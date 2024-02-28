https://ria.ru/20240228/marafon-1930004933.html

На фестивале "Самая читающая" на ВДНХ пройдет поэтический марафон

На фестивале "Самая читающая" на ВДНХ пройдет поэтический марафон - РИА Новости, 28.02.2024

На фестивале "Самая читающая" на ВДНХ пройдет поэтический марафон

Поэтический марафон под руководством режиссера Марины Брусникиной пройдет в рамках литературного фестиваля "Самая читающая" на форуме-выставке "Россия" на ВДНХ, РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T15:13

2024-02-28T15:13

2024-02-28T15:13

выставка-форум "россия"

марина брусникина

дмитрий бак

константин богомолов

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Поэтический марафон под руководством режиссера Марины Брусникиной пройдет в рамках литературного фестиваля "Самая читающая" на форуме-выставке "Россия" на ВДНХ, сообщил куратор фестиваля, директор Гослитмузея Дмитрий Бак. "Будет поэтический марафон, который организует Марина Станиславовна Брусникина, главный режиссер РАМТа", — сказал он на презентации фестиваля. По его словам, это будет удивительная акция, потому что в последние годы в театрах бум поэтических спектаклей. "Поэтический марафон наследует той традиции, которую Марина Станиславовна Брусникина с Олегом Павловичем Табаковым осуществляли в стенах Московского художественного театра на протяжении многих лет, когда там происходили такие поэтические марафоны", — отметил художественный руководитель фестиваля, режиссер Константин Богомолов. Литературный фестиваль "Самая читающая" пройдет 8-10 марта на выставке "Россия" на ВДНХ и будет состоять из нескольких блоков мероприятий. "Чтения, театр, издательские веранды, книжные ярмарки, все происходит более-менее по отдельности. Есть вечера поэзии, театральные проекты, все это происходит на разных площадках", — добавил Бак. Также во время фестиваля будет работать книжная ярмарка, на которой российские издательства представят свою продукцию.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

марина брусникина, дмитрий бак, константин богомолов, выставка-форум "россия"