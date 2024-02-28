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На фестивале "Самая читающая" на ВДНХ пройдет поэтический марафон - РИА Новости, 28.02.2024
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На фестивале "Самая читающая" на ВДНХ пройдет поэтический марафон
На фестивале "Самая читающая" на ВДНХ пройдет поэтический марафон - РИА Новости, 28.02.2024
На фестивале "Самая читающая" на ВДНХ пройдет поэтический марафон
Поэтический марафон под руководством режиссера Марины Брусникиной пройдет в рамках литературного фестиваля "Самая читающая" на форуме-выставке "Россия" на ВДНХ, РИА Новости, 28.02.2024
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Поэтический марафон под руководством режиссера Марины Брусникиной пройдет в рамках литературного фестиваля "Самая читающая" на форуме-выставке "Россия" на ВДНХ, сообщил куратор фестиваля, директор Гослитмузея Дмитрий Бак. "Будет поэтический марафон, который организует Марина Станиславовна Брусникина, главный режиссер РАМТа", — сказал он на презентации фестиваля. По его словам, это будет удивительная акция, потому что в последние годы в театрах бум поэтических спектаклей. "Поэтический марафон наследует той традиции, которую Марина Станиславовна Брусникина с Олегом Павловичем Табаковым осуществляли в стенах Московского художественного театра на протяжении многих лет, когда там происходили такие поэтические марафоны", — отметил художественный руководитель фестиваля, режиссер Константин Богомолов. Литературный фестиваль "Самая читающая" пройдет 8-10 марта на выставке "Россия" на ВДНХ и будет состоять из нескольких блоков мероприятий. "Чтения, театр, издательские веранды, книжные ярмарки, все происходит более-менее по отдельности. Есть вечера поэзии, театральные проекты, все это происходит на разных площадках", — добавил Бак. Также во время фестиваля будет работать книжная ярмарка, на которой российские издательства представят свою продукцию.
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марина брусникина, дмитрий бак, константин богомолов, выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Марина Брусникина, Дмитрий Бак, Константин Богомолов, Выставка-форум "Россия"
На фестивале "Самая читающая" на ВДНХ пройдет поэтический марафон

На фестивале "Самая читающая" на ВДНХ в марте пройдет поэтический марафон

© iStock.com / skynesherСтуденты с книгами
Студенты с книгами - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© iStock.com / skynesher
Студенты с книгами. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Поэтический марафон под руководством режиссера Марины Брусникиной пройдет в рамках литературного фестиваля "Самая читающая" на форуме-выставке "Россия" на ВДНХ, сообщил куратор фестиваля, директор Гослитмузея Дмитрий Бак.
"Будет поэтический марафон, который организует Марина Станиславовна Брусникина, главный режиссер РАМТа", — сказал он на презентации фестиваля.
Когда мы едины: что можно увидеть на выставке-форуме "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Выставка "Россия" продолжает привлекать внимание яркими мероприятиями.

Концертная программа Спорт для каждого с участием именитых атлетов

Выставка "Россия" продолжает привлекать внимание яркими мероприятиями.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 15
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На главной уличной сцене именитые атлеты представили концертную программу "Спорт для каждого".

Концертная программа Спорт для каждого с участием именитых атлетов

На главной уличной сцене именитые атлеты представили концертную программу "Спорт для каждого".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 15
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Зрители смогли стать активными участниками квеста "Когда мы едины — мы непобедимы".

Квест Когда мы едины – мы непобедимы

Зрители смогли стать активными участниками квеста "Когда мы едины — мы непобедимы".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 15
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Прошли соревнования по картингу на льду.

Соревнования по картингу на льду

Прошли соревнования по картингу на льду.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 15
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Глава Минспорта Олег Матыцин ознакомился со стендами регионов.

Министр спорта РФ Олег Матыцин на Международной выставке-форуме Россия

Глава Минспорта Олег Матыцин ознакомился со стендами регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 15
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В годовщину начала спецоперации участники СВО — Юлия и Евгений — сыграли свадьбу.

Торжественная свадебная церемония участников СВО к годовщине начала специальной военной операции

В годовщину начала спецоперации участники СВО — Юлия и Евгений — сыграли свадьбу.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 15
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Также прошла торжественная регистрация брака волонтера Валерии и защитника Родины Артема.

Церемония бракосочетания #МЫВМЕСТЕ можем больше

Также прошла торжественная регистрация брака волонтера Валерии и защитника Родины Артема.

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7 из 15
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В павильоне "Мир цифры" прошла встреча с летчиком Константином Ярошенко.

Встреча с летчиком Константином Ярошенко

В павильоне "Мир цифры" прошла встреча с летчиком Константином Ярошенко.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 15
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Посетители выставки могли увидеть легендарного десантного енота по кличке Херсон.

Встреча с легендарным десантным енотом по кличке Херсон

Посетители выставки могли увидеть легендарного десантного енота по кличке Херсон.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 15
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Состоялся музыкальный спектакль "Вера. Надежда. Любовь", хедлайнером и рассказчиком выступил певец SHAMAN.

