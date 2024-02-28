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Небензя призвал СБ ООН не допустить голод в Газе

Небензя призвал СБ ООН не допустить голод в Газе - РИА Новости, 28.02.2024

Небензя призвал СБ ООН не допустить голод в Газе

Если СБ ООН допустит голод в секторе Газа, он разделит ответственность за использование Израилем голода в качестве метода ведения войны, заявил на заседании СБ... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T00:39

2024-02-28T00:39

2024-02-28T00:47

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ООН, 28 фев - РИА Новости. Если СБ ООН допустит голод в секторе Газа, он разделит ответственность за использование Израилем голода в качестве метода ведения войны, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя."Мы внимательно ознакомились с запиской УКГВ, подготовленной в соответствии с резолюцией СБ 2417. На наш взгляд, она, конечно, опоздала. Тревожный прогноз по сектору Газа был анонсирован еще в декабре прошлого года в рамках Интегрированной классификации фаз продовольственной безопасности. По оценкам, которые мы услышали и сегодня, риск полномасштабного голода возрастает каждый день", - сказал Небензя.По его словам, согласно практике, "выпуск таких документов является "красной чертой"."Перешагнув ее в контексте Газы при отсутствии действенной реакции, члены Совета безопасности разделят всю полноту ответственности за использование Израилем голода в качестве метода ведения войны", - подчеркнул Небензя.

https://ria.ru/20240227/konflikt-1915630213.html

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