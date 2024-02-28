https://ria.ru/20240228/misheni-1929892653.html

В России началось серийное производство летающих мишеней "Адъютант"

В России началось серийное производство летающих мишеней "Адъютант" - РИА Новости, 28.02.2024

В России началось серийное производство летающих мишеней "Адъютант"

В России началось серийное производство новых универсальных мишенно-тренировочных комплексов "Адъютант" для испытаний зенитных комплексов, сообщил генеральный... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T03:32

2024-02-28T03:32

2024-02-28T03:32

безопасность

россия

концерн пво "алмаз-антей"

технологии

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. В России началось серийное производство новых универсальных мишенно-тренировочных комплексов "Адъютант" для испытаний зенитных комплексов, сообщил генеральный директор Ижевского электромеханического завода "Купол" (флагман концерна ВКО "Алмаз-Антей") Фанил Зиятдинов в интервью журналу "Национальная оборона". "Разработан ряд других оборонных изделий. В их числе универсальный мишенно-тренировочный комплекс "Адъютант". Он уже пошел в серию, исполнен первый госконтракт, работаем над вторым. "Адъютант" мы начинали создавать для проведения облетов своих ЗРК. Но вскоре стало ясно, что сфера применения гораздо шире. Комплекс уже успел принять участие в учебных стрельбах практически всех отечественных ЗРК", - сказал Зиятдинов. По его словам, сейчас интенсивно проходит обучение и слаживание комплекса в войсках ПВО. "Купол" ожидает многократный рост спроса на этот мишенный комплекс. "У изделия есть хорошие перспективы и по линии ВТС", - подчеркнул гендиректор завода. Мишени комплекса "Адъютант" имитируют современные средства воздушного нападения (СВН), а также моделируют тактику их применения. Сегодня многие типы СВН способны осуществлять противозенитные маневры: выполняют кабрирование, пикирование, "змейку", полет на предельно малой высоте – все эти маневры способны воспроизводить и мишени, входящие в состав "Адъютанта". Основой современной тактики воздушного нападения является массированный налет - и "Адъютант" способен его смоделировать: один мобильный наземный пункт управления способен создать сложную мишенную обстановку с одновременным участием шести мишеней разного типа.

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безопасность, россия, концерн пво "алмаз-антей", технологии, вооруженные силы рф