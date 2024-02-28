СМИ раскрыли, что будет с НАТО при войне с Россией
Asia Times: НАТО столкнется с проблемой снаряжения войск при войне с Россией
© AP Photo / Pavel GolovkinФранцузские военные во время учений
© AP Photo / Pavel Golovkin
Французские военные во время учений. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Североатлантический альянс может столкнуться с серьезными проблемами из-за нехватки вооружений в случае войны с Россией, пишет Asia Times.
"Существенная проблема, с которой столкнется НАТО, заключается не в развертывании имеющихся у нее войск, а в их снабжении", — говорится в статье "Действительно ли НАТО готова к войне с Россией?".
Отмечается, что поставки Украине техники и боеприпасов показали, что НАТО не располагает ни запасами, ни производственными мощностями для обеспечения длительной современной войны. Это связано с тем, что военный блок уже давно придерживается стратегии, что воевать можно только до тех пор, пока хватает оборудования и припасов, пояснил автор.
Кроме того, несколько европейских стран уже дистанцировались от высказываний президента Франции Эммануэля Макрона о возможном вводе войск на Украину.
В понедельник вечером Макрон, выступая перед журналистами по итогам конференции по поддержке Киева в Париже заявил, что главы западных стран обсуждают возможность отправки военных, но пока среди них нет консенсуса.
Кроме того, он сообщил, что члены ЕС договорились создать очередную, девятую по счету коалицию для передачи Украине бомб и ракет дальнего радиуса действия. Президент напомнил, что уже существуют восемь европейских коалиций для упрощения поставок Киеву вооружений, включая системы ПВО, артиллерию и боеприпасы.
Макрон добавил, что Париж сделает все, чтобы Москва "не выиграла эту войну".
Позднее французский премьер-министр Габриэль Атталь также не исключил отправки войск на Украину.
Как заявлял РИА Новости глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, ввод западных военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией.