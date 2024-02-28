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Украинские военные заметили НЛО, пишут СМИ
Украинские военные заметили НЛО, пишут СМИ - РИА Новости, 28.02.2024
Украинские военные заметили НЛО, пишут СМИ
Украинские войска в этом месяце "зафиксировали НЛО", пишет британская газета Daily Mail со ссылкой на видеозапись 406-го батальона ВСУ. РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T03:54
2024-02-28T03:54
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Украинские войска в этом месяце "зафиксировали НЛО", пишет британская газета Daily Mail со ссылкой на видеозапись 406-го батальона ВСУ. "Абсолютно тихий НЛО в форме диска был заснят на камеру украинскими войсками", - говорится в сообщении издания. Отмечается, что объект был замечен над зоной боевых действий. Видеозапись была сделана с помощью дрона Mavic компании DJI, пишет газета. Представитель DJI в свою очередь заявил изданию, что фирма не может объяснить, что было запечатлено украинскими войсками, однако он допустил, что речь может идти о технических неполадках. "Мы заметили сообщение об ошибке на видеозаписи", - добавил он.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Украина
Украинские военные заметили НЛО, пишут СМИ
Daily Mail: украинские войска в этом месяце зафиксировали НЛО