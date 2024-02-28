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Оркестр займет почетное место в Гостином дворе, где Путин огласит послание - РИА Новости, 28.02.2024
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21:36 28.02.2024
https://ria.ru/20240228/orkestr-1930089110.html
Оркестр займет почетное место в Гостином дворе, где Путин огласит послание
Оркестр займет почетное место в Гостином дворе, где Путин огласит послание - РИА Новости, 28.02.2024
Оркестр займет почетное место в Гостином дворе, где Путин огласит послание
Оркестр, который ежегодно исполняет российский гимн, займет почетное место в зале Гостиного двора, где президент России Владимир Путин в четверг огласит... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T21:36
2024-02-28T21:36
россия
владимир путин
послание президента федеральному собранию —  2024 
общество
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Оркестр, который ежегодно исполняет российский гимн, займет почетное место в зале Гостиного двора, где президент России Владимир Путин в четверг огласит послание Федеральному собранию. Как сообщает телеканал "Россия1", стулья для музыкантов и пюпитры для нот уже расставлены. Идут последние приготовления — проверка звука и света.
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россия, владимир путин, послание президента федеральному собранию —  2024 , общество
Россия, Владимир Путин, Послание президента Федеральному Собранию —  2024 , Общество
Оркестр займет почетное место в Гостином дворе, где Путин огласит послание

В Гостином дворе, где Путин огласит послание, идут последние приготовления

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкБиржевая площадь в Москве
Биржевая площадь в Москве - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Биржевая площадь в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Оркестр, который ежегодно исполняет российский гимн, займет почетное место в зале Гостиного двора, где президент России Владимир Путин в четверг огласит послание Федеральному собранию.
Как сообщает телеканал "Россия1", стулья для музыкантов и пюпитры для нот уже расставлены. Идут последние приготовления — проверка звука и света.
Президент России Владимир Путин выступает с посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
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РоссияВладимир ПутинПослание президента Федеральному Собранию —  2024 Общество
 
 
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