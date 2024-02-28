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Дептранс Москвы опроверг сообщения о возгорании на станциях метро - РИА Новости, 28.02.2024
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14:28 28.02.2024 (обновлено: 14:52 28.02.2024)
https://ria.ru/20240228/metro-1929991131.html
Дептранс Москвы опроверг сообщения о возгорании на станциях метро
Дептранс Москвы опроверг сообщения о возгорании на станциях метро - РИА Новости, 28.02.2024
Дептранс Москвы опроверг сообщения о возгорании на станциях метро
Сведения о задымлении на станциях "Фрунзенская" и "Парк Культуры" метро Москвы не соответствуют действительности, они работают в штатном режиме, сообщается в... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T14:28
2024-02-28T14:52
происшествия
москва
департамент транспорта г. москвы
россия
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Сведения о задымлении на станциях "Фрунзенская" и "Парк Культуры" метро Москвы не соответствуют действительности, они работают в штатном режиме, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.Ранее в Telegram-канале телеканала "360" была размещена информация о задымлении на станции "Парк Культуры"."Станции "Фрунзенская" Сокольнической линии, а также "Парк Культуры" Сокольнической и Кольцевой линий работают в штатном режиме. Информация о возгорании или задымлении не соответствует действительности", - сказали в дептрансе.Как передает корреспондент РИА Новости, к станции "Парк Культуры" Кольцевой линии подъехали несколько пожарных машин и скорая помощь. При этом эвакуации не наблюдалось, метро работало штатно."Ложный вызов", - ответили в пресс-службе столичного главка МЧС России на вопрос корреспондента о происходящем.
https://ria.ru/20240210/metro-1926634345.html
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происшествия, москва, департамент транспорта г. москвы, россия, московский метрополитен
Происшествия, Москва, Департамент транспорта г. Москвы, Россия, Московский метрополитен
Дептранс Москвы опроверг сообщения о возгорании на станциях метро

Дептранс Москвы: станции "Фрунзенская" и "Парк Культуры" работают штатно

© Фото : АГН МоскваПоезд "Красная стрела" на станции метро "Фрунзенская" в Москве
Поезд Красная стрела на станции метро Фрунзенская в Москве - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© Фото : АГН Москва
Поезд "Красная стрела" на станции метро "Фрунзенская" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Сведения о задымлении на станциях "Фрунзенская" и "Парк Культуры" метро Москвы не соответствуют действительности, они работают в штатном режиме, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Ранее в Telegram-канале телеканала "360" была размещена информация о задымлении на станции "Парк Культуры".
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"Станции "Фрунзенская" Сокольнической линии, а также "Парк Культуры" Сокольнической и Кольцевой линий работают в штатном режиме. Информация о возгорании или задымлении не соответствует действительности", - сказали в дептрансе.
Как передает корреспондент РИА Новости, к станции "Парк Культуры" Кольцевой линии подъехали несколько пожарных машин и скорая помощь. При этом эвакуации не наблюдалось, метро работало штатно.
"Ложный вызов", - ответили в пресс-службе столичного главка МЧС России на вопрос корреспондента о происходящем.
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