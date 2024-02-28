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Латвийский наемник из ВСУ заочно получил десять лет колонии - РИА Новости, 28.02.2024
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https://ria.ru/20240228/naemnik-1930057461.html
Латвийский наемник из ВСУ заочно получил десять лет колонии
Латвийский наемник из ВСУ заочно получил десять лет колонии - РИА Новости, 28.02.2024
Латвийский наемник из ВСУ заочно получил десять лет колонии
Верховный суд ДНР заочно приговорил наемника из Латвии, воюющего на стороне ВСУ, а также снесшего часть советского памятника латвийском Екабпилсе, к 10 годам... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T18:05
2024-02-28T18:05
специальная военная операция на украине
безопасность
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Верховный суд ДНР заочно приговорил наемника из Латвии, воюющего на стороне ВСУ, а также снесшего часть советского памятника латвийском Екабпилсе, к 10 годам лишения свободы, он объявлен в международный розыск, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. По данным СК РФ, гражданина Латвии Гундарса Калве, который в качестве иностранного наемника участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ, признан виновным в "участии наёмника в вооруженном конфликте" и "повреждении расположенных за пределами РФ воинских захоронений, а также памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества в период Великой Отечественной войны, в целях причинения ущерба их историко-культурному значению". Установлено, что с 23 по 24 февраля 2021 года Калве на улице Ригас в Екабпилсе на колесном погрузчике снес часть советского надгробного памятника – 76-мм артиллерийского орудия от дивизионной пушки "ЗИС-3" и повредил воинское захоронение красноармейцев. Затем Калве перевез его в неизвестное место. Он действовал по мотиву политической и идеологической ненависти к России, отметили в СК. В конце февраля 2022 года Калве приехал на Украину, чтобы за деньги воевать на стороне ВСУ. Там он вступил в состав военизированного формирования "Карпатская Сечь", был обеспечен личным огнестрельным оружием, боеприпасами и специальным снаряжением военного назначения. "Приговором суда Калве заочно назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы. Он объявлен в международный розыск", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20240220/naemnik-1928508747.html
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безопасность, россия, латвия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Латвия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Украина, Следственный комитет России (СК РФ)
Латвийский наемник из ВСУ заочно получил десять лет колонии

Верховный суд ДНР заочно проговорил латвийского наемника Калве к десяти годам

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Верховный суд ДНР заочно приговорил наемника из Латвии, воюющего на стороне ВСУ, а также снесшего часть советского памятника латвийском Екабпилсе, к 10 годам лишения свободы, он объявлен в международный розыск, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
По данным СК РФ, гражданина Латвии Гундарса Калве, который в качестве иностранного наемника участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ, признан виновным в "участии наёмника в вооруженном конфликте" и "повреждении расположенных за пределами РФ воинских захоронений, а также памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества в период Великой Отечественной войны, в целях причинения ущерба их историко-культурному значению".
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Установлено, что с 23 по 24 февраля 2021 года Калве на улице Ригас в Екабпилсе на колесном погрузчике снес часть советского надгробного памятника – 76-мм артиллерийского орудия от дивизионной пушки "ЗИС-3" и повредил воинское захоронение красноармейцев. Затем Калве перевез его в неизвестное место. Он действовал по мотиву политической и идеологической ненависти к России, отметили в СК.
В конце февраля 2022 года Калве приехал на Украину, чтобы за деньги воевать на стороне ВСУ. Там он вступил в состав военизированного формирования "Карпатская Сечь", был обеспечен личным огнестрельным оружием, боеприпасами и специальным снаряжением военного назначения.
"Приговором суда Калве заочно назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы. Он объявлен в международный розыск", - сказали в ведомстве.
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