https://ria.ru/20240228/obkhod-1930057696.html

Руденя: Северный обход Твери – это новые возможности для региона

Руденя: Северный обход Твери – это новые возможности для региона - РИА Новости, 28.02.2024

Руденя: Северный обход Твери – это новые возможности для региона

Северный обход Твери на участке федеральной трассы М-11 "Нева" - это новые возможности для региона и перспективные направления для пассажирских перевозок,... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T18:10

2024-02-28T18:10

2024-02-28T18:10

тверская область

игорь руденя

виталий савельев

тверь

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Северный обход Твери на участке федеральной трассы М-11 "Нева" - это новые возможности для региона и перспективные направления для пассажирских перевозок, сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя. По данным пресс-службы регионального правительства, в среду министр транспорта РФ Виталий Савельев и губернатор Игорь Руденя ознакомились с ходом строительства финального этапа Северного обхода Твери. Северный обход Твери – участок федеральной трассы М-11 "Нева". Старт движению по М-11 дал президент России Владимир Путин в ноябре 2019 года. "Ввод всего Северного обхода – это новые возможности для Тверской области. Это перспективное направление по пассажирским перевозкам. Особенно важен данный участок для дальнейшего развития отрасли туризма в регионе", – подчеркнул Руденя, которого цитирует пресс-служба. В декабре прошлого года досрочно открыто движение по первому пусковому комплексу Северного обхода Твери – от села Медное до Бежецкого шоссе. Протяженность этого отрезка составила 33,8 километра. Его ввод позволяет автомобилистам, не заезжая в Тверь, добраться из Санкт-Петербурга до Бежецка и Ярославля. Также обеспечена возможность съезда с М-11 на трассу Р-132 "Золотое кольцо". На участке построено 17 путепроводов и мостов, включая два моста через реку Тверцу. В настоящее время активно ведутся работы на втором пусковом комплексе Северного обхода протяженностью 28,6 километра, включающем две развязки на пересечении с трассой М-10 и дорогой "Тверь-Кимры", еще 11 мостов и путепроводов. Самый крупный и технически сложный объект – мост через Волгу протяженностью 738 метров. Уже выполнено три из пяти этапов надвижки пролетного строения – это 347 погонных метров. При возведении используются современные отечественные технологии и материалы. При реализации проекта строительства Северного обхода Твери предусмотрены оптимальные решения трассировки с точки зрения социально-экономического эффекта для развития тверского региона и учета интересов жителей, сохранения экологического благополучия территории. Реализация проекта обеспечит дополнительные возможности для развития инфраструктурных проектов, АПК и жилищного строительства на территориях Твери, Бежецкого, Калининского, Кимрского, Рамешковского округов.

https://ria.ru/20240227/zadachi-1929830807.html

https://ria.ru/20240226/posevnaya-1929624770.html

тверь

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь руденя, виталий савельев, тверь