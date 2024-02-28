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Небензя призвал СБ ООН не допустить голод в Газе - РИА Новости, 28.02.2024
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00:39 28.02.2024 (обновлено: 00:47 28.02.2024)
https://ria.ru/20240228/oon-1929883730.html
Небензя призвал СБ ООН не допустить голод в Газе
Небензя призвал СБ ООН не допустить голод в Газе - РИА Новости, 28.02.2024
Небензя призвал СБ ООН не допустить голод в Газе
Если СБ ООН допустит голод в секторе Газа, он разделит ответственность за использование Израилем голода в качестве метода ведения войны, заявил на заседании СБ... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T00:39
2024-02-28T00:47
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сектор газа
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ООН, 28 фев - РИА Новости. Если СБ ООН допустит голод в секторе Газа, он разделит ответственность за использование Израилем голода в качестве метода ведения войны, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя."Мы внимательно ознакомились с запиской УКГВ, подготовленной в соответствии с резолюцией СБ 2417. На наш взгляд, она, конечно, опоздала. Тревожный прогноз по сектору Газа был анонсирован еще в декабре прошлого года в рамках Интегрированной классификации фаз продовольственной безопасности. По оценкам, которые мы услышали и сегодня, риск полномасштабного голода возрастает каждый день", - сказал Небензя.По его словам, согласно практике, "выпуск таких документов является "красной чертой"."Перешагнув ее в контексте Газы при отсутствии действенной реакции, члены Совета безопасности разделят всю полноту ответственности за использование Израилем голода в качестве метода ведения войны", - подчеркнул Небензя.
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в мире, израиль, совет безопасности оон, оон, сектор газа, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, россия, василий небензя
В мире, Израиль, Совет Безопасности ООН, ООН, Сектор Газа, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, Россия, Василий Небензя
Небензя призвал СБ ООН не допустить голод в Газе

Небензя: если СБ ООН допустит голод в Газе, он разделит за него ответственность

© МИД РФ | Перейти в медиабанкПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
© МИД РФ
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Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 28 фев - РИА Новости. Если СБ ООН допустит голод в секторе Газа, он разделит ответственность за использование Израилем голода в качестве метода ведения войны, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
«
"Мы внимательно ознакомились с запиской УКГВ, подготовленной в соответствии с резолюцией СБ 2417. На наш взгляд, она, конечно, опоздала. Тревожный прогноз по сектору Газа был анонсирован еще в декабре прошлого года в рамках Интегрированной классификации фаз продовольственной безопасности. По оценкам, которые мы услышали и сегодня, риск полномасштабного голода возрастает каждый день", - сказал Небензя.
По его словам, согласно практике, "выпуск таких документов является "красной чертой".
"Перешагнув ее в контексте Газы при отсутствии действенной реакции, члены Совета безопасности разделят всю полноту ответственности за использование Израилем голода в качестве метода ведения войны", - подчеркнул Небензя.
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В миреИзраильСовет Безопасности ООНООНСектор ГазаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуПалестинаРоссияВасилий Небензя
 
 
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