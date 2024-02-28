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ВСУ около 80 раз за сутки атаковали Белгородскую область - РИА Новости, 28.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:18 28.02.2024 (обновлено: 11:49 28.02.2024)
https://ria.ru/20240228/obstrel-1929936187.html
ВСУ около 80 раз за сутки атаковали Белгородскую область
ВСУ около 80 раз за сутки атаковали Белгородскую область - РИА Новости, 28.02.2024
ВСУ около 80 раз за сутки атаковали Белгородскую область
Украинские военные атаковали Белгородскую область около 80 раз за минувшие сутки, используя, в том числе, РСЗО "Град" и танковые снаряды, сообщил губернатор... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T11:18
2024-02-28T11:49
специальная военная операция на украине
белгородская область
корочанский район
вячеслав гладков
происшествия
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БЕЛГОРОД, 28 фев — РИА Новости. Украинские военные атаковали Белгородскую область около 80 раз за минувшие сутки, используя, в том числе, РСЗО "Град" и танковые снаряды, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Так, 27 февраля ВСУ обстреляли три приграничных района, выпустив 70 снарядов, и сбросили одно взрывное устройство с дрона. В Корочанском районе, который не граничит с Украиной, военные уничтожили найденный беспилотник. Помимо этого, средства ПВО сбили восемь украинских БПЛА. Один дрон-камикадзе атаковал объект связи.Пострадавших среди мирных жителей нет.Больше всего атак пришлось на Шебекинский округ — 41."В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено семь минометных снарядов, по селу Муром — шесть снарядов из РСЗО "Град" и два танковых снаряда, по селу Середа — девять минометных снарядов, по селу Шамино — восемь снарядов из РСЗО "Град", по МАПП "Шебекино" — пять минометных снарядов, по поселку Красное — один минометный снаряд. На территории округа системой ПВО сбито три БПЛА противника", — написал Гладков. В Белгородском районе по селам Нехотеевка и Журавлевка выпущено в сумме 23 артиллерийских снаряда. Над селами Новая Деревня, Салтыково, Киселево, поселками Разумное и Дубовое система ПВО сбила по одному украинскому беспилотнику. В поселке Разумное поврежден один автомобиль. "В Грайворонском городском округе по окраине села Безымено выпущено девять минометных снарядов. В селе Луговка обнаружен и изъят сотрудниками ОМВД разгонный блок от ракеты — устройство опасности не представляет. В селе Козинка дроном-камикадзе атакован инфраструктурный объект связи. В селе Мокрая Орловка с БПЛА сброшено одно взрывное устройство", — говорится в сводке. В Корочанском районе в поле рядом с поселком Мичуринский взрывотехники обезвредили упавший беспилотник самолетного типа. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Протяженность границы региона с Украиной — 350 километров.
https://ria.ru/20240226/voyna-1929414178.html
https://ria.ru/20240228/svo-1929937911.html
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белгородская область
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белгородская область, корочанский район, вячеслав гладков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Корочанский район, Вячеслав Гладков, Происшествия
ВСУ около 80 раз за сутки атаковали Белгородскую область

Гладков: ВСУ около 80 раз за сутки атаковали территорию Белгородской области

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда
Фрагмент снаряда - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Фрагмент снаряда. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 28 фев — РИА Новости. Украинские военные атаковали Белгородскую область около 80 раз за минувшие сутки, используя, в том числе, РСЗО "Град" и танковые снаряды, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Так, 27 февраля ВСУ обстреляли три приграничных района, выпустив 70 снарядов, и сбросили одно взрывное устройство с дрона. В Корочанском районе, который не граничит с Украиной, военные уничтожили найденный беспилотник. Помимо этого, средства ПВО сбили восемь украинских БПЛА. Один дрон-камикадзе атаковал объект связи.
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Пострадавших среди мирных жителей нет.
Больше всего атак пришлось на Шебекинский округ — 41.
"В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено семь минометных снарядов, по селу Муром — шесть снарядов из РСЗО "Град" и два танковых снаряда, по селу Середа — девять минометных снарядов, по селу Шамино — восемь снарядов из РСЗО "Град", по МАПП "Шебекино" — пять минометных снарядов, по поселку Красное — один минометный снаряд. На территории округа системой ПВО сбито три БПЛА противника", — написал Гладков.
В Белгородском районе по селам Нехотеевка и Журавлевка выпущено в сумме 23 артиллерийских снаряда. Над селами Новая Деревня, Салтыково, Киселево, поселками Разумное и Дубовое система ПВО сбила по одному украинскому беспилотнику. В поселке Разумное поврежден один автомобиль.
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"В Грайворонском городском округе по окраине села Безымено выпущено девять минометных снарядов. В селе Луговка обнаружен и изъят сотрудниками ОМВД разгонный блок от ракеты — устройство опасности не представляет. В селе Козинка дроном-камикадзе атакован инфраструктурный объект связи. В селе Мокрая Орловка с БПЛА сброшено одно взрывное устройство", — говорится в сводке.
В Корочанском районе в поле рядом с поселком Мичуринский взрывотехники обезвредили упавший беспилотник самолетного типа.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Протяженность границы региона с Украиной — 350 километров.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьКорочанский районВячеслав ГладковПроисшествия
 
 
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