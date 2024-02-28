https://ria.ru/20240228/mks-1930083061.html
"Роскосмос" сообщил об утечке воздуха на российском сегменте МКС
"Роскосмос" сообщил об утечке воздуха на российском сегменте МКС - РИА Новости, 28.02.2024
"Роскосмос" сообщил об утечке воздуха на российском сегменте МКС
Специалисты зафиксировали утечку воздуха на борту Международной космической станции, сообщили в "Роскосмосе". РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T20:42
2024-02-28T20:42
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Специалисты зафиксировали утечку воздуха на борту Международной космической станции, сообщили в "Роскосмосе"."Действительно, специалисты фиксируют утечку воздуха на борту МКС. Экипаж регулярно проводит работы по поиску и устранению возможных мест утечки, а данные, поступающие с борта стации, передаются для анализа специалистам в штатном режиме", — уточнили в госкорпорации.В "Роскосмосе" подчеркнули, что экипажу и станции из-за утечки ничего не угрожает."Как сообщалось ранее, устаревание конструкции станции и постоянно растущая необходимость проведения ремонтно-восстановительных работ на борту занимают значительное количество времени экипажа", — добавили в госкорпорации.В 2019 году на МКС была зафиксирована утечка воздуха. Как удалось выяснить космонавтам, она находилась в промежуточной камере российского модуля "Звезда". Там же впоследствии обнаружили трещину длиной в несколько сантиметров. Ее несколько раз заклеивали. Позже стало известно о второй трещине, а потом и еще трех местах возможной утечки. Космонавты их загерметизировали.После этого официально не сообщалось об обнаружении новых источников утечки в корпусе Международной космической станции или их устранении.
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"Роскосмос" сообщил об утечке воздуха на российском сегменте МКС
"Роскосмос": специалисты зафиксировали утечку воздуха на российском сегменте МКС
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Специалисты зафиксировали утечку воздуха на борту Международной космической станции, сообщили в "Роскосмосе".
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"Действительно, специалисты фиксируют утечку воздуха на борту МКС. Экипаж регулярно проводит работы по поиску и устранению возможных мест утечки, а данные, поступающие с борта стации, передаются для анализа специалистам в штатном режиме", — уточнили в госкорпорации.
В среду руководитель программы Международной космической станции в НАСА Джоэль Монтальбано заявил об утечке на МКС. По его словам, она расположена "в кормовой части российского сервисного модуля", где происходит стыковка грузовых кораблей "Прогресс".
В "Роскосмосе" подчеркнули, что экипажу и станции из-за утечки ничего не угрожает.
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"Как сообщалось ранее, устаревание конструкции станции и постоянно растущая необходимость проведения ремонтно-восстановительных работ на борту занимают значительное количество времени экипажа", — добавили в госкорпорации.
В 2019 году на МКС была зафиксирована утечка воздуха. Как удалось выяснить космонавтам, она находилась в промежуточной камере российского модуля "Звезда". Там же впоследствии обнаружили трещину длиной в несколько сантиметров. Ее несколько раз заклеивали. Позже стало известно о второй трещине, а потом и еще трех местах возможной утечки. Космонавты их загерметизировали.
После этого официально не сообщалось об обнаружении новых источников утечки в корпусе Международной космической станции или их устранении.
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