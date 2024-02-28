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НАСА заявило, что взаимодействует с "Роскосмосом" по утечке на МКС - РИА Новости, 28.02.2024
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Наука
 
21:12 28.02.2024
https://ria.ru/20240228/mks-1930087408.html
НАСА заявило, что взаимодействует с "Роскосмосом" по утечке на МКС
НАСА заявило, что взаимодействует с "Роскосмосом" по утечке на МКС - РИА Новости, 28.02.2024
НАСА заявило, что взаимодействует с "Роскосмосом" по утечке на МКС
НАСА взаимодействует с российской стороной в связи с выявленной ранее утечкой неизвестного характера на Международной космической станции (МКС), угрозы экипажу... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T21:12
2024-02-28T21:12
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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. НАСА взаимодействует с российской стороной в связи с выявленной ранее утечкой неизвестного характера на Международной космической станции (МКС), угрозы экипажу нет, сообщил на брифинге в среду руководитель программы МКС в НАСА Джоэль Монтальбано. "Мы следим за темпами утечки &lt;...&gt;, сейчас люк, ведущий к месту утечки, задраен, &lt;...&gt; мы работаем с российскими коллегами над следующими шагами", - сказал представитель НАСА. По его словам, ситуация "не представляет угрозы безопасности экипажа или работе станции". Он уточнил, что утечка, чего именно - он не уточнил, расположена "в кормовой части российского сервисного модуля", где происходит стыковка российских грузовых кораблей "Прогресс". Отсек, длиной менее метра, в настоящее время задраен и утечка в нем не оказывает влияния на остальные модули станции, заверили в НАСА. "Там уже были утечки, мы чинили трещины там", - сообщил представитель НАСА. Он между тем сообщил, что "за неделю до запуска и стыковки" с МКС российского грузового корабля "Прогресс" ( прибыл на МКС 17 февраля - ред.), специалисты заметили "увеличение темпов утечки". "Мы следим за ее состоянием", - сказал он. В декабре пресс-служба "Роскосмоса" сообщила, что российские космонавты на борту Международной космической станции (МКС) регулярно заняты поиском возможных мест утечки воздуха с российского сегмента, а полученные данные передаются для анализа специалистам на Земле. Ранее в октябре в "Роскосмосе" сообщили об утечке другого рода - из внешнего (резервного) контура радиатора многоцелевого лабораторного модуля "Наука" происходила утечка теплоносителя. Уточнялось, что основной контур терморегулирования модуля работает в штатном режиме, обеспечивая комфортные условия в жилой зоне. В Роскосмосе подчеркнули, что экипажу и станции ничего не угрожает. Как потом пояснил исполнительный директор "Роскосмоса" Сергей Крикалёв, утечка произошла из резервного контура дополнительного радиатора на модуле "Наука", доставленного ещё в 2012 году. Контур работал попеременно с основным и в момент утечки не был активным.
https://ria.ru/20240205/mks-1925472426.html
https://ria.ru/20231120/mks-1910470270.html
https://ria.ru/20240224/mks-1929232669.html
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космос - риа наука, земля, сергей крикалев, наса, роскосмос, россия
Наука, Космос - РИА Наука, Земля, Сергей Крикалев, НАСА, Роскосмос, Россия
НАСА заявило, что взаимодействует с "Роскосмосом" по утечке на МКС

Монтальбано: НАСА взаимодействует с "Роскосмосом" по устранению утечки на МКС

© NASA / RoscosmosМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© NASA / Roscosmos
Международная космическая станция. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. НАСА взаимодействует с российской стороной в связи с выявленной ранее утечкой неизвестного характера на Международной космической станции (МКС), угрозы экипажу нет, сообщил на брифинге в среду руководитель программы МКС в НАСА Джоэль Монтальбано.
"Мы следим за темпами утечки <...>, сейчас люк, ведущий к месту утечки, задраен, <...> мы работаем с российскими коллегами над следующими шагами", - сказал представитель НАСА. По его словам, ситуация "не представляет угрозы безопасности экипажа или работе станции". Он уточнил, что утечка, чего именно - он не уточнил, расположена "в кормовой части российского сервисного модуля", где происходит стыковка российских грузовых кораблей "Прогресс". Отсек, длиной менее метра, в настоящее время задраен и утечка в нем не оказывает влияния на остальные модули станции, заверили в НАСА. "Там уже были утечки, мы чинили трещины там", - сообщил представитель НАСА.
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Он между тем сообщил, что "за неделю до запуска и стыковки" с МКС российского грузового корабля "Прогресс" ( прибыл на МКС 17 февраля - ред.), специалисты заметили "увеличение темпов утечки". "Мы следим за ее состоянием", - сказал он.
В декабре пресс-служба "Роскосмоса" сообщила, что российские космонавты на борту Международной космической станции (МКС) регулярно заняты поиском возможных мест утечки воздуха с российского сегмента, а полученные данные передаются для анализа специалистам на Земле.
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Ранее в октябре в "Роскосмосе" сообщили об утечке другого рода - из внешнего (резервного) контура радиатора многоцелевого лабораторного модуля "Наука" происходила утечка теплоносителя. Уточнялось, что основной контур терморегулирования модуля работает в штатном режиме, обеспечивая комфортные условия в жилой зоне. В Роскосмосе подчеркнули, что экипажу и станции ничего не угрожает.
Как потом пояснил исполнительный директор "Роскосмоса" Сергей Крикалёв, утечка произошла из резервного контура дополнительного радиатора на модуле "Наука", доставленного ещё в 2012 году. Контур работал попеременно с основным и в момент утечки не был активным.
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