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В центре Москвы ограничат движение из-за церемонии прощания с Лебедевым - РИА Новости, 28.02.2024
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08:14 28.02.2024 (обновлено: 10:21 28.02.2024)
https://ria.ru/20240228/moskva-1929904606.html
В центре Москвы ограничат движение из-за церемонии прощания с Лебедевым
В центре Москвы ограничат движение из-за церемонии прощания с Лебедевым - РИА Новости, 28.02.2024
В центре Москвы ограничат движение из-за церемонии прощания с Лебедевым
Проезд транспорта временно закроют на участке улицы Большая Дмитровка в центре Москвы в среду из-за церемонии прощания с председателем Верховного суда РФ... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T08:14
2024-02-28T10:21
москва
вячеслав лебедев
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Проезд транспорта временно закроют на участке улицы Большая Дмитровка в центре Москвы в среду из-за церемонии прощания с председателем Верховного суда РФ Вячеславом Лебедевым, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.Лебедев скончался 23 февраля в возрасте 80 лет. Он был председателем Верховного суда РСФСР с 1989 года, с 1991 года - председателем Верховного суда РФ. Прощание с ним пройдет в среду в Колонном зале Дома Союзов в Москве."Сегодня до 12.00 будет закрыт проезд транспорта на участке улицы Большая Дмитровка от Охотного ряда до Георгиевского переулка. Это связано с проведением церемонии прощания с председателем Верховного суда РФ Вячеславом Лебедевым", - говорится в сообщении.
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москва, вячеслав лебедев, россия, общество
Москва, Вячеслав Лебедев, Россия, Общество
В центре Москвы ограничат движение из-за церемонии прощания с Лебедевым

Участок улицы в Москве временно перекроют из-за прощания с главой ВС Лебедевым

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПортрет и государственные награды председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева на церемонии прощания в Колонном зале Дома Союзов в Москве
Портрет и государственные награды председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева на церемонии прощания в Колонном зале Дома Союзов в Москве - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Портрет и государственные награды председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева на церемонии прощания в Колонном зале Дома Союзов в Москве
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Проезд транспорта временно закроют на участке улицы Большая Дмитровка в центре Москвы в среду из-за церемонии прощания с председателем Верховного суда РФ Вячеславом Лебедевым, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Лебедев скончался 23 февраля в возрасте 80 лет. Он был председателем Верховного суда РСФСР с 1989 года, с 1991 года - председателем Верховного суда РФ. Прощание с ним пройдет в среду в Колонном зале Дома Союзов в Москве.
"Сегодня до 12.00 будет закрыт проезд транспорта на участке улицы Большая Дмитровка от Охотного ряда до Георгиевского переулка. Это связано с проведением церемонии прощания с председателем Верховного суда РФ Вячеславом Лебедевым", - говорится в сообщении.
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