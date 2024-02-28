https://ria.ru/20240228/moshennik-1930012787.html
В Москве задержали мошенника, похитившего у женщины 162 миллиона рублей
В Москве задержали мошенника, похитившего у женщины 162 миллиона рублей - РИА Новости, 28.02.2024
В Москве задержали мошенника, похитившего у женщины 162 миллиона рублей
Полицейские задержали в Москве одного из подозреваемых в телефонном мошенничестве, который за месяц похитил в 2023 году более 162 миллионов рублей у москвички,... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T15:41
2024-02-28T15:41
2024-02-28T15:41
происшествия
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863268703_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c9d3bd7320a92a6749c1e067f61a7adc.jpg
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Полицейские задержали в Москве одного из подозреваемых в телефонном мошенничестве, который за месяц похитил в 2023 году более 162 миллионов рублей у москвички, сообщает пресс-служба столичного главка МВД России. По данным ведомства, с августа по сентябрь 2023 года неизвестные совершили несколько звонков 31-летней женщине, "представляясь при этом сотрудниками различных банков, а также правоохранительных органов". Под предлогом сохранения денег, которые якобы пытаются похитить злоумышленники, они убедили потерпевшую перечислить на "безопасный счет" 26 миллионов 400 тысяч рублей. Далее мошенники убедили женщину продать квартиру на улице Пречистенка, так как неизвестные оформили кредит под залог жилья. Как сообщили в МВД, "следуя указаниям звонивших, введенная в заблуждение потерпевшая совершила сделку по купле-продаже квартиры". Вырученные 129 миллионов рублей передала неизвестным, добавили в ведомстве. "После этого мошенники в ходе дальнейших телефонных звонков убедили гражданку внести 7 миллионов рублей якобы в оплату машино-мест, которые находились в долевой собственности, что она и сделала, перечислив данные денежные средства на указанные ей счета. Таким образом, общий материальный ущерб, причиненный потерпевшей, составил 162 миллиона 400 тысяч рублей", - рассказали в пресс-службе московского главка МВД РФ. В релизе сказано, что полицейские на Инициативной улице задержали одного из подозреваемых - 25-летнего гражданина, временно проживающего в столице. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по установлению и задержанию соучастников задержанного.
https://ria.ru/20240227/moshenniki-1929677343.html
https://ria.ru/20240214/nalichnye-1927243953.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863268703_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3e480706ecb974b07504bd93645644cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В Москве задержали мошенника, похитившего у женщины 162 миллиона рублей
МВД: в Москве задержали мошенника, похитившего у женщины 162 миллиона рублей
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости.
Полицейские задержали в Москве одного из подозреваемых в телефонном мошенничестве, который за месяц похитил в 2023 году более 162 миллионов рублей у москвички, сообщает пресс-служба столичного главка
МВД России.
По данным ведомства, с августа по сентябрь 2023 года неизвестные совершили несколько звонков 31-летней женщине, "представляясь при этом сотрудниками различных банков, а также правоохранительных органов". Под предлогом сохранения денег, которые якобы пытаются похитить злоумышленники, они убедили потерпевшую перечислить на "безопасный счет" 26 миллионов 400 тысяч рублей. Далее мошенники убедили женщину продать квартиру на улице Пречистенка, так как неизвестные оформили кредит под залог жилья. Как сообщили в МВД, "следуя указаниям звонивших, введенная в заблуждение потерпевшая совершила сделку по купле-продаже квартиры". Вырученные 129 миллионов рублей передала неизвестным, добавили в ведомстве.
Стало известно, как мошенники могут управлять телефонами россиян
"После этого мошенники в ходе дальнейших телефонных звонков убедили гражданку внести 7 миллионов рублей якобы в оплату машино-мест, которые находились в долевой собственности, что она и сделала, перечислив данные денежные средства на указанные ей счета. Таким образом, общий материальный ущерб, причиненный потерпевшей, составил 162 миллиона 400 тысяч рублей", - рассказали в пресс-службе московского главка МВД РФ.
В релизе сказано, что полицейские на Инициативной улице задержали одного из подозреваемых - 25-летнего гражданина, временно проживающего в столице.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по установлению и задержанию соучастников задержанного.
ЦБ предложил ввести новую меру по борьбе с мошенниками