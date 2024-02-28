https://ria.ru/20240228/opros-1930033138.html

Опрос показал уверенность россиян в возможностях для самореализации

Опрос показал уверенность россиян в возможностях для самореализации - РИА Новости, 28.02.2024

Опрос показал уверенность россиян в возможностях для самореализации

Большинство (80%) россиян считают, что в России есть возможности для самореализации, 68% респондентов заявили, что в регионах есть возможности для реализации... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T16:29

2024-02-28T16:29

2024-02-28T16:29

общество

россия

михаил мамонов

вциом

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Большинство (80%) россиян считают, что в России есть возможности для самореализации, 68% респондентов заявили, что в регионах есть возможности для реализации молодежи, сообщил руководитель Департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов. "Хотел бы представить данные наших общероссийских опросов относительно того, как люди, и в том числе молодежь, видят возможности для самореализации, возможности для того, чтобы стать успешными и достичь своих целей. Надо сказать, что показатели, которые мы фиксируем сейчас, находятся на очень высоком уровне… Сегодня порядка 80% россиян считают, что возможности реализовать себя, найти применение своим способностям и добиться успехов в жизни действительно есть. Что крайне важно, этот показатель на этом же уровне находится среди самых молодых, а именно 18-35-летних россиян", — сказал Мамонов в ходе круглого стола ЭИСИ на тему "Создавая будущее: как в России работают социальные лифты" в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".Что касается региональной ситуации, 68% россиян заявляют о том, что в их регионах есть возможности для самореализации у молодых людей. Преуспеть, по мнению респондентов ВЦИОМ, молодой человек в России может в спорте, науке и образовании, военной службе, предпринимательстве и других сферах. На вопрос о том, от чего в большей степени зависит благополучие человека, в 2023 году 62% россиян сказали – от самого человека, 31% считают, что оно зависит от устройства общества. "С 2000 года произошло качественное изменение ситуации, по сути дела ситуация перевернулась. Если 23 года назад россияне в целом заявляли о том, что прежде всего такая ситуация (благополучие человека - ред.) зависит от того, как устроено общество…, то сейчас ответственность приоритетно возлагается на самого человека", — поделился итогами опросов Мамонов. Он также озвучит результаты опроса о платформе "Россия — страна возможностей". Семь из десяти (69%) россиян хотели бы, чтобы их дети или внуки приняли участие в одном из проектов платформы, 45% респондентов, которые слышали о платформе, считают, что она скорее предоставляет молодым людям новые возможности для развития и успешной самореализации.

https://ria.ru/20240223/opros-1929131734.html

https://ria.ru/20240223/putin-1929126927.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, михаил мамонов, вциом