Волге, их уловом стали, в том числе, два краснокнижных осетра, сообщает в среду объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции региона. По информации суда, в ноябре 2022 года двое мужчин установили сети на Волге недалеко от Волжской ГЭС. В результате незаконной рыбалки они поймали двух осетров, 15 рыбцов и другие виды рыб. Отмечается, что этим они нанесли ущерб государству в 550 тысяч рублей. В среду Волжский городской суд признал их виновными в незаконной добыче (вылове) водных биологических ресурсов и незаконной добыче рыбы, занесенной в Красную книгу РФ. "По совокупности преступлений Олегу А. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 6 месяцев, Андрею Г. – 5 лет 1 месяц с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — говорится в сообщении суда.
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происшествия, волгоградская область, россия, волжская гэс
Происшествия, Волгоградская область, Россия, Волжская ГЭС
Двум жителям Волгоградской области вынесли приговор за незаконную рыбалку

Двум жителям Волгоградской области дали по 5 лет за незаконный вылов осетров

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМолодь осетровых в бассейне для рыб
Молодь осетровых в бассейне для рыб - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Молодь осетровых в бассейне для рыб . Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 28 фев — РИА Новости. Суд приговорил двух жителей Волгоградской области к 5,5 годам и 5 годам и 1 месяцу лишения свободы за незаконную рыбалку на Волге, их уловом стали, в том числе, два краснокнижных осетра, сообщает в среду объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции региона.
По информации суда, в ноябре 2022 года двое мужчин установили сети на Волге недалеко от Волжской ГЭС. В результате незаконной рыбалки они поймали двух осетров, 15 рыбцов и другие виды рыб. Отмечается, что этим они нанесли ущерб государству в 550 тысяч рублей.
В среду Волжский городской суд признал их виновными в незаконной добыче (вылове) водных биологических ресурсов и незаконной добыче рыбы, занесенной в Красную книгу РФ.
"По совокупности преступлений Олегу А. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 6 месяцев, Андрею Г. – 5 лет 1 месяц с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — говорится в сообщении суда.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
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