https://ria.ru/20240228/obstrel-1930067185.html
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку - РИА Новости, 28.02.2024
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку
Украинские войска в среду в 18.00 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Горловку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T18:46
2024-02-28T18:46
2024-02-28T18:52
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828190372_110:382:3072:2048_1920x0_80_0_0_b3f04541437fbc2ed90d0db9da938525.jpg
ДОНЕЦК, 28 фев - РИА Новости. Украинские войска в среду в 18.00 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Горловку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 18.00 - населенный пункт Горловка (Никитовский район), сброшен взрывоопасный предмет с БПЛА", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. В 16.50 ВСУ также открыли огонь по Ясиноватой, выпустив по городу два снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240228/ukraina-1930018540.html
горловка
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828190372_330:0:3061:2048_1920x0_80_0_0_4be30a9d71a6b0fb16b6c4e378251a7c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку
СЦКК: ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА на Горловку