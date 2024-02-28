https://ria.ru/20240228/naemnik-1930057461.html

Латвийский наемник из ВСУ заочно получил десять лет колонии

Латвийский наемник из ВСУ заочно получил десять лет колонии - РИА Новости, 28.02.2024

Латвийский наемник из ВСУ заочно получил десять лет колонии

Верховный суд ДНР заочно приговорил наемника из Латвии, воюющего на стороне ВСУ, а также снесшего часть советского памятника латвийском Екабпилсе, к 10 годам... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T18:05

2024-02-28T18:05

2024-02-28T18:05

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

латвия

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украина

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Верховный суд ДНР заочно приговорил наемника из Латвии, воюющего на стороне ВСУ, а также снесшего часть советского памятника латвийском Екабпилсе, к 10 годам лишения свободы, он объявлен в международный розыск, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. По данным СК РФ, гражданина Латвии Гундарса Калве, который в качестве иностранного наемника участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ, признан виновным в "участии наёмника в вооруженном конфликте" и "повреждении расположенных за пределами РФ воинских захоронений, а также памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества в период Великой Отечественной войны, в целях причинения ущерба их историко-культурному значению". Установлено, что с 23 по 24 февраля 2021 года Калве на улице Ригас в Екабпилсе на колесном погрузчике снес часть советского надгробного памятника – 76-мм артиллерийского орудия от дивизионной пушки "ЗИС-3" и повредил воинское захоронение красноармейцев. Затем Калве перевез его в неизвестное место. Он действовал по мотиву политической и идеологической ненависти к России, отметили в СК. В конце февраля 2022 года Калве приехал на Украину, чтобы за деньги воевать на стороне ВСУ. Там он вступил в состав военизированного формирования "Карпатская Сечь", был обеспечен личным огнестрельным оружием, боеприпасами и специальным снаряжением военного назначения. "Приговором суда Калве заочно назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы. Он объявлен в международный розыск", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20240220/naemnik-1928508747.html

https://ria.ru/20240228/vsu-1929948140.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, латвия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина, следственный комитет россии (ск рф)