https://ria.ru/20240228/oon-1929888363.html

Небензя отверг критику дипломата США в СБ ООН

Небензя отверг критику дипломата США в СБ ООН - РИА Новости, 28.02.2024

Небензя отверг критику дипломата США в СБ ООН

Зампостпреда США при ООН Роберт Вуд на заседании СБ ООН по ситуации в секторе Газа заявил России, что не ей критиковать какую-либо страну, указав на участие... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T01:49

2024-02-28T01:49

2024-02-28T01:49

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ООН, 28 фев - РИА Новости. Зампостпреда США при ООН Роберт Вуд на заседании СБ ООН по ситуации в секторе Газа заявил России, что не ей критиковать какую-либо страну, указав на участие Москвы в конфликте на Украине, в ответ постпред РФ Василий Небензя посоветовал Штатам "разглядеть бревно в своем глазу" и напомнил Вашингтону о бомбардировках Югославии, Ирака, Афганистана, Сирии. На заседании СБ ООН по гуманитарной ситуации в секторе Газа Небензя обвинил США в неоднократном блокировании резолюций Совбеза с призывом к немедленному прекращению огня. После этого слово попросил зампостпреда США при ООН Роберт Вуд. Он обвинил Россию в том, что она "не помогает решать гуманитарные кризисы - она создает их". "Посмотрите просто на Украину, спросите украинский народ, который вынужден ежедневно жить под варварскими бомбардировками. Так что не России критиковать какую-либо страну, тогда как она продолжает грубо нарушать Устав ООН", - заявил Вуд. "Вы бы постыдились сравнивать ситуации на Украине и в Газе. Они несравнимы. Россия не подвергает бомбардировкам гражданское население Украины. Это во-первых. И сравнивать это совершенно невозможно", - отреагировал Небензя. "И во-вторых, кто бы это нам читал лекции об этом? Страна, которая разрушила Ирак, Афганистан, Сирию и крыла варварскими ковровыми бомбардировками эти страны, Югославию в том числе? Поэтому прежде чем вы попытаетесь в следующий раз разглядеть соринку в чужом глазу, взгляните на бревно в своем", - добавил российский постпред. После этого Вуд спросил у Небензи, бомбит ли Россия Украину. Небензя же предложил не превращать Совет в дуэль между США и РФ. "Мы неоднократно выступали на тему ситуации на Украине и будем еще выступать. И неоднократно говорили там, какие цели подвергаются атакам российских вооруженных сил. Это военные цели, цели военной инфраструктуры, которые позволяют киевскому режиму поддерживать свою военную машину", - пояснил он. "Думаю, на этом надо завершить. Предлагаю продолжить наш спарринг во время заседания по Украине с уважаемым представителем США", - завершил постпред РФ.

https://ria.ru/20240227/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240228/oon-1929884170.html

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в мире, украина, сша, россия, василий небензя, оон