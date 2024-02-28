https://ria.ru/20240228/nikaragua-1929889731.html

Патрушев обсудил с представителем главы Никарагуа сферу кибербезопасности

Патрушев обсудил с представителем главы Никарагуа сферу кибербезопасности - РИА Новости, 28.02.2024

Патрушев обсудил с представителем главы Никарагуа сферу кибербезопасности

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев встретился во вторник в столице Никарагуа Манагуа с представителем президента республики по вопросам отношений РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T02:06

2024-02-28T02:06

2024-02-28T02:06

россия

никарагуа

манагуа (город)

николай патрушев

лауреано ортега

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853509230_0:432:2048:1584_1920x0_80_0_0_5fdee54cf75bb943f239a5c51f34450d.jpg

ГАВАНА, 28 фев - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев встретился во вторник в столице Никарагуа Манагуа с представителем президента республики по вопросам отношений с Россией Лауреано Ортегой и обсудил вопросы активизации взаимодействия в области кибербезопасности и правоохранительных служб. "В Манагуа Николай Патрушев провел переговоры со специальным представителем президента Республики Никарагуа по вопросам отношений с Россией Лауреано Ортегой. Состоялся предметный разговор по ключевым вопросам российско-никарагуанского взаимодействия в сфере безопасности. В частности, обсуждены планы активизации взаимодействия двух стран в области обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак", - сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ. Стороны уделили внимание расширению деятельности учебного центра МВД России в Манагуа, а также углублению сотрудничества правоохранительных органов и спецслужб. Также обсуждены вопросы взаимодействия в сфере экономики в условиях санкционного давления. Патрушев находится в Никарагуа во главе делегации, в состав которой вошли представители Администрации Президента России, МИД, ФСБ, МВД, Минюста, СВР, МЧС, Росфинмониторинга, Минэнерго и Минпромторга.

https://ria.ru/20240227/sotrudnichestvo-1929876004.html

россия

никарагуа

манагуа (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, никарагуа, манагуа (город), николай патрушев, лауреано ортега, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба внешней разведки российской федерации (свр россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире