Рейтинг@Mail.ru
Глава фонда "Круг добра" рассказал о снижении цен на лекарства - РИА Новости, 28.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:49 28.02.2024
https://ria.ru/20240228/lekarstva-1930021546.html
Глава фонда "Круг добра" рассказал о снижении цен на лекарства
Глава фонда "Круг добра" рассказал о снижении цен на лекарства - РИА Новости, 28.02.2024
Глава фонда "Круг добра" рассказал о снижении цен на лекарства
Фонд "Круг добра" благодаря переговорам по ряду препаратов сумел снизить их стоимость, такой подход позволил фонду сэкономить 12 миллиардов рублей, заявил в... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T15:49
2024-02-28T15:49
александр ткаченко (протоиерей)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862955058_0:168:3138:1933_1920x0_80_0_0_30adf34e6e52b680166e433ac659bbd4.jpg
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Фонд "Круг добра" благодаря переговорам по ряду препаратов сумел снизить их стоимость, такой подход позволил фонду сэкономить 12 миллиардов рублей, заявил в интервью РИА Новости председатель правления фонда Александр Ткаченко. "Россия не должна платить за препараты больше, чем другие страны. Специалисты ФАС в 2023 году подсчитали, что стоимость препаратов с созданием фонда в целом снизилась на 49%, а по результатам переговоров по отдельным препаратам – на 40% от первоначальной предлагаемой цены. Такой подход позволил фонду сэкономить 12 миллиардов рублей", — сказал Ткаченко. Он отметил, что сейчас практически все лекарственные препараты, закупаемые фондом – импортные, но Минздрав и Минпромторг работают над тем, чтобы в ближайшее время российские производители предложили фонду отечественные разработки.
https://ria.ru/20240228/krugdobra-1930002081.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862955058_473:89:3085:2048_1920x0_80_0_0_4191dddd9abb5e5b4e1be358c12e1f18.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр ткаченко (протоиерей), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральная антимонопольная служба (фас россии), общество
Александр Ткаченко (протоиерей), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Общество
Глава фонда "Круг добра" рассказал о снижении цен на лекарства

Ткаченко: "Круг добра" добился снижения цен на лекарства и сэкономил 12 млрд руб

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкЛекарства
Лекарства - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Лекарства. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Фонд "Круг добра" благодаря переговорам по ряду препаратов сумел снизить их стоимость, такой подход позволил фонду сэкономить 12 миллиардов рублей, заявил в интервью РИА Новости председатель правления фонда Александр Ткаченко.
"Россия не должна платить за препараты больше, чем другие страны. Специалисты ФАС в 2023 году подсчитали, что стоимость препаратов с созданием фонда в целом снизилась на 49%, а по результатам переговоров по отдельным препаратам – на 40% от первоначальной предлагаемой цены. Такой подход позволил фонду сэкономить 12 миллиардов рублей", — сказал Ткаченко.
Он отметил, что сейчас практически все лекарственные препараты, закупаемые фондом – импортные, но Минздрав и Минпромторг работают над тем, чтобы в ближайшее время российские производители предложили фонду отечественные разработки.
Работа фонда Круг добра - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
"Круг добра" направил предложения по увеличению возраста подопечных фонда
Вчера, 15:04
 
Александр Ткаченко (протоиерей)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала