https://ria.ru/20240228/moskva-1930008447.html

Москвичей предупредили о гололеде

Москвичей предупредили о гололеде - РИА Новости, 28.02.2024

Москвичей предупредили о гололеде

В среду после 19.00 в Москве ожидается переход температуры воздуха через 0 градусов в сторону отрицательных значений, что может способствовать образованию... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T15:25

2024-02-28T15:25

2024-02-28T15:25

общество

москва

погода

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. В среду после 19.00 в Москве ожидается переход температуры воздуха через 0 градусов в сторону отрицательных значений, что может способствовать образованию гололедицы, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, сегодня после 19.00 ожидается переход температуры воздуха через 0 градусов в сторону отрицательных значений. Погодные условия могут способствовать образованию гололедицы", - говорится в сообщении. В публикации пешеходов попросили быть внимательными и аккуратными на улице, а автомобилистов - строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

https://ria.ru/20240226/pogoda-1929523702.html

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общество, москва, погода