Рейтинг@Mail.ru
"Разложение мозгов". Медведев высказался о заявлениях Макрона по Украине - РИА Новости, 28.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:06 28.02.2024 (обновлено: 09:16 28.02.2024)
https://ria.ru/20240228/makron-1929908921.html
"Разложение мозгов". Медведев высказался о заявлениях Макрона по Украине
"Разложение мозгов". Медведев высказался о заявлениях Макрона по Украине - РИА Новости, 28.02.2024
"Разложение мозгов". Медведев высказался о заявлениях Макрона по Украине
Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя заявления президента Франции Эммануэля Макрона по Украине, заявил в Telegram-канале, что западные... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T09:06
2024-02-28T09:16
в мире
украина
специальная военная операция на украине
эммануэль макрон
дмитрий медведев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/11/1916361018_0:0:2893:1627_1920x0_80_0_0_9c9664c0cd551bac92ea723b579997cd.jpg
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя заявления президента Франции Эммануэля Макрона по Украине, заявил в Telegram-канале, что западные политики ежедневно демонстрируют "разложение мозгов".Медведев написал, что "мелкотравчатые наследнички Бонапарта, примеряя сорванные двести лет назад золотые эполеты, с наполеоновским размахом жаждут реванша и несут лютую и крайне опасную пургу про высадку войск отдельных стран НАТО в Киеве, а также про новое оружие для нанесения ударов по России"."Примеры разложения мозгов западных политиков появляются каждый день", - резюмировал Медведев.Ранее Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает всё, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Позже премьер-министр Франции Габриэль Атталь также не исключил отправку военных на Украину и добавил, что Париж "не сможет смириться" с победой РФ.
https://ria.ru/20240228/interventsiya-1929841955.html
https://ria.ru/20240227/makron-1929757064.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/11/1916361018_164:0:2893:2047_1920x0_80_0_0_3dc8e476833a044ca63a805ec0a29431.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, эммануэль макрон, дмитрий медведев
В мире, Украина, Специальная военная операция на Украине, Эммануэль Макрон, Дмитрий Медведев
"Разложение мозгов". Медведев высказался о заявлениях Макрона по Украине

Медведев: примеры разложения мозгов западных политиков появляются каждый день

© Сергей ГунеевДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
© Сергей Гунеев
Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя заявления президента Франции Эммануэля Макрона по Украине, заявил в Telegram-канале, что западные политики ежедневно демонстрируют "разложение мозгов".
Медведев написал, что "мелкотравчатые наследнички Бонапарта, примеряя сорванные двести лет назад золотые эполеты, с наполеоновским размахом жаждут реванша и несут лютую и крайне опасную пургу про высадку войск отдельных стран НАТО в Киеве, а также про новое оружие для нанесения ударов по России".
Французские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
"Среди нечуждых им гробов": европейцы обсуждают интервенцию в Россию
Вчера, 08:00
"Примеры разложения мозгов западных политиков появляются каждый день", - резюмировал Медведев.
Ранее Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает всё, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Позже премьер-министр Франции Габриэль Атталь также не исключил отправку военных на Украину и добавил, что Париж "не сможет смириться" с победой РФ.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам встречи по поддержке Украины в Париже - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
Макрон все-таки решил повоевать с Россией
27 февраля, 13:41
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЭммануэль МакронДмитрий Медведев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала