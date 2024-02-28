https://ria.ru/20240228/lavrov-1929917549.html

Американский журналист рассказал детали ужина с Лавровым

Американский журналист рассказал детали ужина с Лавровым - РИА Новости, 28.02.2024

Американский журналист рассказал детали ужина с Лавровым

Американский журналист Джексон Хинкл, принявший участие в работе конгресса Международного движения русофилов в Москве, рассказал в соцсети Х о своем ужине с... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T10:07

2024-02-28T10:07

2024-02-28T10:07

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германия

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джексон хинкл

владимир путин

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Американский журналист Джексон Хинкл, принявший участие в работе конгресса Международного движения русофилов в Москве, рассказал в соцсети Х о своем ужине с министром иностранных дел Сергеем Лавровым."От имени американских патриотов я подарил министру Лаврову газету 1945 года, в которой сообщалось о "Дне Эльбы" — дне, когда американские и советские войска впервые объединились на поле боя во время Второй мировой войны, разделив Германию пополам", — написал он.Хинкл добавил, что был единственным американцем, избранным в Исполнительный совет Международного движения русофилов.В Москве 27 февраля открылся второй конгресс Международного движения русофилов с участием дипломатов, ученых, политологов, общественных и религиозных деятелей из десятков стран. Участники вносят весомый вклад в борьбу с попытками коллективного Запада изолировать Россию, помогают распространению за рубежом объективной информации о стране, заявил президент Владимир Путин в обращении к участникам и гостям форума.На церемонии открытия конгресса выступил министр иностранных дел Сергей Лавров. Он подчеркнул, что все попытки Запада разобщить Россию с остальным миром бессильны.

https://ria.ru/20240227/privetstvie-1929837236.html

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