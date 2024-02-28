https://ria.ru/20240228/lada-1929931987.html
АвтоВАЗ запатентовал облик новой Lada
АвтоВАЗ запатентовал облик новой Lada - РИА Новости, 28.02.2024
АвтоВАЗ запатентовал облик новой Lada
"АвтоВАЗ" запатентовал внешний облик новой модели Lada в кузове универсал, следует из материалов на сайте Роспатента. Скорее всего, эта новинка - Lada Iskra,... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T10:59
2024-02-28T10:59
2024-02-28T14:22
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. "АвтоВАЗ" запатентовал внешний облик новой модели Lada в кузове универсал, следует из материалов на сайте Роспатента. Скорее всего, эта новинка - Lada Iskra, прокомментировал РИА Новости автоэксперт Игорь Моржаретто. Согласно материалам ведомства, "АвтоВАЗ" оформил патент на внешний облик новой модели Lada в кузове универсал. "Вероятнее всего, это именно Lada Iskra", - отметил Моржаретто. Ранее президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов отмечал, что на заводе в Тольятти собрана первая опытная партия Lada Iskra для тестовых испытаний. Серийное производство новинки намечено на начало 2025 года. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в 2023 году составили 352,6 тысячи единиц (рост почти в два раза в годовом выражении).
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экономика, тольятти, ижевск, россия, авто, игорь моржаретто, автоваз, renault s.a, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), максим соколов, lada vesta, renault clio
Экономика, Тольятти, Ижевск, Россия, Авто, Игорь Моржаретто, АвтоВАЗ, Renault S.A, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Максим Соколов, Lada Vesta, Renault Clio
АвтоВАЗ запатентовал облик новой Lada
АвтоВАЗ запатентовал внешний облик новой модели Lada в кузове универсал
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. "АвтоВАЗ" запатентовал внешний облик новой модели Lada в кузове универсал, следует из материалов на сайте Роспатента. Скорее всего, эта новинка - Lada Iskra, прокомментировал РИА Новости автоэксперт Игорь Моржаретто.
Согласно материалам ведомства, "АвтоВАЗ" оформил патент на внешний облик новой модели Lada в кузове универсал.
«
"Вероятнее всего, это именно Lada Iskra", - отметил Моржаретто.
Ранее президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов отмечал, что на заводе в Тольятти собрана первая опытная партия Lada Iskra для тестовых испытаний. Серийное производство новинки намечено на начало 2025 года.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в 2023 году составили 352,6 тысячи единиц (рост почти в два раза в годовом выражении).
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