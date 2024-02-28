https://ria.ru/20240228/moldavia-1930066473.html

Молдавия отреагировала на обвинения Приднестровья в экономической блокаде

Молдавия отреагировала на обвинения Приднестровья в экономической блокаде - РИА Новости, 28.02.2024

Молдавия отреагировала на обвинения Приднестровья в экономической блокаде

Вице-премьер Молдавии по реинтеграции Олег Серебрян считает, что Тирасполь использует пропагандистские заявления, обвиняя Кишинев в экономической блокаде. РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T18:32

2024-02-28T18:32

2024-02-28T18:39

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КИШИНЕВ, 28 фев - РИА Новости. Вице-премьер Молдавии по реинтеграции Олег Серебрян считает, что Тирасполь использует пропагандистские заявления, обвиняя Кишинев в экономической блокаде. Власти Приднестровья обратились в среду к России за помощью в связи с экономической блокадой со стороны Молдавии, говорится в резолюции, принятой съездом депутатов всех уровней ПМР. "Правительство и Бюро по реинтеграции отвергают пропагандистские заявления, исходящие из Тирасполя, подчеркивая, что приднестровский регион извлекает выгоду из продвигаемой Кишиневом политики мира, безопасности и экономической интеграции с Европейским Союзом, выгодной для всех граждан, независимо от того, проживают они на правом или на левом берегу Днестра", - заявил Серебрян в Telegram-канале Бюро по реинтеграции республики. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20240226/pridnestrove-1929659378.html

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Приднестровский конфликт Приднестровский конфликт зародился с началом распада СССР. В 1990 году Молдавия приняла Декларацию о суверенитете, после чего несогласное с этим решением Приднестровье провозгласило независимость от самой Молдавии. Напряжение между Кишиневом и Тирасполем нарастало и в 1992 году переросло в вооруженное столкновение. Бои прекратились после введения в регион российского военного контингента. Сейчас на территории непризнанной республики постоянно находятся совместные миротворческие силы. Подробнее — в видеоинфографике Ria.ru. 2024-02-28T18:32 true PT2M43S

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в мире, молдавия, кишинев, тирасполь