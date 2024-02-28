https://ria.ru/20240228/m-1929924533.html

АвтоВАЗ возобновил выпуск Lada Vesta с "автоматом"

АвтоВАЗ возобновил выпуск Lada Vesta с "автоматом" - РИА Новости, 28.02.2024

АвтоВАЗ возобновил выпуск Lada Vesta с "автоматом"

АвтоВАЗ возобновил производство Lada Vesta с автоматической коробкой передач и новым двигателем, сообщила компания в Telegram-канале. РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T10:40

2024-02-28T10:40

2024-02-28T14:50

lada vesta

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автоваз

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. АвтоВАЗ возобновил производство Lada Vesta с автоматической коробкой передач и новым двигателем, сообщила компания в Telegram-канале. "АвтоВАЗ объявляет о начале серийного выпуска автомобилей Lada Vesta, оснащенных новым силовым агрегатом — модернизированным мотором 1.8 EVO (122 лошадиные силы) и автоматической трансмиссией", — говорится в релизе. Новый мотор прошел полный цикл лабораторных и дорожных испытаний, а электронные системы управления двигателем и трансмиссией специально откалибровали под Lada Vesta, подчеркнули в АвтоВАЗе. Планируется, что автоматическую коробку будут устанавливать на все модели семейства Vesta: седан, седан Cross, SW и SW Cross.Для установки автоматической трансмиссии производитель модернизировал различные системы автомобиля: топливную и тормозную, появилась новая опора силового агрегата.В прошлую среду автомобилестроительная компания также подтвердила планы по возобновлению серийного производства Lada Largus. В пресс-службе добавили, что производство опытной тестовой партии этой модели уже стартовало на ижевском заводе.

https://ria.ru/20231130/lada-1913005753.html

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lada vesta, россия, экономика, автоваз