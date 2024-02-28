Захарова: союзники сами не поняли идею Макрона об отправке войск на Украину
Захарова: заявление Макрона об отправке войск на Украину вызвало шок на Западе
© AP Photo / Pavel GolovkinФранцузские военные во время учений
© AP Photo / Pavel Golovkin
Французские военные во время учений. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Союзники Франции не поняли и не поддержали идею президента Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
"Это самое заявление вызвало шок у его соратников, соучастников по НАТО. Тут же в течение пары часов была сделана серия заявлений высшего руководства натовских стран, лидеров, министров иностранных дел, министров обороны, которые сказали, что они <…> от этого заявления Макрона отмежевываются. Ничего такого сами не планируют, никого направлять не собираются и вообще понимают, что это другая уже будет история", — сказала Захарова.
По ее оценке, "никто так и не понял" из его же собственных партнеров, союзников и друзей, зачем Макрон сделал такое заявление.
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"В условиях паузы финансовой (помощи Киеву. — Прим. ред.) Вашингтона он оказал некую помощь информационно-политическую Белому дому, чтобы хоть что-то инвестировать в поддержку киевского режима", — озвучила Захарова одну из версий, циркулирующих в западных СМИ.
В понедельник в Париже прошла созванная по инициативе Макрона конференция по поддержке Украины. На нее пригласили лидеров около десяти европейских стран, включая ФРГ, Великобританию, Польшу, Данию и Нидерланды. По итогам встречи французский лидер сообщил, что ее участники обсуждали возможность отправки солдат на помощь Киеву, но консенсуса не достигли.
На следующий день власти многих европейских стран сделали заявления, что речи об отправке воинских контингентов не идет.
Во вторник вечером французская сторона попыталась прояснить ситуацию. Так, министр иностранных дел Стефан Сежурне утверждает, что присутствие западных военных на Украине не будет означать соучастия в конфликте. Министр обороны страны Себастьян Лекорню, со своей стороны, заявил, что речь о войне с Россией не идет, а то, что Запад задумывается, как еще помочь киевским властям, "совершенно нормально".