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Небензя призвал СБ ООН не допустить голод в Газе
Небензя призвал СБ ООН не допустить голод в Газе - РИА Новости, 28.02.2024
Небензя призвал СБ ООН не допустить голод в Газе
Если СБ ООН допустит голод в секторе Газа, он разделит ответственность за использование Израилем голода в качестве метода ведения войны, заявил на заседании СБ... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T00:39
2024-02-28T00:39
2024-02-28T00:47
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ООН, 28 фев - РИА Новости. Если СБ ООН допустит голод в секторе Газа, он разделит ответственность за использование Израилем голода в качестве метода ведения войны, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя."Мы внимательно ознакомились с запиской УКГВ, подготовленной в соответствии с резолюцией СБ 2417. На наш взгляд, она, конечно, опоздала. Тревожный прогноз по сектору Газа был анонсирован еще в декабре прошлого года в рамках Интегрированной классификации фаз продовольственной безопасности. По оценкам, которые мы услышали и сегодня, риск полномасштабного голода возрастает каждый день", - сказал Небензя.По его словам, согласно практике, "выпуск таких документов является "красной чертой"."Перешагнув ее в контексте Газы при отсутствии действенной реакции, члены Совета безопасности разделят всю полноту ответственности за использование Израилем голода в качестве метода ведения войны", - подчеркнул Небензя.
https://ria.ru/20240227/konflikt-1915630213.html
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В мире, Израиль, Совет Безопасности ООН, ООН, Сектор Газа, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, Россия, Василий Небензя
Небензя призвал СБ ООН не допустить голод в Газе
Небензя: если СБ ООН допустит голод в Газе, он разделит за него ответственность