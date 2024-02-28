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В Госдуме отреагировали на угрозу россиянам в Латвии перед выборами
В Госдуме отреагировали на угрозу россиянам в Латвии перед выборами - РИА Новости, 28.02.2024
В Госдуме отреагировали на угрозу россиянам в Латвии перед выборами
Высказывание главы латвийского минюста Инесе Либиня-Эгнере о планирующих проголосовать на выборах президента РФ россиянах в Латвии говорит о том, что все они... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T20:02
2024-02-28T20:02
2024-02-28T20:02
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Высказывание главы латвийского минюста Инесе Либиня-Эгнере о планирующих проголосовать на выборах президента РФ россиянах в Латвии говорит о том, что все они явно поддерживают действующего президента России Владимира Путина, сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев. Либиня-Эгнере заявила в эфире латвийского телевидения, что Латвия расценивает граждан России, которые примут участие в выборах президента на территории посольства в Риге, как поддерживающих СВО. В Латвии за это предусмотрена уголовная ответственность, отметила министр, признав, что Латвия не может препятствовать гражданам РФ проголосовать на выборах. "Это официальное признание того, что россияне в Латвии поддерживают Путина настолько, что это создает проблему для властей. Министр юстиции Латвии такими угрозами признает, что русские у них в стране явно поддерживают Путина. У них точно есть данные, подтверждающие эту картину", — сообщил Шхагошев.
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в мире, латвия, россия, владимир путин, госдума рф, рига
Выборы президента России — 2024, В мире, Латвия, Россия, Владимир Путин, Госдума РФ, Рига
В Госдуме отреагировали на угрозу россиянам в Латвии перед выборами
Шхагошев: слова властей Латвии о выборах подтвердили поддержку Путина россиянами