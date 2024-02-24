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Умер председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев
Умер председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев - РИА Новости, 24.02.2024
Умер председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев
Умер председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев, сообщил телеканал "Россия 24". РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T12:14
2024-02-24T12:14
2024-02-24T12:58
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Умер председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев, сообщил телеканал "Россия 24"."Скончался председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев, ему было 80 лет", — говорится в бегущей строке.Его смерть подтвердили на сайте ВС."Он внес неоценимый вклад в укрепление и развитие отечественной судебной системы, становление конституционных и законодательных основ независимой судебной власти, формирование органов судейского сообщества. Особое внимание Вячеслав Михайлович уделял обеспечению единообразия судебной практики, гуманизации уголовного законодательства, повышению открытости правосудия, его доступности и социальной направленности", — указали в Верховном суде.Там также отметили, что Лебедева всегда отличали государственное мышление и чувство высокой ответственности за правосудие, которое было делом всей его жизни.Вячеслав Лебедев родился 14 августа 1943 года в Москве. В 1968-м окончил юридический факультет МГУ.В 1970 году его избрали народным судьей Ленинградского районного суда Москвы. В 1977-м он занял пост председателя Железнодорожного районного народного суда Москвы. В 1984 году стал заместителем председателя Московского городского суда, а в 1986-м возглавил его.Лебедев был председателем Верховного суда РСФСР с 1989 года, с 1991-го — председателем Верховного суда России.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
верховный суд рф, вячеслав лебедев, россия
Верховный суд РФ, Вячеслав Лебедев, Россия
Умер председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев
Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев умер в возрасте 80 лет
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости.
Умер председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев, сообщил телеканал "Россия 24
".
«
"Скончался председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев, ему было 80 лет", — говорится в бегущей строке.
Его смерть подтвердили на сайте
ВС.
"Он внес неоценимый вклад в укрепление и развитие отечественной судебной системы, становление конституционных и законодательных основ независимой судебной власти, формирование органов судейского сообщества. Особое внимание Вячеслав Михайлович уделял обеспечению единообразия судебной практики, гуманизации уголовного законодательства, повышению открытости правосудия, его доступности и социальной направленности", — указали в Верховном суде.
Там также отметили, что Лебедева всегда отличали государственное мышление и чувство высокой ответственности за правосудие, которое было делом всей его жизни.
Вячеслав Лебедев родился 14 августа 1943 года в Москве
. В 1968-м окончил юридический факультет МГУ.
В 1970 году его избрали народным судьей Ленинградского районного суда Москвы. В 1977-м он занял пост председателя Железнодорожного районного народного суда Москвы. В 1984 году стал заместителем председателя Московского городского суда
, а в 1986-м возглавил его.
Лебедев был председателем Верховного суда РСФСР
с 1989 года, с 1991-го — председателем Верховного суда России.