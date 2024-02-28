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Лавров посетит с визитом Турцию - РИА Новости, 28.02.2024
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13:03 28.02.2024 (обновлено: 13:37 28.02.2024)
https://ria.ru/20240228/lavrov-1929964576.html
Лавров посетит с визитом Турцию
Лавров посетит с визитом Турцию - РИА Новости, 28.02.2024
Лавров посетит с визитом Турцию
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 1-2 марта посетит Турцию, проведет переговоры с турецким коллегой Хаканом Фиданом, в том числе по Украине, сообщила РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T13:03
2024-02-28T13:37
турция
россия
сергей лавров
мария захарова
хакан фидан
украина
в мире
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 1-2 марта посетит Турцию, проведет переговоры с турецким коллегой Хаканом Фиданом, в том числе по Украине, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Первого-второго марта глава российского внешнеполитического ведомства посетит Турцию для участия в Анталийском дипломатическом форуме, запланированы переговоры главы российского внешнеполитического ведомства с турецким коллегой. В ходе этой встречи планируется обсудить широкий круг проблем, прежде всего состояние и перспективы двустороннего взаимодействия в сферах, которые представляют взаимный интерес ", - сказала Захарова в ходе брифинга.Она отметила, что министры обсудят торговлю, энергетику, безопасность, банковскую сферу и туризм, а также ситуацию на Украине, в Закавказье, в палестино-израильских делах, сирийском и ливийском урегулировании.Кроме того, Лавров и Фидан проработают график двусторонних контактов на различных уровнях, добавила Захарова.Она также сообщила, что у министра пройдет ряд других двусторонних встреч, но не назвала с кем.
https://ria.ru/20240228/turtsiya-1929911514.html
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турция, россия, сергей лавров, мария захарова, хакан фидан, украина, в мире
Турция, Россия, Сергей Лавров, Мария Захарова, Хакан Фидан, Украина, В мире
Лавров посетит с визитом Турцию

Лавров проведет переговоры с турецким коллегой Фиданом по Украине

© Фото : пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© Фото : пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 1-2 марта посетит Турцию, проведет переговоры с турецким коллегой Хаканом Фиданом, в том числе по Украине, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Первого-второго марта глава российского внешнеполитического ведомства посетит Турцию для участия в Анталийском дипломатическом форуме, запланированы переговоры главы российского внешнеполитического ведомства с турецким коллегой. В ходе этой встречи планируется обсудить широкий круг проблем, прежде всего состояние и перспективы двустороннего взаимодействия в сферах, которые представляют взаимный интерес ", - сказала Захарова в ходе брифинга.
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Она отметила, что министры обсудят торговлю, энергетику, безопасность, банковскую сферу и туризм, а также ситуацию на Украине, в Закавказье, в палестино-израильских делах, сирийском и ливийском урегулировании.
Кроме того, Лавров и Фидан проработают график двусторонних контактов на различных уровнях, добавила Захарова.
Она также сообщила, что у министра пройдет ряд других двусторонних встреч, но не назвала с кем.
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ТурцияРоссияСергей ЛавровМария ЗахароваХакан ФиданУкраинаВ мире
 
 
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