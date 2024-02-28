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МИД прокомментировал отказ Дании расследовать ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 28.02.2024
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14:55 28.02.2024 (обновлено: 15:29 28.02.2024)
https://ria.ru/20240228/mid-1930000255.html
МИД прокомментировал отказ Дании расследовать ЧП на "Северных потоках"
МИД прокомментировал отказ Дании расследовать ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 28.02.2024
МИД прокомментировал отказ Дании расследовать ЧП на "Северных потоках"
Решение Дании прекратить расследование по "Севпотокам" подтверждает отсутствие интереса стран Запада в выявлении заказчиков и исполнителей терактов, сообщила на РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T14:55
2024-02-28T15:29
россия
дания
в мире
швеция
мария захарова
генеральная прокуратура рф
северный поток
северный поток — 2
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Решение Дании прекратить расследование по "Севпотокам" подтверждает отсутствие интереса стран Запада в выявлении заказчиков и исполнителей терактов, сообщила на брифинге в Москве официальный представитель МИД России Мария Захарова."Решение датских властей вслед за Швецией прекратить расследование терактов, которые произошли, напомню, в исключительной экономической зоне Дании в сентября 2022 года на газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2", полностью подтверждает отсутствие заинтересованности западных стран в выявлении истинных заказчиков и исполнителей терактов ", - указала она.В понедельник полиция Дании прекратила расследование по "Северным потокам". Как отмечается в заявлении полиции, в Дании не нашли достаточных оснований для возбуждения уголовного дела в связи с ЧП на газопроводах, однако пришли к выводу, что в деле о ЧП имела место "умышленная диверсия". Ранее к такому же выводу пришли в Швеции.Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
https://radiosputnik.ru/20240226/sevpotok-1929621474.html
https://radiosputnik.ru/20240219/sevpotok-1928178359.html
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россия, дания, в мире, швеция, мария захарова, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"
Россия, Дания, В мире, Швеция, Мария Захарова, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках"
МИД прокомментировал отказ Дании расследовать ЧП на "Северных потоках"

МИД: Запад не хочет искать заказчиков терактов на "Северных потоках"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Решение Дании прекратить расследование по "Севпотокам" подтверждает отсутствие интереса стран Запада в выявлении заказчиков и исполнителей терактов, сообщила на брифинге в Москве официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«
"Решение датских властей вслед за Швецией прекратить расследование терактов, которые произошли, напомню, в исключительной экономической зоне Дании в сентября 2022 года на газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2", полностью подтверждает отсутствие заинтересованности западных стран в выявлении истинных заказчиков и исполнителей терактов ", - указала она.
Надводный захлест на второй нитке Северного потока ‑ 2 - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
Концы в воду. Дания больше не хочет расследовать взрывы на "Севпотоках"
26 февраля, 18:30
В понедельник полиция Дании прекратила расследование по "Северным потокам". Как отмечается в заявлении полиции, в Дании не нашли достаточных оснований для возбуждения уголовного дела в связи с ЧП на газопроводах, однако пришли к выводу, что в деле о ЧП имела место "умышленная диверсия". Ранее к такому же выводу пришли в Швеции.
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Газопровод Северный поток в Любмине, Германия - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
"Обостренные нервы". Политолог о новой шумихе в ФРГ вокруг "Севпотоков"
19 февраля, 10:37
 
РоссияДанияВ миреШвецияМария ЗахароваГенеральная прокуратура РФСеверный потокСеверный поток — 2Авария на "Северных потоках"
 
 
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