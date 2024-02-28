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Китай отреагировал на слова Макрона о войсках на Украине - РИА Новости, 28.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:23 28.02.2024 (обновлено: 11:34 28.02.2024)
https://ria.ru/20240228/makron-1929919850.html
Китай отреагировал на слова Макрона о войсках на Украине
Китай отреагировал на слова Макрона о войсках на Украине - РИА Новости, 28.02.2024
Китай отреагировал на слова Макрона о войсках на Украине
Все заинтересованные стороны должны содействовать урегулированию конфликта на Украине, заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин, комментируя... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T10:23
2024-02-28T11:34
специальная военная операция на украине
в мире
китай
украина
эммануэль макрон
мао нин
франция
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ПЕКИН, 28 фев — РИА Новости. Все заинтересованные стороны должны содействовать урегулированию конфликта на Украине, заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин, комментируя высказывание президента Франции Эммануэля Макрона."Мы призываем все стороны достичь консенсуса и создать условия для ослабления напряженности, содействия прекращению огня и боевых действий", — сказала дипломат.Она добавила, что Китай продолжит играть конструктивную роль в политическом урегулировании украинского кризиса. Для этого спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй посетит Россию, Украину и некоторые страны Европы. Турне китайского дипломата начнется 2 марта.В понедельник в Париже прошла созванная по инициативе Макрона конференция по поддержке Украины. На нее пригласили лидеров около десяти европейских стран, включая ФРГ, Великобританию, Польшу, Данию и Нидерланды. По итогам встречи французский лидер сообщил, что ее участники обсуждали возможность отправки солдат на помощь Киеву, но консенсуса не достигли.На следующий день власти многих европейских стран сделали заявления, что речи об отправке воинских контингентов не идет.Во вторник вечером французская сторона попыталась прояснить ситуацию. Так, министр иностранных дел Стефан Сежурне утверждает, что присутствие западных военных на Украине не будет означать соучастия в конфликте. Министр обороны страны Себастьян Лекорню, со своей стороны, заявил, что речь о войне с Россией не идет, а то, что Запад задумывается, как еще помочь киевским властям, "совершенно нормально".
https://ria.ru/20240228/interventsiya-1929841955.html
https://ria.ru/20240227/makron-1929757064.html
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в мире, китай, украина, эммануэль макрон, мао нин, франция, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Китай, Украина, Эммануэль Макрон, Мао Нин, Франция, Евросоюз
Китай отреагировал на слова Макрона о войсках на Украине

МИД Китая призвал создать условия для снижения напряженности на Украине

© AP Photo / Benoit TessierПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© AP Photo / Benoit Tessier
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 28 фев — РИА Новости. Все заинтересованные стороны должны содействовать урегулированию конфликта на Украине, заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин, комментируя высказывание президента Франции Эммануэля Макрона.
"Мы призываем все стороны достичь консенсуса и создать условия для ослабления напряженности, содействия прекращению огня и боевых действий", — сказала дипломат.
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Она добавила, что Китай продолжит играть конструктивную роль в политическом урегулировании украинского кризиса. Для этого спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй посетит Россию, Украину и некоторые страны Европы. Турне китайского дипломата начнется 2 марта.
В понедельник в Париже прошла созванная по инициативе Макрона конференция по поддержке Украины. На нее пригласили лидеров около десяти европейских стран, включая ФРГ, Великобританию, Польшу, Данию и Нидерланды. По итогам встречи французский лидер сообщил, что ее участники обсуждали возможность отправки солдат на помощь Киеву, но консенсуса не достигли.
На следующий день власти многих европейских стран сделали заявления, что речи об отправке воинских контингентов не идет.
Во вторник вечером французская сторона попыталась прояснить ситуацию. Так, министр иностранных дел Стефан Сежурне утверждает, что присутствие западных военных на Украине не будет означать соучастия в конфликте. Министр обороны страны Себастьян Лекорню, со своей стороны, заявил, что речь о войне с Россией не идет, а то, что Запад задумывается, как еще помочь киевским властям, "совершенно нормально".
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27 февраля, 13:41
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКитайУкраинаЭммануэль МакронМао НинФранцияЕвросоюз
 
 
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