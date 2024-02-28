https://ria.ru/20240228/moskva-1929911309.html

Заставила ненавидеть. Такер Карлсон неожиданно высказался о Москве

Заставила ненавидеть. Такер Карлсон неожиданно высказался о Москве - РИА Новости, 28.02.2024

Заставила ненавидеть. Такер Карлсон неожиданно высказался о Москве

Американский журналист Такер Карлсон, который в феврале приехал в Россию, чтобы взять интервью у президента Владимира Путина, рассказал, что красота Москвы... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T09:23

2024-02-28T09:23

2024-02-28T11:52

москва

сша

такер карлсон

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/07/1925877295_0:196:2048:1348_1920x0_80_0_0_26290a49fd029435703238e30c067b79.jpg

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон, который в феврале приехал в Россию, чтобы взять интервью у президента Владимира Путина, рассказал, что красота Москвы заставила его ненавидеть власти США. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала блогера Лекса Фридмана. "Этот город гораздо красивее <...> любого другого нашего города. Кстати, это не заставило меня полюбить Путина. Это заставило меня ненавидеть своих собственных лидеров", — сказал он.Карлсон добавил, что он вырос в США в то время, когда там еще были такие же красивые и безопасные города, но сейчас их уже не осталось. "Губернаторы, мэры, президент должны нести ответственность за это", — заключил журналист. Во время визита в российскую столицу Такер Карлсон осмотрел достопримечательности города. По словам журналиста, его впечатлило московское метро — особенно станция "Киевская", которая "выглядит лучше, чем что бы то ни было в США". Телеведущий также отметил, что столичная подземка аккуратная и ухоженная, там, в отличие от американского метро, нет грязи, граффити, бомжей и наркоманов.

https://ria.ru/20240215/moskva-1927674242.html

москва

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, сша, такер карлсон, в мире