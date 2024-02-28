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Москвичей предупредили о гололеде - РИА Новости, 28.02.2024
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15:25 28.02.2024
https://ria.ru/20240228/moskva-1930008447.html
Москвичей предупредили о гололеде
Москвичей предупредили о гололеде - РИА Новости, 28.02.2024
Москвичей предупредили о гололеде
В среду после 19.00 в Москве ожидается переход температуры воздуха через 0 градусов в сторону отрицательных значений, что может способствовать образованию... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T15:25
2024-02-28T15:25
общество
москва
погода
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. В среду после 19.00 в Москве ожидается переход температуры воздуха через 0 градусов в сторону отрицательных значений, что может способствовать образованию гололедицы, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, сегодня после 19.00 ожидается переход температуры воздуха через 0 градусов в сторону отрицательных значений. Погодные условия могут способствовать образованию гололедицы", - говорится в сообщении. В публикации пешеходов попросили быть внимательными и аккуратными на улице, а автомобилистов - строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
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общество, москва, погода
Общество, Москва, Погода
Москвичей предупредили о гололеде

В Москве вечером ожидается образование гололедицы

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкОбработка проезжей части противогололедными материалами
Обработка проезжей части противогололедными материалами - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Обработка проезжей части противогололедными материалами. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. В среду после 19.00 в Москве ожидается переход температуры воздуха через 0 градусов в сторону отрицательных значений, что может способствовать образованию гололедицы, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"По прогнозам синоптиков, сегодня после 19.00 ожидается переход температуры воздуха через 0 градусов в сторону отрицательных значений. Погодные условия могут способствовать образованию гололедицы", - говорится в сообщении.
В публикации пешеходов попросили быть внимательными и аккуратными на улице, а автомобилистов - строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
Москва - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
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