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Заставила ненавидеть. Такер Карлсон неожиданно высказался о Москве - РИА Новости, 28.02.2024
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09:23 28.02.2024 (обновлено: 11:52 28.02.2024)
https://ria.ru/20240228/moskva-1929911309.html
Заставила ненавидеть. Такер Карлсон неожиданно высказался о Москве
Заставила ненавидеть. Такер Карлсон неожиданно высказался о Москве - РИА Новости, 28.02.2024
Заставила ненавидеть. Такер Карлсон неожиданно высказался о Москве
Американский журналист Такер Карлсон, который в феврале приехал в Россию, чтобы взять интервью у президента Владимира Путина, рассказал, что красота Москвы... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T09:23
2024-02-28T11:52
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон, который в феврале приехал в Россию, чтобы взять интервью у президента Владимира Путина, рассказал, что красота Москвы заставила его ненавидеть власти США. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала блогера Лекса Фридмана. &quot;Этот город гораздо красивее &lt;...&gt; любого другого нашего города. Кстати, это не заставило меня полюбить Путина. Это заставило меня ненавидеть своих собственных лидеров&quot;, — сказал он.Карлсон добавил, что он вырос в США в то время, когда там еще были такие же красивые и безопасные города, но сейчас их уже не осталось. "Губернаторы, мэры, президент должны нести ответственность за это", — заключил журналист. Во время визита в российскую столицу Такер Карлсон осмотрел достопримечательности города. По словам журналиста, его впечатлило московское метро — особенно станция "Киевская", которая "выглядит лучше, чем что бы то ни было в США". Телеведущий также отметил, что столичная подземка аккуратная и ухоженная, там, в отличие от американского метро, нет грязи, граффити, бомжей и наркоманов.
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москва, сша, такер карлсон, в мире
Москва, США, Такер Карлсон, В мире
Заставила ненавидеть. Такер Карлсон неожиданно высказался о Москве

Карлсон заявил, что красота Москвы заставила ненавидеть американских чиновников

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАмериканский журналист Такер Карлсон в Москве
Американский журналист Такер Карлсон в Москве - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Американский журналист Такер Карлсон в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон, который в феврале приехал в Россию, чтобы взять интервью у президента Владимира Путина, рассказал, что красота Москвы заставила его ненавидеть власти США. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала блогера Лекса Фридмана.
«

"Этот город гораздо красивее <...> любого другого нашего города. Кстати, это не заставило меня полюбить Путина. Это заставило меня ненавидеть своих собственных лидеров", — сказал он.

Карлсон добавил, что он вырос в США в то время, когда там еще были такие же красивые и безопасные города, но сейчас их уже не осталось.

"Губернаторы, мэры, президент должны нести ответственность за это", — заключил журналист.

Во время визита в российскую столицу Такер Карлсон осмотрел достопримечательности города. По словам журналиста, его впечатлило московское метро — особенно станция "Киевская", которая "выглядит лучше, чем что бы то ни было в США". Телеведущий также отметил, что столичная подземка аккуратная и ухоженная, там, в отличие от американского метро, нет грязи, граффити, бомжей и наркоманов.
Американский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон во время интервью президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
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