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Патрушев обсудил с представителем главы Никарагуа сферу кибербезопасности - РИА Новости, 28.02.2024
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02:06 28.02.2024
https://ria.ru/20240228/nikaragua-1929889731.html
Патрушев обсудил с представителем главы Никарагуа сферу кибербезопасности
Патрушев обсудил с представителем главы Никарагуа сферу кибербезопасности - РИА Новости, 28.02.2024
Патрушев обсудил с представителем главы Никарагуа сферу кибербезопасности
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев встретился во вторник в столице Никарагуа Манагуа с представителем президента республики по вопросам отношений РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T02:06
2024-02-28T02:06
россия
никарагуа
манагуа (город)
николай патрушев
лауреано ортега
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ГАВАНА, 28 фев - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев встретился во вторник в столице Никарагуа Манагуа с представителем президента республики по вопросам отношений с Россией Лауреано Ортегой и обсудил вопросы активизации взаимодействия в области кибербезопасности и правоохранительных служб. "В Манагуа Николай Патрушев провел переговоры со специальным представителем президента Республики Никарагуа по вопросам отношений с Россией Лауреано Ортегой. Состоялся предметный разговор по ключевым вопросам российско-никарагуанского взаимодействия в сфере безопасности. В частности, обсуждены планы активизации взаимодействия двух стран в области обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак", - сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ. Стороны уделили внимание расширению деятельности учебного центра МВД России в Манагуа, а также углублению сотрудничества правоохранительных органов и спецслужб. Также обсуждены вопросы взаимодействия в сфере экономики в условиях санкционного давления. Патрушев находится в Никарагуа во главе делегации, в состав которой вошли представители Администрации Президента России, МИД, ФСБ, МВД, Минюста, СВР, МЧС, Росфинмониторинга, Минэнерго и Минпромторга.
https://ria.ru/20240227/sotrudnichestvo-1929876004.html
россия
никарагуа
манагуа (город)
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россия, никарагуа, манагуа (город), николай патрушев, лауреано ортега, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба внешней разведки российской федерации (свр россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире
Россия, Никарагуа, Манагуа (город), Николай Патрушев, Лауреано Ортега, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), В мире
Патрушев обсудил с представителем главы Никарагуа сферу кибербезопасности

Патрушев обсудил с представителем Ортегой связи в сфере кибербезопасности

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
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ГАВАНА, 28 фев - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев встретился во вторник в столице Никарагуа Манагуа с представителем президента республики по вопросам отношений с Россией Лауреано Ортегой и обсудил вопросы активизации взаимодействия в области кибербезопасности и правоохранительных служб.
«
"В Манагуа Николай Патрушев провел переговоры со специальным представителем президента Республики Никарагуа по вопросам отношений с Россией Лауреано Ортегой. Состоялся предметный разговор по ключевым вопросам российско-никарагуанского взаимодействия в сфере безопасности. В частности, обсуждены планы активизации взаимодействия двух стран в области обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак", - сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.
Стороны уделили внимание расширению деятельности учебного центра МВД России в Манагуа, а также углублению сотрудничества правоохранительных органов и спецслужб. Также обсуждены вопросы взаимодействия в сфере экономики в условиях санкционного давления.
Патрушев находится в Никарагуа во главе делегации, в состав которой вошли представители Администрации Президента России, МИД, ФСБ, МВД, Минюста, СВР, МЧС, Росфинмониторинга, Минэнерго и Минпромторга.
Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
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РоссияНикарагуаМанагуа (город)Николай ПатрушевЛауреано ОртегаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)В мире
 
 
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