https://ria.ru/20240228/lebedev-1929928350.html

В Москве проходит прощание с главой Верховного суда России Лебедевым

В Москве проходит прощание с главой Верховного суда России Лебедевым - РИА Новости, 28.02.2024

В Москве проходит прощание с главой Верховного суда России Лебедевым

В Москве началась церемония прощания с председателем Верховного суда РФ Вячеславом Лебедевым, который возглавлял российскую судебную систему более 35 лет. РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T10:48

2024-02-28T10:48

2024-02-28T11:27

россия

вячеслав лебедев

владимир путин

дом союзов

общество

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. В Москве началась церемония прощания с председателем Верховного суда РФ Вячеславом Лебедевым, который возглавлял российскую судебную систему более 35 лет. Лебедев скончался 23 февраля в возрасте 80 лет. Он был председателем Верховного суда РСФСР с 1989 года, с 1991 года - председателем Верховного суда РФ. До этого он возглавлял Мосгорсуд. Прощание проходит в Колонном зале Дома Союзов в Москве. Позднее Лебедева отпоют в храме Христа Спасителя и похоронят на Новодевичьем кладбище. Прощание будет публичным, но в последующих мероприятиях будут участвовать только близкие умершего. Свои соболезнования в связи со смертью Лебедева ранее выразили представители судебной системы России, многие юристы, адвокаты, правоведы, чиновники и президент РФ Владимир Путин. Отмечалось, что Лебедев был не только опытным юристом и ученым, но и чутким к потребностям судебного корпуса руководителем. Лебедев был заслуженным юристом Российской Федерации, кавалером ордена Святого апостола Андрея Первозванного. Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством". Кавалер ордена Александра Невского.

https://ria.ru/20240228/putin-1929923103.html

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Путин на церемонии прощания с председателем Верховного суда РФ Лебедевым Владимир Путин приехал проститься с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым, который умер в минувшую пятницу, сообщил корреспондент РИА Новости. Президент задержался около гроба, а затем пообщался с близкими покойного. 2024-02-28T10:48 true PT0M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, вячеслав лебедев, владимир путин, дом союзов, общество, верховный суд рф