https://ria.ru/20240228/nato-1930007465.html

СМИ раскрыли, что будет с НАТО при войне с Россией

СМИ раскрыли, что будет с НАТО при войне с Россией - РИА Новости, 28.02.2024

СМИ раскрыли, что будет с НАТО при войне с Россией

Североатлантический альянс может столкнуться с серьезными проблемами из-за нехватки вооружений в случае войны с Россией, пишет Asia Times. РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T15:23

2024-02-28T15:23

2024-02-28T16:48

специальная военная операция на украине

украина

россия

париж

константин гаврилов

габриэль атталь

эммануэль макрон

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1b/1929721377_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ed1b3f104c074519ae44d04d4f0f545a.jpg

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Североатлантический альянс может столкнуться с серьезными проблемами из-за нехватки вооружений в случае войны с Россией, пишет Asia Times."Существенная проблема, с которой столкнется НАТО, заключается не в развертывании имеющихся у нее войск, а в их снабжении", — говорится в статье "Действительно ли НАТО готова к войне с Россией?".Отмечается, что поставки Украине техники и боеприпасов показали, что НАТО не располагает ни запасами, ни производственными мощностями для обеспечения длительной современной войны. Это связано с тем, что военный блок уже давно придерживается стратегии, что воевать можно только до тех пор, пока хватает оборудования и припасов, пояснил автор.Кроме того, несколько европейских стран уже дистанцировались от высказываний президента Франции Эммануэля Макрона о возможном вводе войск на Украину.В понедельник вечером Макрон, выступая перед журналистами по итогам конференции по поддержке Киева в Париже заявил, что главы западных стран обсуждают возможность отправки военных, но пока среди них нет консенсуса.Кроме того, он сообщил, что члены ЕС договорились создать очередную, девятую по счету коалицию для передачи Украине бомб и ракет дальнего радиуса действия. Президент напомнил, что уже существуют восемь европейских коалиций для упрощения поставок Киеву вооружений, включая системы ПВО, артиллерию и боеприпасы.Макрон добавил, что Париж сделает все, чтобы Москва "не выиграла эту войну".Позднее французский премьер-министр Габриэль Атталь также не исключил отправки войск на Украину.Как заявлял РИА Новости глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, ввод западных военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией.

https://ria.ru/20240228/interventsiya-1929841955.html

https://ria.ru/20240224/plan-1929258083.html

https://ria.ru/20240227/ukraina-1929764924.html

украина

россия

париж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, париж, константин гаврилов, габриэль атталь, эммануэль макрон, нато, евросоюз, в мире