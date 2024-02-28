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Биография Вячеслава Лебедева

Биография Вячеслава Лебедева - РИА Новости, 28.02.2024

Биография Вячеслава Лебедева

Председатель Верховного суда Российской Федерации Вячеслав Михайлович Лебедев родился 14 августа 1943 года в Москве. РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T11:50

2024-02-28T11:50

2024-02-28T11:50

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Председатель Верховного суда Российской Федерации Вячеслав Михайлович Лебедев родился 14 августа 1943 года в Москве.В 1968 году окончил юридический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова по специальности "Правоведение". Доктор юридических наук (2000). Профессор.В 1960-х годах трудился учеником резальщика в типографии и слесарем на заводе железобетонных труб.С 1969 года – инженер отдела кадров, труда и зарплаты Главного управления по строительству в южных районах (Главюгпромстрой) Министерства промышленного строительства СССР.С 1970 года – народный судья Ленинградского районного народного суда Москвы.С 1977 года – председатель Железнодорожного районного народного суда Москвы.С 1984 года – заместитель председателя Московского городского суда.С 1986 года – председатель Московского городского суда.26 июля 1989 года назначен председателем Верховного суда РСФСР (с 1992 года – Верховного суда РФ). В 1999, 2007 и 2012 годах переназначался на эту должность.21 мая 2014 года Совет Федерации назначил Вячеслава Лебедева председателем нового Верховного суда РФ, который был образован путем слияния Верховного суда и Высшего Арбитражного суда страны.25 сентября 2019 года Совет Федерации вновь переизбрал Лебедева на пост председателя Верховного суда РФ.Лебедев сочетал руководство высшим судебным органом РФ с законотворческой, организационной, научно-исследовательской, преподавательской и методической работой. Он являлся автором более 50 статей, комментариев и публикаций по проблемам, связанным с осуществлением судебной реформы, развитием судебной власти, совершенствованием судебной системы страны, расширением доступа к правосудию, повышением эффективности и качества работы судов.Под его редакцией неоднократно издавались комментарии к Уголовному кодексу и Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации. Он был соавтором издания "Судебная власть в России: история, документы" (в шести томах), признанного в 2004 году лучшей российской книгой по истории судебной власти в номинации "Юриспруденция и право". В 2000 году была опубликована книга Лебедева "Становление и развитие судебной власти в Российской Федерации", в 2001 году – "Судебная защита свободы и личной неприкосновенности граждан на предварительном следствии", "Судебная власть в современной России: проблемы становления и развития", в 2010 году – "Порядок и условия исполнения и отбывания уголовных наказаний" и др.Вячеслав Лебедев был почетным доктором Университета Санто-Томас, Филиппины (2006), почетным доктором Софийского университета, Болгария (2007), почетным профессором Иберо-Американского университета (2012) и др.Имел высший квалификационный класс судьи (1993).Вячеслав Лебедев – Заслуженный юрист Российской Федерации (1993).Его труд неоднократно был отмечен правительственными и государственными наградами. Он был награжден Орденом Святого апостола Андрея Первозванного (2023), являлся полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством" (1998, 2003, 2013 2018), был также награжден орденом Александра Невского, знаком отличия "За безупречную службу" (2020), Почетной грамотой (2008) и благодарностями (2008, 2014) президента Российской Федерации.В 2013 году Лебедев был награжден медалью А.П. Столыпина I степени.Являлся лауреатом российской Высшей юридической премии "Фемида" (1998, 2018).Вячеслав Лебедев также был отмечен рядом ведомственных и региональных наград. Кроме того, награжден Самарским крестом (Болгария, 2013), орденом "Достык" (Дружбы) I степени (Казахстан, 2023), и др.24 февраля 2024 года Вячеслав Лебедев скончался.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, россия, москва, вячеслав лебедев, московский городской суд, верховный суд рф, высший арбитражный суд