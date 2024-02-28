https://ria.ru/20240228/mosty-1929998336.html

Бирюков: в Москве в этом году отремонтируют 18 мостовых сооружений

Бирюков: в Москве в этом году отремонтируют 18 мостовых сооружений - РИА Новости, 28.02.2024

Бирюков: в Москве в этом году отремонтируют 18 мостовых сооружений

Текущий ремонт 18 мостовых сооружений проведут в Москве в этом году, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T14:49

2024-02-28T14:49

2024-02-28T14:49

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Текущий ремонт 18 мостовых сооружений проведут в Москве в этом году, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты Комплекса городского хозяйства проведут текущий ремонт 18 мостовых сооружений", - сообщил Бирюков. Он отметил, что содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание, их состояние постоянно контролируется, при необходимости принимается решение о проведении ремонтных работ. "В этом году приведем в порядок такие значимые объекты как два путепровода МКАД - Киевский и Ярославский, Новолефортовский мост ТТК, Северянинскую эстакаду и Гагаринский тоннель", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что проекты предусматривают целый комплекс работ по обновлению мостовых сооружений. "Специалисты на всех объектах частично или полностью заменят гидроизоляцию, устранят протечки в подмостовых пространствах, на финальном этапе уложат новый прочный асфальт и нанесут дорожную разметку. На время ремонта движение транспорта полностью перекрываться не будет, для проведения работ планируется вводить поочередные ограничения по полосам", - сообщил Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что с 2011 года каждый объект мостового хозяйства столицы прошел различные виды ремонта, что позволило продлить срок эксплуатации и создать более комфортные условия для движения водителей и пешеходов.

https://ria.ru/20240220/dvory-1928494261.html

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Алёна Пава

петр бирюков, москва, общество, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы