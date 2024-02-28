https://ria.ru/20240228/lavrov-1929917549.html
Американский журналист рассказал детали ужина с Лавровым
Американский журналист рассказал детали ужина с Лавровым - РИА Новости, 28.02.2024
Американский журналист рассказал детали ужина с Лавровым
Американский журналист Джексон Хинкл, принявший участие в работе конгресса Международного движения русофилов в Москве, рассказал в соцсети Х о своем ужине с... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T10:07
2024-02-28T10:07
2024-02-28T10:07
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Американский журналист Джексон Хинкл, принявший участие в работе конгресса Международного движения русофилов в Москве, рассказал в соцсети Х о своем ужине с министром иностранных дел Сергеем Лавровым."От имени американских патриотов я подарил министру Лаврову газету 1945 года, в которой сообщалось о "Дне Эльбы" — дне, когда американские и советские войска впервые объединились на поле боя во время Второй мировой войны, разделив Германию пополам", — написал он.Хинкл добавил, что был единственным американцем, избранным в Исполнительный совет Международного движения русофилов.В Москве 27 февраля открылся второй конгресс Международного движения русофилов с участием дипломатов, ученых, политологов, общественных и религиозных деятелей из десятков стран. Участники вносят весомый вклад в борьбу с попытками коллективного Запада изолировать Россию, помогают распространению за рубежом объективной информации о стране, заявил президент Владимир Путин в обращении к участникам и гостям форума.На церемонии открытия конгресса выступил министр иностранных дел Сергей Лавров. Он подчеркнул, что все попытки Запада разобщить Россию с остальным миром бессильны.
https://ria.ru/20240227/privetstvie-1929837236.html
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в мире, москва, россия, германия, сергей лавров, джексон хинкл, владимир путин
В мире, Москва, Россия, Германия, Сергей Лавров, Джексон Хинкл, Владимир Путин
Американский журналист рассказал детали ужина с Лавровым
Журналист Хинкл подарил Лаврову газету 1945 года с новостью о встрече на Эльбе