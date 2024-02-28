https://ria.ru/20240228/lekarstva-1930021546.html

Глава фонда "Круг добра" рассказал о снижении цен на лекарства

Глава фонда "Круг добра" рассказал о снижении цен на лекарства - РИА Новости, 28.02.2024

Глава фонда "Круг добра" рассказал о снижении цен на лекарства

Фонд "Круг добра" благодаря переговорам по ряду препаратов сумел снизить их стоимость, такой подход позволил фонду сэкономить 12 миллиардов рублей, заявил в... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T15:49

2024-02-28T15:49

2024-02-28T15:49

александр ткаченко (протоиерей)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862955058_0:168:3138:1933_1920x0_80_0_0_30adf34e6e52b680166e433ac659bbd4.jpg

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Фонд "Круг добра" благодаря переговорам по ряду препаратов сумел снизить их стоимость, такой подход позволил фонду сэкономить 12 миллиардов рублей, заявил в интервью РИА Новости председатель правления фонда Александр Ткаченко. "Россия не должна платить за препараты больше, чем другие страны. Специалисты ФАС в 2023 году подсчитали, что стоимость препаратов с созданием фонда в целом снизилась на 49%, а по результатам переговоров по отдельным препаратам – на 40% от первоначальной предлагаемой цены. Такой подход позволил фонду сэкономить 12 миллиардов рублей", — сказал Ткаченко. Он отметил, что сейчас практически все лекарственные препараты, закупаемые фондом – импортные, но Минздрав и Минпромторг работают над тем, чтобы в ближайшее время российские производители предложили фонду отечественные разработки.

https://ria.ru/20240228/krugdobra-1930002081.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

александр ткаченко (протоиерей), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральная антимонопольная служба (фас россии), общество