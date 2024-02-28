https://ria.ru/20240228/obstrel-1930067185.html

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку - РИА Новости, 28.02.2024

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку

Украинские войска в среду в 18.00 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Горловку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T18:46

2024-02-28T18:46

2024-02-28T18:52

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 28 фев - РИА Новости. Украинские войска в среду в 18.00 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Горловку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 18.00 - населенный пункт Горловка (Никитовский район), сброшен взрывоопасный предмет с БПЛА", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. В 16.50 ВСУ также открыли огонь по Ясиноватой, выпустив по городу два снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240228/ukraina-1930018540.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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горловка, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, происшествия