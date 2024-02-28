https://ria.ru/20240228/lekarstva-1930021546.html
Глава фонда "Круг добра" рассказал о снижении цен на лекарства
Глава фонда "Круг добра" рассказал о снижении цен на лекарства - РИА Новости, 28.02.2024
Глава фонда "Круг добра" рассказал о снижении цен на лекарства
Фонд "Круг добра" благодаря переговорам по ряду препаратов сумел снизить их стоимость, такой подход позволил фонду сэкономить 12 миллиардов рублей, заявил в... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T15:49
2024-02-28T15:49
2024-02-28T15:49
александр ткаченко (протоиерей)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862955058_0:168:3138:1933_1920x0_80_0_0_30adf34e6e52b680166e433ac659bbd4.jpg
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Фонд "Круг добра" благодаря переговорам по ряду препаратов сумел снизить их стоимость, такой подход позволил фонду сэкономить 12 миллиардов рублей, заявил в интервью РИА Новости председатель правления фонда Александр Ткаченко. "Россия не должна платить за препараты больше, чем другие страны. Специалисты ФАС в 2023 году подсчитали, что стоимость препаратов с созданием фонда в целом снизилась на 49%, а по результатам переговоров по отдельным препаратам – на 40% от первоначальной предлагаемой цены. Такой подход позволил фонду сэкономить 12 миллиардов рублей", — сказал Ткаченко. Он отметил, что сейчас практически все лекарственные препараты, закупаемые фондом – импортные, но Минздрав и Минпромторг работают над тем, чтобы в ближайшее время российские производители предложили фонду отечественные разработки.
https://ria.ru/20240228/krugdobra-1930002081.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862955058_473:89:3085:2048_1920x0_80_0_0_4191dddd9abb5e5b4e1be358c12e1f18.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр ткаченко (протоиерей), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральная антимонопольная служба (фас россии), общество
Александр Ткаченко (протоиерей), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Общество
Глава фонда "Круг добра" рассказал о снижении цен на лекарства
Ткаченко: "Круг добра" добился снижения цен на лекарства и сэкономил 12 млрд руб