https://ria.ru/20240228/nato-1929970855.html

Военные стран НАТО давно находятся на Украине, сообщил МИД России

Военные стран НАТО давно находятся на Украине, сообщил МИД России - РИА Новости, 28.02.2024

Военные стран НАТО давно находятся на Украине, сообщил МИД России

Военнослужащие целого ряда стран НАТО давно уже находятся на Украине и активно помогают ВСУ в эксплуатации вооружений, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T13:23

2024-02-28T13:23

2024-02-28T19:30

специальная военная операция на украине

украина

россия

нато

вооруженные силы украины

в мире

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Военнослужащие целого ряда стран НАТО давно уже находятся на Украине и активно помогают ВСУ в эксплуатации вооружений, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Ранее Financial Times, ссылаясь на неназванного европейского чиновника, сообщила, что на Украине присутствует западный спецназ. Публикация появилась после заявления президента Франции Эммануэля Макрона о дискуссиях в Европе по поводу отправки военных на Украину."Ни для кого не секрет, что военнослужащие стран НАТО давно уже находятся на Украине и активно помогают ВСУ, в том числе в эксплуатации передаваемых Киеву систем вооружений", - сказала Захарова в ходе брифинга, также отметив, что "ничего нового Макрон не сказал". По ее словам, Франция "потворствует отправке наемников, в том числе из числа собственных граждан".Ранее Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Позже премьер-министр Франции Габриэль Атталь вслед за заявлением Макрона также не исключил отправку военных на Украину и добавил, что Париж "не сможет смириться" с победой РФ.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20240228/interventsiya-1929841955.html

https://ria.ru/20240227/makron-1929757064.html

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Кирилл Волков

украина, россия, нато, вооруженные силы украины, в мире, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)