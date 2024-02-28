https://ria.ru/20240228/moskva-1929904606.html
В центре Москвы ограничат движение из-за церемонии прощания с Лебедевым
В центре Москвы ограничат движение из-за церемонии прощания с Лебедевым - РИА Новости, 28.02.2024
В центре Москвы ограничат движение из-за церемонии прощания с Лебедевым
Проезд транспорта временно закроют на участке улицы Большая Дмитровка в центре Москвы в среду из-за церемонии прощания с председателем Верховного суда РФ... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T08:14
2024-02-28T08:14
2024-02-28T10:21
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вячеслав лебедев
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Проезд транспорта временно закроют на участке улицы Большая Дмитровка в центре Москвы в среду из-за церемонии прощания с председателем Верховного суда РФ Вячеславом Лебедевым, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.Лебедев скончался 23 февраля в возрасте 80 лет. Он был председателем Верховного суда РСФСР с 1989 года, с 1991 года - председателем Верховного суда РФ. Прощание с ним пройдет в среду в Колонном зале Дома Союзов в Москве."Сегодня до 12.00 будет закрыт проезд транспорта на участке улицы Большая Дмитровка от Охотного ряда до Георгиевского переулка. Это связано с проведением церемонии прощания с председателем Верховного суда РФ Вячеславом Лебедевым", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240224/lebedev-1929277522.html
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москва, вячеслав лебедев, россия, общество
Москва, Вячеслав Лебедев, Россия, Общество
В центре Москвы ограничат движение из-за церемонии прощания с Лебедевым
Участок улицы в Москве временно перекроют из-за прощания с главой ВС Лебедевым