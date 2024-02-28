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В Москве проходит прощание с главой Верховного суда России Лебедевым - РИА Новости, 28.02.2024
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10:48 28.02.2024 (обновлено: 11:27 28.02.2024)
https://ria.ru/20240228/lebedev-1929928350.html
В Москве проходит прощание с главой Верховного суда России Лебедевым
В Москве проходит прощание с главой Верховного суда России Лебедевым - РИА Новости, 28.02.2024
В Москве проходит прощание с главой Верховного суда России Лебедевым
В Москве началась церемония прощания с председателем Верховного суда РФ Вячеславом Лебедевым, который возглавлял российскую судебную систему более 35 лет. РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T10:48
2024-02-28T11:27
россия
вячеслав лебедев
владимир путин
дом союзов
общество
верховный суд рф
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. В Москве началась церемония прощания с председателем Верховного суда РФ Вячеславом Лебедевым, который возглавлял российскую судебную систему более 35 лет. Лебедев скончался 23 февраля в возрасте 80 лет. Он был председателем Верховного суда РСФСР с 1989 года, с 1991 года - председателем Верховного суда РФ. До этого он возглавлял Мосгорсуд. Прощание проходит в Колонном зале Дома Союзов в Москве. Позднее Лебедева отпоют в храме Христа Спасителя и похоронят на Новодевичьем кладбище. Прощание будет публичным, но в последующих мероприятиях будут участвовать только близкие умершего. Свои соболезнования в связи со смертью Лебедева ранее выразили представители судебной системы России, многие юристы, адвокаты, правоведы, чиновники и президент РФ Владимир Путин. Отмечалось, что Лебедев был не только опытным юристом и ученым, но и чутким к потребностям судебного корпуса руководителем. Лебедев был заслуженным юристом Российской Федерации, кавалером ордена Святого апостола Андрея Первозванного. Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством". Кавалер ордена Александра Невского.
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Путин на церемонии прощания с председателем Верховного суда РФ Лебедевым
Владимир Путин приехал проститься с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым, который умер в минувшую пятницу, сообщил корреспондент РИА Новости. Президент задержался около гроба, а затем пообщался с близкими покойного.
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россия, вячеслав лебедев, владимир путин, дом союзов, общество, верховный суд рф
Россия, Вячеслав Лебедев, Владимир Путин, Дом союзов, Общество, Верховный суд РФ
В Москве проходит прощание с главой Верховного суда России Лебедевым

Прощание с главой Верховного суда Лебедевым началось в Колонном зале Дома Союзов

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкГроб с телом председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева на церемонии прощания в Колонном зале Дома Союзов в Москве
Гроб с телом председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева на церемонии прощания в Колонном зале Дома Союзов в Москве - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Гроб с телом председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева на церемонии прощания в Колонном зале Дома Союзов в Москве
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. В Москве началась церемония прощания с председателем Верховного суда РФ Вячеславом Лебедевым, который возглавлял российскую судебную систему более 35 лет.
Лебедев скончался 23 февраля в возрасте 80 лет. Он был председателем Верховного суда РСФСР с 1989 года, с 1991 года - председателем Верховного суда РФ. До этого он возглавлял Мосгорсуд.
Прощание проходит в Колонном зале Дома Союзов в Москве. Позднее Лебедева отпоют в храме Христа Спасителя и похоронят на Новодевичьем кладбище. Прощание будет публичным, но в последующих мероприятиях будут участвовать только близкие умершего.
Свои соболезнования в связи со смертью Лебедева ранее выразили представители судебной системы России, многие юристы, адвокаты, правоведы, чиновники и президент РФ Владимир Путин. Отмечалось, что Лебедев был не только опытным юристом и ученым, но и чутким к потребностям судебного корпуса руководителем.
Лебедев был заслуженным юристом Российской Федерации, кавалером ордена Святого апостола Андрея Первозванного. Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством". Кавалер ордена Александра Невского.
Президент России Владимир Путин общается с близкими председателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева на церемонии прощания в Колонном зале Дома союзов в Москве. 28 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
Путин посетил церемонию прощания с председателем ВС Лебедевым
Вчера, 10:34
 
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