Спектакль Вера. Надежда. Любовь

Состоялся музыкальный спектакль "Вера. Надежда. Любовь", хедлайнером и рассказчиком выступил певец SHAMAN.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 15
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Ярким событием программы стал концерт "О Родине, о мужестве, о славе".

Концертная программа О Родине, о мужестве, о славе

Ярким событием программы стал концерт "О Родине, о мужестве, о славе".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 15
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Олег Газманов провел встречу с аудиторией.

Шоу-лекция Легенды Тавриды от Олега Газманова

Олег Газманов провел встречу с аудиторией.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 15
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Барабанщики выступили с концертным номером DRUM COVER на маршевых барабанах на стойках.

Выступление барабанщиков, номер DRUM COVER

Барабанщики выступили с концертным номером DRUM COVER на маршевых барабанах на стойках.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Посетителям выставки продемонстрировали мобильные фельдшерско-акушерские пункты.

Демонстрация техники, мобильных фельдшерско-акушерских пунктов

Посетителям выставки продемонстрировали мобильные фельдшерско-акушерские пункты.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В День защитника Отечества на ВДНХ показали уникальное световое шоу.

Подсветка на павильоне №1 Центральный

В День защитника Отечества на ВДНХ показали уникальное световое шоу.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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15 из 15

Выставка "Россия" продолжает привлекать внимание яркими мероприятиями.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 15

На главной уличной сцене именитые атлеты представили концертную программу "Спорт для каждого".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 15

Зрители смогли стать активными участниками квеста "Когда мы едины — мы непобедимы".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 15

Прошли соревнования по картингу на льду.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 15

Глава Минспорта Олег Матыцин ознакомился со стендами регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 15

В годовщину начала спецоперации участники СВО — Юлия и Евгений — сыграли свадьбу.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 15

Также прошла торжественная регистрация брака волонтера Валерии и защитника Родины Артема.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 15

В павильоне "Мир цифры" прошла встреча с летчиком Константином Ярошенко.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 15

Посетители выставки могли увидеть легендарного десантного енота по кличке Херсон.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 15

Состоялся музыкальный спектакль "Вера. Надежда. Любовь", хедлайнером и рассказчиком выступил певец SHAMAN.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 15

Ярким событием программы стал концерт "О Родине, о мужестве, о славе".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 15

Олег Газманов провел встречу с аудиторией.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 15

Барабанщики выступили с концертным номером DRUM COVER на маршевых барабанах на стойках.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 15

Посетителям выставки продемонстрировали мобильные фельдшерско-акушерские пункты.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 15

В День защитника Отечества на ВДНХ показали уникальное световое шоу.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 15
По его словам, это будет удивительная акция, потому что в последние годы в театрах бум поэтических спектаклей.
"Поэтический марафон наследует той традиции, которую Марина Станиславовна Брусникина с Олегом Павловичем Табаковым осуществляли в стенах Московского художественного театра на протяжении многих лет, когда там происходили такие поэтические марафоны", — отметил художественный руководитель фестиваля, режиссер Константин Богомолов.
Литературный фестиваль "Самая читающая" пройдет 8-10 марта на выставке "Россия" на ВДНХ и будет состоять из нескольких блоков мероприятий.
"Чтения, театр, издательские веранды, книжные ярмарки, все происходит более-менее по отдельности. Есть вечера поэзии, театральные проекты, все это происходит на разных площадках", — добавил Бак.
Также во время фестиваля будет работать книжная ярмарка, на которой российские издательства представят свою продукцию.
Концерты, круизы, легенды спорта: чем продолжает удивлять выставка "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Учащиеся Ростовского государственного университета путей сообщения выступили в рамках концертной программы "Мелодии транспорта".

Концертная программа Мелодии транспорта

Учащиеся Ростовского государственного университета путей сообщения выступили в рамках концертной программы "Мелодии транспорта".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Глава МЧС России Александр Куренков ознакомился со стендами регионов Арктической зоны.

Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков на Международной выставке-форуме Россия

Глава МЧС России Александр Куренков ознакомился со стендами регионов Арктической зоны.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Генеральный директор "Роскосмоса" Юрий Борисов подписал соглашение о сотрудничестве между госкорпорацией и "Движением Первых".

Встреча гендиректора Роскосмоса с участниками Движения Первых и подписание соглашения о сотрудничестве

Генеральный директор "Роскосмоса" Юрий Борисов подписал соглашение о сотрудничестве между госкорпорацией и "Движением Первых".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В павильоне №74 прошел показ форменной одежды экипажей "Аэрофлота" со второй половины XX века по настоящее время.

Демонстрация форменной одежды экипажей Аэрофлота со второй половины XX века по настоящее время

В павильоне №74 прошел показ форменной одежды экипажей "Аэрофлота" со второй половины XX века по настоящее время.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В павильоне "Просвещение / Десятилетие науки и технологий" открылась экспозиция "Аллеи славы".

Открытие новой экспозиции Аллеи славы

В павильоне "Просвещение / Десятилетие науки и технологий" открылась экспозиция "Аллеи славы".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На катке ВДНХ состоялся пожарно-спасательский праздник на коньках "Мама, папа, я — пожарная семья".

Пожарно-спасательский праздник на коньках Мама, папа, я - пожарная семья

На катке ВДНХ состоялся пожарно-спасательский праздник на коньках "Мама, папа, я — пожарная семья".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Более 15 пар работников атомной отрасли торжественно сочетались браком в павильоне "АТОМ".

Торжественная церемония бракосочетания 16 пар молодоженов-работников атомной отрасли из 10 городов нашей страны – от Москвы до Мурманска

Более 15 пар работников атомной отрасли торжественно сочетались браком в павильоне "АТОМ".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Зампред правительства России Александр Новак наградил победителей состязания по настольному теннису.

Зампред правительства РФ Александр Новак на Международной выставке-форуме Россия

Зампред правительства России Александр Новак наградил победителей состязания по настольному теннису.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Заместитель директора Дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии Маргарита Некрасова рассказала о создании контента с помощью нейросетей.

Заместитель директора дирекции, Дирекция мультимедийных центров Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии Маргарита Некрасова

Заместитель директора Дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии Маргарита Некрасова рассказала о создании контента с помощью нейросетей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В павильоне "Просвещение / Десятилетие науки и технологий" открылся международный передвижной фестиваль "Кино на службе Отечеству".

Открытие международного передвижного фестиваля Кино на службе Отечеству

В павильоне "Просвещение / Десятилетие науки и технологий" открылся международный передвижной фестиваль "Кино на службе Отечеству".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Звезды российской эстрады и коллективы энергетических компаний выступили на концерте, посвященном Дню энергетики.

Концертная программа с участием звезд российской эстрады и выступлениями коллективов энергетических компаний, главная уличная сцена

Звезды российской эстрады и коллективы энергетических компаний выступили на концерте, посвященном Дню энергетики.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Легенды "Спартака" Егор Титов и Александр Филимонов раздали автографы посетителям выставки.

Автограф-сессия с легендами Спартака

Легенды "Спартака" Егор Титов и Александр Филимонов раздали автографы посетителям выставки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Круизная компания "ВодоходЪ" пригласила на гастрономический круиз "Родные берега" в павильоне "Дом российской кухни".

Гастрономический круиз Родные берега от круизной компании ВодоходЪ

Круизная компания "ВодоходЪ" пригласила на гастрономический круиз "Родные берега" в павильоне "Дом российской кухни".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Артисты ансамбля народной песни "Любо-Мило" выступили в рамках концертной программы "Россия в движении" на главной уличной сцене.

Артисты ансамбля народной песни Любо-Мило

Артисты ансамбля народной песни "Любо-Мило" выступили в рамках концертной программы "Россия в движении" на главной уличной сцене.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В мероприятии также приняли участие артисты ансамбля танца и песни казаков "Багатица".

Артисты ансамбля танца и песни казаков Багатица

В мероприятии также приняли участие артисты ансамбля танца и песни казаков "Багатица".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 15

Учащиеся Ростовского государственного университета путей сообщения выступили в рамках концертной программы "Мелодии транспорта".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 15

Глава МЧС России Александр Куренков ознакомился со стендами регионов Арктической зоны.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 15

Генеральный директор "Роскосмоса" Юрий Борисов подписал соглашение о сотрудничестве между госкорпорацией и "Движением Первых".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 15

В павильоне №74 прошел показ форменной одежды экипажей "Аэрофлота" со второй половины XX века по настоящее время.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 15

В павильоне "Просвещение / Десятилетие науки и технологий" открылась экспозиция "Аллеи славы".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 15

На катке ВДНХ состоялся пожарно-спасательский праздник на коньках "Мама, папа, я — пожарная семья".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 15

Более 15 пар работников атомной отрасли торжественно сочетались браком в павильоне "АТОМ".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 15

Зампред правительства России Александр Новак наградил победителей состязания по настольному теннису.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 15

Заместитель директора Дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии Маргарита Некрасова рассказала о создании контента с помощью нейросетей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 15

В павильоне "Просвещение / Десятилетие науки и технологий" открылся международный передвижной фестиваль "Кино на службе Отечеству".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 15

Звезды российской эстрады и коллективы энергетических компаний выступили на концерте, посвященном Дню энергетики.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 15

Легенды "Спартака" Егор Титов и Александр Филимонов раздали автографы посетителям выставки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 15

Круизная компания "ВодоходЪ" пригласила на гастрономический круиз "Родные берега" в павильоне "Дом российской кухни".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 15

Артисты ансамбля народной песни "Любо-Мило" выступили в рамках концертной программы "Россия в движении" на главной уличной сцене.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 15

В мероприятии также приняли участие артисты ансамбля танца и песни казаков "Багатица".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Выставка-форум "Россия"Марина БрусникинаДмитрий БакКонстантин БогомоловВыставка-форум "Россия"
 
 
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