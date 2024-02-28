https://ria.ru/20240228/metro-1929991131.html
Дептранс Москвы опроверг сообщения о возгорании на станциях метро
Дептранс Москвы опроверг сообщения о возгорании на станциях метро - РИА Новости, 28.02.2024
Дептранс Москвы опроверг сообщения о возгорании на станциях метро
Сведения о задымлении на станциях "Фрунзенская" и "Парк Культуры" метро Москвы не соответствуют действительности, они работают в штатном режиме, сообщается в... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T14:28
2024-02-28T14:28
2024-02-28T14:52
происшествия
москва
департамент транспорта г. москвы
россия
московский метрополитен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148491/48/1484914846_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_00158bc8731ff767161944f61e004e7a.jpg
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Сведения о задымлении на станциях "Фрунзенская" и "Парк Культуры" метро Москвы не соответствуют действительности, они работают в штатном режиме, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.Ранее в Telegram-канале телеканала "360" была размещена информация о задымлении на станции "Парк Культуры"."Станции "Фрунзенская" Сокольнической линии, а также "Парк Культуры" Сокольнической и Кольцевой линий работают в штатном режиме. Информация о возгорании или задымлении не соответствует действительности", - сказали в дептрансе.Как передает корреспондент РИА Новости, к станции "Парк Культуры" Кольцевой линии подъехали несколько пожарных машин и скорая помощь. При этом эвакуации не наблюдалось, метро работало штатно."Ложный вызов", - ответили в пресс-службе столичного главка МЧС России на вопрос корреспондента о происходящем.
https://ria.ru/20240210/metro-1926634345.html
https://ria.ru/20240114/prankery-1921319615.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148491/48/1484914846_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_611669b139a0ec2259a7a340641203ab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, департамент транспорта г. москвы, россия, московский метрополитен
Происшествия, Москва, Департамент транспорта г. Москвы, Россия, Московский метрополитен
Дептранс Москвы опроверг сообщения о возгорании на станциях метро
Дептранс Москвы: станции "Фрунзенская" и "Парк Культуры" работают штатно
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Сведения о задымлении на станциях "Фрунзенская" и "Парк Культуры" метро Москвы не соответствуют действительности, они работают в штатном режиме, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Ранее в Telegram-канале телеканала "360" была размещена информация о задымлении на станции "Парк Культуры".
На БКЛ увеличили интервалы движения поездов из-за человека на пути
"Станции "Фрунзенская" Сокольнической линии, а также "Парк Культуры" Сокольнической и Кольцевой линий работают в штатном режиме. Информация о возгорании или задымлении не соответствует действительности", - сказали в дептрансе.
Как передает корреспондент РИА Новости, к станции "Парк Культуры" Кольцевой линии подъехали несколько пожарных машин и скорая помощь. При этом эвакуации не наблюдалось, метро работало штатно.
"Ложный вызов", - ответили в пресс-службе столичного главка МЧС России
на вопрос корреспондента о происходящем.
В Москве задержали троих пранкеров, снимавших противоправные видео в метро