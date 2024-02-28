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Бирюков: в Москве в этом году отремонтируют 18 мостовых сооружений - РИА Новости, 28.02.2024
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
14:49 28.02.2024
https://ria.ru/20240228/mosty-1929998336.html
Бирюков: в Москве в этом году отремонтируют 18 мостовых сооружений
Бирюков: в Москве в этом году отремонтируют 18 мостовых сооружений - РИА Новости, 28.02.2024
Бирюков: в Москве в этом году отремонтируют 18 мостовых сооружений
Текущий ремонт 18 мостовых сооружений проведут в Москве в этом году, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T14:49
2024-02-28T14:49
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
москва
общество
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Текущий ремонт 18 мостовых сооружений проведут в Москве в этом году, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты Комплекса городского хозяйства проведут текущий ремонт 18 мостовых сооружений", - сообщил Бирюков. Он отметил, что содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание, их состояние постоянно контролируется, при необходимости принимается решение о проведении ремонтных работ. "В этом году приведем в порядок такие значимые объекты как два путепровода МКАД - Киевский и Ярославский, Новолефортовский мост ТТК, Северянинскую эстакаду и Гагаринский тоннель", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что проекты предусматривают целый комплекс работ по обновлению мостовых сооружений. "Специалисты на всех объектах частично или полностью заменят гидроизоляцию, устранят протечки в подмостовых пространствах, на финальном этапе уложат новый прочный асфальт и нанесут дорожную разметку. На время ремонта движение транспорта полностью перекрываться не будет, для проведения работ планируется вводить поочередные ограничения по полосам", - сообщил Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что с 2011 года каждый объект мостового хозяйства столицы прошел различные виды ремонта, что позволило продлить срок эксплуатации и создать более комфортные условия для движения водителей и пешеходов.
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петр бирюков, москва, общество, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Москва, Общество, Городское хозяйство Москвы, Комплекс городского хозяйства Москвы

Бирюков: в Москве в этом году отремонтируют 18 мостовых сооружений

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкАвтомобили на эстакаде в Москве
Автомобили на эстакаде в Москве - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Текущий ремонт 18 мостовых сооружений проведут в Москве в этом году, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты Комплекса городского хозяйства проведут текущий ремонт 18 мостовых сооружений", - сообщил Бирюков.
Он отметил, что содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание, их состояние постоянно контролируется, при необходимости принимается решение о проведении ремонтных работ.
«
"В этом году приведем в порядок такие значимые объекты как два путепровода МКАД - Киевский и Ярославский, Новолефортовский мост ТТК, Северянинскую эстакаду и Гагаринский тоннель", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что проекты предусматривают целый комплекс работ по обновлению мостовых сооружений.
«
"Специалисты на всех объектах частично или полностью заменят гидроизоляцию, устранят протечки в подмостовых пространствах, на финальном этапе уложат новый прочный асфальт и нанесут дорожную разметку. На время ремонта движение транспорта полностью перекрываться не будет, для проведения работ планируется вводить поочередные ограничения по полосам", - сообщил Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что с 2011 года каждый объект мостового хозяйства столицы прошел различные виды ремонта, что позволило продлить срок эксплуатации и создать более комфортные условия для движения водителей и пешеходов.
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