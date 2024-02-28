В Москве проходит прощание с главой Верховного суда России Лебедевым
Прощание с главой Верховного суда Лебедевым началось в Колонном зале Дома Союзов
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкГроб с телом председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева на церемонии прощания в Колонном зале Дома Союзов в Москве
Гроб с телом председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева на церемонии прощания в Колонном зале Дома Союзов в Москве
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. В Москве началась церемония прощания с председателем Верховного суда РФ Вячеславом Лебедевым, который возглавлял российскую судебную систему более 35 лет.
Лебедев скончался 23 февраля в возрасте 80 лет. Он был председателем Верховного суда РСФСР с 1989 года, с 1991 года - председателем Верховного суда РФ. До этого он возглавлял Мосгорсуд.
Прощание проходит в Колонном зале Дома Союзов в Москве. Позднее Лебедева отпоют в храме Христа Спасителя и похоронят на Новодевичьем кладбище. Прощание будет публичным, но в последующих мероприятиях будут участвовать только близкие умершего.
Свои соболезнования в связи со смертью Лебедева ранее выразили представители судебной системы России, многие юристы, адвокаты, правоведы, чиновники и президент РФ Владимир Путин. Отмечалось, что Лебедев был не только опытным юристом и ученым, но и чутким к потребностям судебного корпуса руководителем.
Лебедев был заслуженным юристом Российской Федерации, кавалером ордена Святого апостола Андрея Первозванного. Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством". Кавалер ордена Александра Невского.