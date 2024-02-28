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Новак спрогнозировал объем добычи нефти в России - РИА Новости, 28.02.2024
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21:24 28.02.2024 (обновлено: 23:04 28.02.2024)
https://ria.ru/20240228/neft-1930088420.html
Новак спрогнозировал объем добычи нефти в России
Новак спрогнозировал объем добычи нефти в России - РИА Новости, 28.02.2024
Новак спрогнозировал объем добычи нефти в России
Добыча нефти в России по итогам этого года прогнозируется в 520-530 миллионов тонн, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T21:24
2024-02-28T23:04
экономика
россия
александр новак
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Добыча нефти в России по итогам этого года прогнозируется в 520-530 миллионов тонн, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак."Мне кажется, это будет 520-530 миллионов тонн, в этом диапазоне", - сказал он, отвечая на вопрос о прогнозном объеме добычи нефти по итогам этого года.В начале года Новак сообщал, что добыча нефти и газового конденсата в России в 2023 году снизилась менее чем на 1%, примерно до 530 миллионов тонн, что связано с участием в ОПЕК+.В 2022 году Россия добыла 535 миллионов тонн нефти.
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экономика, россия, александр новак
Экономика, Россия, Александр Новак
Новак спрогнозировал объем добычи нефти в России

Новак спрогнозировал объем добычи нефти в РФ в 520-530 млн тонн в 2024 г

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкРабота нефтяных станков-качалок
Работа нефтяных станков-качалок - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Работа нефтяных станков-качалок. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Добыча нефти в России по итогам этого года прогнозируется в 520-530 миллионов тонн, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
"Мне кажется, это будет 520-530 миллионов тонн, в этом диапазоне", - сказал он, отвечая на вопрос о прогнозном объеме добычи нефти по итогам этого года.
В начале года Новак сообщал, что добыча нефти и газового конденсата в России в 2023 году снизилась менее чем на 1%, примерно до 530 миллионов тонн, что связано с участием в ОПЕК+.
В 2022 году Россия добыла 535 миллионов тонн нефти.
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