Посольство России заявило об ответных мерах из-за вступления Швеции в НАТО
Посольство России: Москва примет меры в ответ на вступление Швеции в НАТО
Флаг НАТО . Архивное фото
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Россия примет меры в ответ на вступление Швеции в НАТО для купирования угроз, заявили в Telegram-канале посольства России в Швеции.
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"Россия предпримет ответные меры политического и военно-технического характера в целях купирования угроз своей национальной безопасности. Их конкретное содержание будет зависеть от условий и масштаба интеграции Швеции в НАТО, включая возможное размещение на территории этой страны натовских контингентов, ударных систем и вооружений", — сказано в сообщении посольства.
Вступление Швеции в НАТО негативно скажется на уровне стабильности в Северной Европе, отметили в дипмиссии.
Балтийское море вопреки самонадеянным заявлениям будущих "натовских родственников" Швеции, никогда не станет "внутренним натовским морем", сказано в комментарии посольства.
В понедельник парламент Венгрии на первом заседании весенней сессии ратифицировал заявку Швеции на вступление в НАТО.
После того, как Турция в январе ратифицировала членство Швеции в альянсе, Венгрия оставалась последней из стран-союзников, кто этого еще не сделал. После ратификации Швеция официально станет 32-м членом НАТО.
Церемония присоединения нового союзника к Североатлантическому договору, как правило, происходит в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. На церемонии подписываются соответствующие документы и поднимается флаг нового члена альянса. Затем документ о присоединении передается на хранение США, что фактически означает завершение формальной процедуры присоединения к НАТО.
В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.