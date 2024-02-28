https://ria.ru/20240228/moskva-1929904606.html

В центре Москвы ограничат движение из-за церемонии прощания с Лебедевым

В центре Москвы ограничат движение из-за церемонии прощания с Лебедевым - РИА Новости, 28.02.2024

В центре Москвы ограничат движение из-за церемонии прощания с Лебедевым

Проезд транспорта временно закроют на участке улицы Большая Дмитровка в центре Москвы в среду из-за церемонии прощания с председателем Верховного суда РФ... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T08:14

2024-02-28T08:14

2024-02-28T10:21

москва

вячеслав лебедев

россия

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929918639_0:0:2940:1655_1920x0_80_0_0_c613b1b399d2eb59045369d0c71fb192.jpg

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Проезд транспорта временно закроют на участке улицы Большая Дмитровка в центре Москвы в среду из-за церемонии прощания с председателем Верховного суда РФ Вячеславом Лебедевым, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.Лебедев скончался 23 февраля в возрасте 80 лет. Он был председателем Верховного суда РСФСР с 1989 года, с 1991 года - председателем Верховного суда РФ. Прощание с ним пройдет в среду в Колонном зале Дома Союзов в Москве."Сегодня до 12.00 будет закрыт проезд транспорта на участке улицы Большая Дмитровка от Охотного ряда до Георгиевского переулка. Это связано с проведением церемонии прощания с председателем Верховного суда РФ Вячеславом Лебедевым", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240224/lebedev-1929277522.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, вячеслав лебедев, россия, общество