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Российский военный заявил, что на Украине давно замечали спецназовцев НАТО - РИА Новости, 28.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:38 28.02.2024 (обновлено: 13:54 28.02.2024)
https://ria.ru/20240228/nato-1929959763.html
Российский военный заявил, что на Украине давно замечали спецназовцев НАТО
Российский военный заявил, что на Украине давно замечали спецназовцев НАТО - РИА Новости, 28.02.2024
Российский военный заявил, что на Украине давно замечали спецназовцев НАТО
Российские военные уже замечали присутствие спецназовцев из стран НАТО в рядах ВСУ, сообщил РИА Новости командир одного из штурмовых подразделений... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T12:38
2024-02-28T13:54
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
россия
нато
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 28 фев — РИА Новости. Российские военные уже замечали присутствие спецназовцев из стран НАТО в рядах ВСУ, сообщил РИА Новости командир одного из штурмовых подразделений добровольческого корпуса, действующего на артемовском участке фронта."Представителей сил специальных операций стран НАТО давно фиксируют на нашем Артемовском направлении. Это не секрет. Заградотряды, не дающие отступать украинцам, часто из них состоят. Мы с ними уже "познакомились" здесь. Особенно поляки себя проявили", — рассказал собеседник агентства. Кроме того, иностранцы есть среди наводчиков западного вооружения, в рядах связистов, летчиков и военных консультантов.Командир подразделения подчеркнул, что такого количества "качественных пилотов" у Украины никогда не было. Также, по его словам, все спецоперации планируют иностранные подразделения. "Они постоянно тут. Раньше их пытались добровольцами и наемниками представить, но постепенно все становится на свои места. Под Богдановкой наши ребята группу таких спецов уничтожили, и оборона на этом участке посыпалась, украинцы дера дали", — рассказал командир. Он отметил достаточно высокую подготовку спецназовцев из стран НАТО, но добавил, что это "краткосрочные" бойцы, потому что "не выдерживают длительного прессинга".О том, что на Украине уже присутствует западный спецназ, написала газета Financial Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного европейского военного чиновника. Публикация появилась после слов президента Франции Эммануэля Макрона о дискуссиях в Европе по поводу отправки военных на Украину.По словам собеседника FT, это заявление было направлено на "создание неопределенности" в отношениях с Россией.
https://ria.ru/20240228/interventsiya-1929841955.html
https://ria.ru/20240227/makron-1929757064.html
https://ria.ru/20240227/politika-1929656381.html
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безопасность, украина, россия, нато, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Россия, НАТО, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российский военный заявил, что на Украине давно замечали спецназовцев НАТО

Военный: спецназовцы НАТО служат в ВСУ летчиками, связистами и в заградотрядах

© AP Photo / Shandyba MykytaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© AP Photo / Shandyba Mykyta
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 28 фев — РИА Новости. Российские военные уже замечали присутствие спецназовцев из стран НАТО в рядах ВСУ, сообщил РИА Новости командир одного из штурмовых подразделений добровольческого корпуса, действующего на артемовском участке фронта.
"Представителей сил специальных операций стран НАТО давно фиксируют на нашем Артемовском направлении. Это не секрет. Заградотряды, не дающие отступать украинцам, часто из них состоят. Мы с ними уже "познакомились" здесь. Особенно поляки себя проявили", — рассказал собеседник агентства.
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Кроме того, иностранцы есть среди наводчиков западного вооружения, в рядах связистов, летчиков и военных консультантов.
Командир подразделения подчеркнул, что такого количества "качественных пилотов" у Украины никогда не было. Также, по его словам, все спецоперации планируют иностранные подразделения.
«
"Они постоянно тут. Раньше их пытались добровольцами и наемниками представить, но постепенно все становится на свои места. Под Богдановкой наши ребята группу таких спецов уничтожили, и оборона на этом участке посыпалась, украинцы дера дали", — рассказал командир.
Он отметил достаточно высокую подготовку спецназовцев из стран НАТО, но добавил, что это "краткосрочные" бойцы, потому что "не выдерживают длительного прессинга".
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам встречи по поддержке Украины в Париже - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
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О том, что на Украине уже присутствует западный спецназ, написала газета Financial Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного европейского военного чиновника. Публикация появилась после слов президента Франции Эммануэля Макрона о дискуссиях в Европе по поводу отправки военных на Украину.
По словам собеседника FT, это заявление было направлено на "создание неопределенности" в отношениях с Россией.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаРоссияНАТОВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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