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"Роскосмос" сообщил об утечке воздуха на российском сегменте МКС - РИА Новости, 28.02.2024
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Наука
 
20:42 28.02.2024 (обновлено: 21:19 28.02.2024)
https://ria.ru/20240228/mks-1930083061.html
"Роскосмос" сообщил об утечке воздуха на российском сегменте МКС
"Роскосмос" сообщил об утечке воздуха на российском сегменте МКС - РИА Новости, 28.02.2024
"Роскосмос" сообщил об утечке воздуха на российском сегменте МКС
Специалисты зафиксировали утечку воздуха на борту Международной космической станции, сообщили в "Роскосмосе". РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T20:42
2024-02-28T21:19
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Специалисты зафиксировали утечку воздуха на борту Международной космической станции, сообщили в "Роскосмосе".&quot;Действительно, специалисты фиксируют утечку воздуха на борту МКС. Экипаж регулярно проводит работы по поиску и устранению возможных мест утечки, а данные, поступающие с борта стации, передаются для анализа специалистам в штатном режиме&quot;, — уточнили в госкорпорации.В "Роскосмосе" подчеркнули, что экипажу и станции из-за утечки ничего не угрожает."Как сообщалось ранее, устаревание конструкции станции и постоянно растущая необходимость проведения ремонтно-восстановительных работ на борту занимают значительное количество времени экипажа", — добавили в госкорпорации.В 2019 году на МКС была зафиксирована утечка воздуха. Как удалось выяснить космонавтам, она находилась в промежуточной камере российского модуля "Звезда". Там же впоследствии обнаружили трещину длиной в несколько сантиметров. Ее несколько раз заклеивали. Позже стало известно о второй трещине, а потом и еще трех местах возможной утечки. Космонавты их загерметизировали.После этого официально не сообщалось об обнаружении новых источников утечки в корпусе Международной космической станции или их устранении.
https://ria.ru/20240205/mks-1925472426.html
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"Роскосмос" сообщил об утечке воздуха на российском сегменте МКС

"Роскосмос": специалисты зафиксировали утечку воздуха на российском сегменте МКС

© Фото : Олег Новицкий/РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© Фото : Олег Новицкий/Роскосмос
Международная космическая станция. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Специалисты зафиксировали утечку воздуха на борту Международной космической станции, сообщили в "Роскосмосе".
«

"Действительно, специалисты фиксируют утечку воздуха на борту МКС. Экипаж регулярно проводит работы по поиску и устранению возможных мест утечки, а данные, поступающие с борта стации, передаются для анализа специалистам в штатном режиме", — уточнили в госкорпорации.

В среду руководитель программы Международной космической станции в НАСА Джоэль Монтальбано заявил об утечке на МКС. По его словам, она расположена "в кормовой части российского сервисного модуля", где происходит стыковка грузовых кораблей "Прогресс".

В "Роскосмосе" подчеркнули, что экипажу и станции из-за утечки ничего не угрожает.
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"Как сообщалось ранее, устаревание конструкции станции и постоянно растущая необходимость проведения ремонтно-восстановительных работ на борту занимают значительное количество времени экипажа", — добавили в госкорпорации.
В 2019 году на МКС была зафиксирована утечка воздуха. Как удалось выяснить космонавтам, она находилась в промежуточной камере российского модуля "Звезда". Там же впоследствии обнаружили трещину длиной в несколько сантиметров. Ее несколько раз заклеивали. Позже стало известно о второй трещине, а потом и еще трех местах возможной утечки. Космонавты их загерметизировали.
После этого официально не сообщалось об обнаружении новых источников утечки в корпусе Международной космической станции или их устранении.
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