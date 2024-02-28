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"Разложение мозгов". Медведев высказался о заявлениях Макрона по Украине
"Разложение мозгов". Медведев высказался о заявлениях Макрона по Украине - РИА Новости, 28.02.2024
"Разложение мозгов". Медведев высказался о заявлениях Макрона по Украине
Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя заявления президента Франции Эммануэля Макрона по Украине, заявил в Telegram-канале, что западные... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T09:06
2024-02-28T09:06
2024-02-28T09:16
в мире
украина
специальная военная операция на украине
эммануэль макрон
дмитрий медведев
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя заявления президента Франции Эммануэля Макрона по Украине, заявил в Telegram-канале, что западные политики ежедневно демонстрируют "разложение мозгов".Медведев написал, что "мелкотравчатые наследнички Бонапарта, примеряя сорванные двести лет назад золотые эполеты, с наполеоновским размахом жаждут реванша и несут лютую и крайне опасную пургу про высадку войск отдельных стран НАТО в Киеве, а также про новое оружие для нанесения ударов по России"."Примеры разложения мозгов западных политиков появляются каждый день", - резюмировал Медведев.Ранее Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает всё, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Позже премьер-министр Франции Габриэль Атталь также не исключил отправку военных на Украину и добавил, что Париж "не сможет смириться" с победой РФ.
https://ria.ru/20240228/interventsiya-1929841955.html
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в мире, украина, эммануэль макрон, дмитрий медведев
В мире, Украина, Специальная военная операция на Украине, Эммануэль Макрон, Дмитрий Медведев
"Разложение мозгов". Медведев высказался о заявлениях Макрона по Украине
Медведев: примеры разложения мозгов западных политиков появляются каждый день