Заставила ненавидеть. Такер Карлсон неожиданно высказался о Москве
Карлсон заявил, что красота Москвы заставила ненавидеть американских чиновников
Американский журналист Такер Карлсон в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон, который в феврале приехал в Россию, чтобы взять интервью у президента Владимира Путина, рассказал, что красота Москвы заставила его ненавидеть власти США. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала блогера Лекса Фридмана.
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"Этот город гораздо красивее <...> любого другого нашего города. Кстати, это не заставило меня полюбить Путина. Это заставило меня ненавидеть своих собственных лидеров", — сказал он.
Карлсон добавил, что он вырос в США в то время, когда там еще были такие же красивые и безопасные города, но сейчас их уже не осталось.
"Губернаторы, мэры, президент должны нести ответственность за это", — заключил журналист.
Во время визита в российскую столицу Такер Карлсон осмотрел достопримечательности города. По словам журналиста, его впечатлило московское метро — особенно станция "Киевская", которая "выглядит лучше, чем что бы то ни было в США". Телеведущий также отметил, что столичная подземка аккуратная и ухоженная, там, в отличие от американского метро, нет грязи, граффити, бомжей и наркоманов.
"Губернаторы, мэры, президент должны нести ответственность за это", — заключил журналист.
Во время визита в российскую столицу Такер Карлсон осмотрел достопримечательности города. По словам журналиста, его впечатлило московское метро — особенно станция "Киевская", которая "выглядит лучше, чем что бы то ни было в США". Телеведущий также отметил, что столичная подземка аккуратная и ухоженная, там, в отличие от американского метро, нет грязи, граффити, бомжей и наркоманов.