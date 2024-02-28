https://ria.ru/20240228/orkestr-1930089110.html

Оркестр займет почетное место в Гостином дворе, где Путин огласит послание

Оркестр займет почетное место в Гостином дворе, где Путин огласит послание - РИА Новости, 28.02.2024

Оркестр займет почетное место в Гостином дворе, где Путин огласит послание

Оркестр, который ежегодно исполняет российский гимн, займет почетное место в зале Гостиного двора, где президент России Владимир Путин в четверг огласит... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T21:36

2024-02-28T21:36

2024-02-28T21:36

россия

владимир путин

послание президента федеральному собранию — 2024

общество

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Оркестр, который ежегодно исполняет российский гимн, займет почетное место в зале Гостиного двора, где президент России Владимир Путин в четверг огласит послание Федеральному собранию. Как сообщает телеканал "Россия1", стулья для музыкантов и пюпитры для нот уже расставлены. Идут последние приготовления — проверка звука и света.

https://ria.ru/20240228/poslanie-1930043925.html

россия

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россия, владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024 , общество