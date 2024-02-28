https://ria.ru/20240228/metro-1929991131.html

Дептранс Москвы опроверг сообщения о возгорании на станциях метро

Дептранс Москвы опроверг сообщения о возгорании на станциях метро - РИА Новости, 28.02.2024

Дептранс Москвы опроверг сообщения о возгорании на станциях метро

Сведения о задымлении на станциях "Фрунзенская" и "Парк Культуры" метро Москвы не соответствуют действительности, они работают в штатном режиме, сообщается в... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T14:28

2024-02-28T14:28

2024-02-28T14:52

происшествия

москва

департамент транспорта г. москвы

россия

московский метрополитен

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Сведения о задымлении на станциях "Фрунзенская" и "Парк Культуры" метро Москвы не соответствуют действительности, они работают в штатном режиме, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.Ранее в Telegram-канале телеканала "360" была размещена информация о задымлении на станции "Парк Культуры"."Станции "Фрунзенская" Сокольнической линии, а также "Парк Культуры" Сокольнической и Кольцевой линий работают в штатном режиме. Информация о возгорании или задымлении не соответствует действительности", - сказали в дептрансе.Как передает корреспондент РИА Новости, к станции "Парк Культуры" Кольцевой линии подъехали несколько пожарных машин и скорая помощь. При этом эвакуации не наблюдалось, метро работало штатно."Ложный вызов", - ответили в пресс-службе столичного главка МЧС России на вопрос корреспондента о происходящем.

https://ria.ru/20240210/metro-1926634345.html

https://ria.ru/20240114/prankery-1921319615.html

москва

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Кирилл Волков

происшествия, москва, департамент транспорта г. москвы, россия, московский метрополитен