Рейтинг@Mail.ru
Молдавия отреагировала на обвинения Приднестровья в экономической блокаде - РИА Новости, 28.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:32 28.02.2024 (обновлено: 18:39 28.02.2024)
https://ria.ru/20240228/moldavia-1930066473.html
Молдавия отреагировала на обвинения Приднестровья в экономической блокаде
Молдавия отреагировала на обвинения Приднестровья в экономической блокаде - РИА Новости, 28.02.2024
Молдавия отреагировала на обвинения Приднестровья в экономической блокаде
Вице-премьер Молдавии по реинтеграции Олег Серебрян считает, что Тирасполь использует пропагандистские заявления, обвиняя Кишинев в экономической блокаде. РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T18:32
2024-02-28T18:39
в мире
молдавия
кишинев
тирасполь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg
КИШИНЕВ, 28 фев - РИА Новости. Вице-премьер Молдавии по реинтеграции Олег Серебрян считает, что Тирасполь использует пропагандистские заявления, обвиняя Кишинев в экономической блокаде. Власти Приднестровья обратились в среду к России за помощью в связи с экономической блокадой со стороны Молдавии, говорится в резолюции, принятой съездом депутатов всех уровней ПМР. "Правительство и Бюро по реинтеграции отвергают пропагандистские заявления, исходящие из Тирасполя, подчеркивая, что приднестровский регион извлекает выгоду из продвигаемой Кишиневом политики мира, безопасности и экономической интеграции с Европейским Союзом, выгодной для всех граждан, независимо от того, проживают они на правом или на левом берегу Днестра", - заявил Серебрян в Telegram-канале Бюро по реинтеграции республики. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20240226/pridnestrove-1929659378.html
молдавия
кишинев
тирасполь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Приднестровский конфликт
Приднестровский конфликт зародился с началом распада СССР. В 1990 году Молдавия приняла Декларацию о суверенитете, после чего несогласное с этим решением Приднестровье провозгласило независимость от самой Молдавии. Напряжение между Кишиневом и Тирасполем нарастало и в 1992 году переросло в вооруженное столкновение. Бои прекратились после введения в регион российского военного контингента. Сейчас на территории непризнанной республики постоянно находятся совместные миротворческие силы. Подробнее — в видеоинфографике Ria.ru.
2024-02-28T18:32
true
PT2M43S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_60f73bef1d69f9d9924d57a09ffcf24b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, кишинев, тирасполь
В мире, Молдавия, Кишинев, Тирасполь
Молдавия отреагировала на обвинения Приднестровья в экономической блокаде

Вице-премьер Молдавии назвал обвинения ПМР в экономической блокаде пропагандой

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 28 фев - РИА Новости. Вице-премьер Молдавии по реинтеграции Олег Серебрян считает, что Тирасполь использует пропагандистские заявления, обвиняя Кишинев в экономической блокаде.
Власти Приднестровья обратились в среду к России за помощью в связи с экономической блокадой со стороны Молдавии, говорится в резолюции, принятой съездом депутатов всех уровней ПМР.
"Правительство и Бюро по реинтеграции отвергают пропагандистские заявления, исходящие из Тирасполя, подчеркивая, что приднестровский регион извлекает выгоду из продвигаемой Кишиневом политики мира, безопасности и экономической интеграции с Европейским Союзом, выгодной для всех граждан, независимо от того, проживают они на правом или на левом берегу Днестра", - заявил Серебрян в Telegram-канале Бюро по реинтеграции республики.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
В ПМР раскрыли, как Кишинев вербует ее жителей при оформлении гражданства
26 февраля, 22:12
 
В миреМолдавияКишиневТирасполь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала