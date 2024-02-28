https://ria.ru/20240228/mks-1930083061.html

"Роскосмос" сообщил об утечке воздуха на российском сегменте МКС

"Роскосмос" сообщил об утечке воздуха на российском сегменте МКС - РИА Новости, 28.02.2024

"Роскосмос" сообщил об утечке воздуха на российском сегменте МКС

Специалисты зафиксировали утечку воздуха на борту Международной космической станции, сообщили в "Роскосмосе". РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T20:42

2024-02-28T20:42

2024-02-28T21:19

роскосмос

космос - риа наука

наука

наса

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752458181_233:147:2540:1444_1920x0_80_0_0_e1f5251324cac36d8301ddeb2b935d85.jpg

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Специалисты зафиксировали утечку воздуха на борту Международной космической станции, сообщили в "Роскосмосе"."Действительно, специалисты фиксируют утечку воздуха на борту МКС. Экипаж регулярно проводит работы по поиску и устранению возможных мест утечки, а данные, поступающие с борта стации, передаются для анализа специалистам в штатном режиме", — уточнили в госкорпорации.В "Роскосмосе" подчеркнули, что экипажу и станции из-за утечки ничего не угрожает."Как сообщалось ранее, устаревание конструкции станции и постоянно растущая необходимость проведения ремонтно-восстановительных работ на борту занимают значительное количество времени экипажа", — добавили в госкорпорации.В 2019 году на МКС была зафиксирована утечка воздуха. Как удалось выяснить космонавтам, она находилась в промежуточной камере российского модуля "Звезда". Там же впоследствии обнаружили трещину длиной в несколько сантиметров. Ее несколько раз заклеивали. Позже стало известно о второй трещине, а потом и еще трех местах возможной утечки. Космонавты их загерметизировали.После этого официально не сообщалось об обнаружении новых источников утечки в корпусе Международной космической станции или их устранении.

https://ria.ru/20240205/mks-1925472426.html

https://ria.ru/20240224/mks-1929232669.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

роскосмос, космос - риа наука, наса