https://ria.ru/20240228/m-1929924533.html
АвтоВАЗ возобновил выпуск Lada Vesta с "автоматом"
АвтоВАЗ возобновил выпуск Lada Vesta с "автоматом" - РИА Новости, 28.02.2024
АвтоВАЗ возобновил выпуск Lada Vesta с "автоматом"
АвтоВАЗ возобновил производство Lada Vesta с автоматической коробкой передач и новым двигателем, сообщила компания в Telegram-канале. РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T10:40
2024-02-28T10:40
2024-02-28T14:50
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. АвтоВАЗ возобновил производство Lada Vesta с автоматической коробкой передач и новым двигателем, сообщила компания в Telegram-канале. "АвтоВАЗ объявляет о начале серийного выпуска автомобилей Lada Vesta, оснащенных новым силовым агрегатом — модернизированным мотором 1.8 EVO (122 лошадиные силы) и автоматической трансмиссией", — говорится в релизе. Новый мотор прошел полный цикл лабораторных и дорожных испытаний, а электронные системы управления двигателем и трансмиссией специально откалибровали под Lada Vesta, подчеркнули в АвтоВАЗе. Планируется, что автоматическую коробку будут устанавливать на все модели семейства Vesta: седан, седан Cross, SW и SW Cross.Для установки автоматической трансмиссии производитель модернизировал различные системы автомобиля: топливную и тормозную, появилась новая опора силового агрегата.В прошлую среду автомобилестроительная компания также подтвердила планы по возобновлению серийного производства Lada Largus. В пресс-службе добавили, что производство опытной тестовой партии этой модели уже стартовало на ижевском заводе.
https://ria.ru/20231130/lada-1913005753.html
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lada vesta, россия, экономика, автоваз
Lada Vesta, Россия, Экономика, АвтоВАЗ
АвтоВАЗ возобновил выпуск Lada Vesta с "автоматом"
АвтоВАЗ возобновил выпуск Lada Vesta с новым 1,8-литровым двигателем
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости.
АвтоВАЗ возобновил производство Lada Vesta с автоматической коробкой передач и новым двигателем, сообщила компания в Telegram-канале
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"АвтоВАЗ объявляет о начале серийного выпуска автомобилей Lada Vesta, оснащенных новым силовым агрегатом — модернизированным мотором 1.8 EVO (122 лошадиные силы) и автоматической трансмиссией", — говорится в релизе.
Глава "АвтоВАЗа" уточнил сроки начала серийного производства Lada Iskra
Новый мотор прошел полный цикл лабораторных и дорожных испытаний, а электронные системы управления двигателем и трансмиссией специально откалибровали под Lada Vesta, подчеркнули в АвтоВАЗе.
Планируется, что автоматическую коробку будут устанавливать на все модели семейства Vesta: седан, седан Cross, SW и SW Cross.
Для установки автоматической трансмиссии производитель модернизировал различные системы автомобиля: топливную и тормозную, появилась новая опора силового агрегата.
АвтоВАЗ владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая 2022 года французский автоконцерн Renault передал свою долю в АвтоВАЗе (67,69 процента) в госсобственность России. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. В прошлом году продажи автомобилей Lada составили 352,6 тысячи единиц (рост почти в два раза).
В прошлую среду автомобилестроительная компания также подтвердила планы по возобновлению серийного производства Lada Largus. В пресс-службе добавили, что производство опытной тестовой партии этой модели уже стартовало на ижевском заводе.
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