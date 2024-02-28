https://ria.ru/20240228/neft-1930088420.html

Новак спрогнозировал объем добычи нефти в России

Новак спрогнозировал объем добычи нефти в России - РИА Новости, 28.02.2024

Новак спрогнозировал объем добычи нефти в России

Добыча нефти в России по итогам этого года прогнозируется в 520-530 миллионов тонн, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T21:24

2024-02-28T21:24

2024-02-28T23:04

экономика

россия

александр новак

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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Добыча нефти в России по итогам этого года прогнозируется в 520-530 миллионов тонн, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак."Мне кажется, это будет 520-530 миллионов тонн, в этом диапазоне", - сказал он, отвечая на вопрос о прогнозном объеме добычи нефти по итогам этого года.В начале года Новак сообщал, что добыча нефти и газового конденсата в России в 2023 году снизилась менее чем на 1%, примерно до 530 миллионов тонн, что связано с участием в ОПЕК+.В 2022 году Россия добыла 535 миллионов тонн нефти.

https://ria.ru/20240227/neft-1929656585.html

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экономика, россия, александр новак