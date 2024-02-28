https://ria.ru/20240228/moshennik-1930024024.html

В Петербурге оставили в СИЗО мошенника, орудовавшего на сайтах знакомств

В Петербурге оставили в СИЗО мошенника, орудовавшего на сайтах знакомств - РИА Новости, 28.02.2024

В Петербурге оставили в СИЗО мошенника, орудовавшего на сайтах знакомств

Суд оставил в СИЗО до 29 мая обвиняемого в мошенничестве в крупном размере Дмитрия Фролова, который на сайтах знакомств выманивал у женщин деньги и машины,... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T15:53

2024-02-28T15:53

2024-02-28T15:54

происшествия

россия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 фев - РИА Новости. Суд оставил в СИЗО до 29 мая обвиняемого в мошенничестве в крупном размере Дмитрия Фролова, который на сайтах знакомств выманивал у женщин деньги и машины, сообщила объединенная пресс-служба судов города. Ранее сообщалось о задержании Фролова в марте 2023 года в Петербурге, где он познакомился с очередной женщиной и под предлогом помощи с продажей автомобиля хотел завладеть ее средствами. "Красивая и умная судья Санкт-Петербургского городского суда чарам Фролова оказалась неподвластна. Стража фигуранту продлена по 29.05.2024", - сообщила пресс-служба. Фролову инкриминируется совершение 24 корыстных преступлений (ст. 158 УК РФ, ст. 159 УК РФ) на территории различных субъектов РФ в 2020-2022 годах. Следствие считает, что он, "используя приложения, предназначенные для знакомств, искал женщин для последующего совершения мошенничеств, знакомился с ними, входил в круг их близкого общения, после чего путем обмана и злоупотребления доверием или иным способом похищал имущество последних в крупном и особо крупном размерах". Сумма ущерба, причиненного Фроловым доверчивым женщинам, оценивается более чем в 30 миллионов рублей.

https://ria.ru/20240228/moshennik-1930012787.html

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происшествия, россия, санкт-петербург, санкт-петербургский городской суд