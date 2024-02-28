https://ria.ru/20240228/mid-1930000255.html

МИД прокомментировал отказ Дании расследовать ЧП на "Северных потоках"

МИД прокомментировал отказ Дании расследовать ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 28.02.2024

МИД прокомментировал отказ Дании расследовать ЧП на "Северных потоках"

Решение Дании прекратить расследование по "Севпотокам" подтверждает отсутствие интереса стран Запада в выявлении заказчиков и исполнителей терактов, сообщила на РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T14:55

2024-02-28T14:55

2024-02-28T15:29

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Решение Дании прекратить расследование по "Севпотокам" подтверждает отсутствие интереса стран Запада в выявлении заказчиков и исполнителей терактов, сообщила на брифинге в Москве официальный представитель МИД России Мария Захарова."Решение датских властей вслед за Швецией прекратить расследование терактов, которые произошли, напомню, в исключительной экономической зоне Дании в сентября 2022 года на газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2", полностью подтверждает отсутствие заинтересованности западных стран в выявлении истинных заказчиков и исполнителей терактов ", - указала она.В понедельник полиция Дании прекратила расследование по "Северным потокам". Как отмечается в заявлении полиции, в Дании не нашли достаточных оснований для возбуждения уголовного дела в связи с ЧП на газопроводах, однако пришли к выводу, что в деле о ЧП имела место "умышленная диверсия". Ранее к такому же выводу пришли в Швеции.Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

https://radiosputnik.ru/20240226/sevpotok-1929621474.html

https://radiosputnik.ru/20240219/sevpotok-1928178359.html

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россия, дания, в мире, швеция, мария захарова, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"