https://ria.ru/20240228/oon-1929884170.html

Небензя раскритиковал проект резолюции США по сектору Газа

Небензя раскритиковал проект резолюции США по сектору Газа - РИА Новости, 28.02.2024

Небензя раскритиковал проект резолюции США по сектору Газа

Проект резолюции США по сектору Газа является лицензией на убийство мирных палестинцев, Москва призывает СБ ООН не поддерживать его, заявил на заседании Совбеза РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T00:49

2024-02-28T00:49

2024-02-28T02:05

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ООН, 28 фев — РИА Новости. Проект резолюции США по сектору Газа является лицензией на убийство мирных палестинцев, Москва призывает СБ ООН не поддерживать его, заявил на заседании Совбеза постпред России при организации Василий Небензя. "Предложенный же США "альтернативный" проект резолюции СБ по ситуации в секторе Газа не содержит призыва к прекращению огня и нацелен на расширение "зонтика" ООН для израильской операции в анклаве. Это никакая не альтернатива, а еще одна "лицензия на убийство" мирных палестинцев, которую США вознамерились выдать Израилю, "подписав" под ней на этот раз СБ ООН", — сказал Небензя. Дипломат призвал членов Совбеза ООН не поддерживать "это деструктивное начинание".Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более пяти тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве.Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 29 тысяч, пострадали более 70 тысяч человек, сообщало министерство здравоохранения Газы.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240228/oon-1929883730.html

https://ria.ru/20240201/voyna-1924679276.html

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в мире, сша, россия, израиль, василий небензя, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа