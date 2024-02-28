https://ria.ru/20240228/makron-1929919850.html

Китай отреагировал на слова Макрона о войсках на Украине

Китай отреагировал на слова Макрона о войсках на Украине - РИА Новости, 28.02.2024

Китай отреагировал на слова Макрона о войсках на Украине

Все заинтересованные стороны должны содействовать урегулированию конфликта на Украине, заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин, комментируя... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T10:23

2024-02-28T10:23

2024-02-28T11:34

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ПЕКИН, 28 фев — РИА Новости. Все заинтересованные стороны должны содействовать урегулированию конфликта на Украине, заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин, комментируя высказывание президента Франции Эммануэля Макрона."Мы призываем все стороны достичь консенсуса и создать условия для ослабления напряженности, содействия прекращению огня и боевых действий", — сказала дипломат.Она добавила, что Китай продолжит играть конструктивную роль в политическом урегулировании украинского кризиса. Для этого спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй посетит Россию, Украину и некоторые страны Европы. Турне китайского дипломата начнется 2 марта.В понедельник в Париже прошла созванная по инициативе Макрона конференция по поддержке Украины. На нее пригласили лидеров около десяти европейских стран, включая ФРГ, Великобританию, Польшу, Данию и Нидерланды. По итогам встречи французский лидер сообщил, что ее участники обсуждали возможность отправки солдат на помощь Киеву, но консенсуса не достигли.На следующий день власти многих европейских стран сделали заявления, что речи об отправке воинских контингентов не идет.Во вторник вечером французская сторона попыталась прояснить ситуацию. Так, министр иностранных дел Стефан Сежурне утверждает, что присутствие западных военных на Украине не будет означать соучастия в конфликте. Министр обороны страны Себастьян Лекорню, со своей стороны, заявил, что речь о войне с Россией не идет, а то, что Запад задумывается, как еще помочь киевским властям, "совершенно нормально".

https://ria.ru/20240228/interventsiya-1929841955.html

https://ria.ru/20240227/makron-1929757064.html

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