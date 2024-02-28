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Небензя призвал СБ ООН наказывать за препятствование гумдоступу в Газу
Небензя призвал СБ ООН наказывать за препятствование гумдоступу в Газу - РИА Новости, 28.02.2024
Небензя призвал СБ ООН наказывать за препятствование гумдоступу в Газу
Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал рассмотреть возможность введения санкций СБ ООН за препятствование гуманитарному доступу в сектор Газа. РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T01:03
2024-02-28T01:03
2024-02-28T01:03
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ООН, 28 фев – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал рассмотреть возможность введения санкций СБ ООН за препятствование гуманитарному доступу в сектор Газа. "Коллеги, выпущенная УКГВ записка во исполнение резолюции СБ 2417 не оставляет Совету безопасности ООН иных вариантов, кроме как продолжать добиваться прекращения огня для создания необходимых условий работы гуманитарного и медицинского персонала. И мы намерены это делать", - сказал Небензя. По его словам, это важно в первую очередь для создания безопасных беспрерывно действующих гуманитарных коридоров, о которых не раз говорили представители ВОЗ. Помимо поставок помощи по ним, необходимо наладить эвакуацию тяжело больных людей, которых, в отсутствии лекарств, ждет неминуемая смерть в Газе, указал постпред. "Важно также не забывать, что согласно положениям упомянутой резолюции, против тех, кто препятствует гуманитарному доступу к нуждающимся, Совет безопасности вправе рассмотреть вопрос введения санкционных мер. Полагаем, что сейчас самое время это положение задействовать", - подчеркнул Небензя.
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В мире, Россия, Василий Небензя, ООН, Совет Безопасности ООН, ВОЗ, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, Сектор Газа, Израиль
Небензя призвал СБ ООН наказывать за препятствование гумдоступу в Газу
Небензя призвал СБ ООН допустить санкции за препятствование гумдоступу в Газу