https://ria.ru/20240228/moskva-1930008447.html
Москвичей предупредили о гололеде
Москвичей предупредили о гололеде - РИА Новости, 28.02.2024
Москвичей предупредили о гололеде
В среду после 19.00 в Москве ожидается переход температуры воздуха через 0 градусов в сторону отрицательных значений, что может способствовать образованию... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T15:25
2024-02-28T15:25
2024-02-28T15:25
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. В среду после 19.00 в Москве ожидается переход температуры воздуха через 0 градусов в сторону отрицательных значений, что может способствовать образованию гололедицы, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, сегодня после 19.00 ожидается переход температуры воздуха через 0 градусов в сторону отрицательных значений. Погодные условия могут способствовать образованию гололедицы", - говорится в сообщении. В публикации пешеходов попросили быть внимательными и аккуратными на улице, а автомобилистов - строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
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общество, москва, погода
Москвичей предупредили о гололеде
В Москве вечером ожидается образование гололедицы