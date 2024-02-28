https://ria.ru/20240228/kriminal-1929808939.html

"Его тело кто-то перенес". Новая загадка в деле студента из Башкирии

"Его тело кто-то перенес". Новая загадка в деле студента из Башкирии - РИА Новости, 28.02.2024

"Его тело кто-то перенес". Новая загадка в деле студента из Башкирии

Семнадцатилетний Руслан, учившийся на сварщика в селе Новобелокатай, пропал в конце весны прошлого года. Осенью обнаружили тело. Подозреваемого в убийстве... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T08:00

2024-02-28T08:00

2024-02-28T08:07

происшествия

челябинская область

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости, Виктор Званцев. Семнадцатилетний Руслан, учившийся на сварщика в селе Новобелокатай, пропал в конце весны прошлого года. Осенью обнаружили тело. Подозреваемого в убийстве полгода продержали в СИЗО, однако отпустили на свободу. О странностях этого уголовного дела — в материале РИА Новости.Последний экзамен"Худощавый, короткие темные волосы, рост ниже среднего". И фотография. Такими объявлениями был увешан весь Белокатайский район. Двадцать восьмого мая Руслан (имена несовершеннолетних изменены) отправился в училище сдавать последний экзамен по математике.Он жил с бабушкой в Юлдашево. До райцентра, где учился, обычно добирался с кем-то из знакомых или на попутках — общественный транспорт здесь ходит крайне редко.На экзамен так и не приехал. Дома тоже не появился. На телефонные звонки не отвечал, а вскоре мобильник стал недоступен. Родственники обратились в полицию.К розыску, кроме полицейских и спасателей, подключились сотни волонтеров, представители местного казачества. Их курировал лично глава района. Каждое утро добровольцы собирались у здания администрации, планировали маршруты, делились на группы и отправлялись на поиски. Местность довольно сложная: лес, местами переходящий в тайгу, множество мелких водоемов и болот.Сообщили, что похожего на Руслана подростка видели в соседней Челябинской области. Проверили — не подтвердилось. С наступлением осенних холодов волонтеров поубавилось, однако поиски продолжалась.Визит к однокурсницеУголовное дело возбудили по статье "Убийство", как полагается при пропаже несовершеннолетних. Версию о бегстве не рассматривали: дома у Руслана никаких проблем не было. Он хорошо учился, собирался после ПТУ поступать в колледж.Оперативники опросили родных и сокурсников — никто в тот день ни в училище, ни в самом Новобелокатае его не видел. Значит, с ним что-то случилось либо в Юлдашево, либо по дороге оттуда.Выяснилось, что в то утро Руслана заметили на участке 39-летнего местного жителя Ильдара. Его 17-летняя девушка Алина училась с молодым человеком в одной группе. Знакомые предположили, что студент мог опоздать на автобус и обратиться за помощью — Ильдар часто отвозил Алину в ПТУ на машине."Также установили, что Руслан уже бывал у Ильдара, у них не раз возникали конфликты, общение между ними было довольно напряженное, — объясняет Роман Петров, адвокат матери студента, признанной по уголовному делу потерпевшей. — Возникли подозрения. Однако улик не было".Ильдара тем не менее задержали и допросили. Суд отправил его в СИЗО. Но обвинение так и не предъявили.В беседе с местными журналистами Алина заявила, что Ильдар признался в убийстве Руслана, но сделал это под давлением. По ее словам, однокурсника в тот день ни она, ни сожитель не видели. Позже Алина удалила свою страницу из соцсетей и прекратила всякое общение с репортерами.Про Ильдара известно, что он с детства жил в Юлдашево, разводил скот, воспитывал детей от первого брака. Проблем с законом раньше не имел.Тело в лесуВ октябре скончалась бабушка Руслана. Она тяжело переживала пропажу внука и все это время, несмотря на плохое самочувствие, искала его, сама обходила окрестности.В ноябре в лесу — в нескольких десятках километров от Юлдашево и Новобелокатая — волонтеры обнаружили тело Руслана. Его положение навело криминалистов на мысль, что студент мог свести счеты с жизнью. Однако родные верить в это категорически отказались. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила: молодого человека убили."Более того, согласно выводам специалистов, тело было кем-то перевешено, — говорит Петров. — Во-первых, волонтеры еще летом прочесывали тот участок несколько раз, причем с собаками, но ничего не нашли. Во-вторых, веревка на шее оказалась слишком свежей по сравнению с уже частично мумифицировавшимся телом".Но непонятно, кто переместил тело: Ильдар ведь находился за решеткой, его отпустили под подписку о невыезде уже после обнаружения останков. При этом по уголовному делу он до сих пор проходит как подозреваемый, обвинение ему из-за отсутствия прямых доказательств так и не предъявили, уточняет адвокат. Его родные также не верят в причастность к убийству.В республиканском управлении СУ СК России корреспонденту РИА Новости пообещали прокомментировать ход расследования, однако на момент публикации материала информацию не предоставили.

https://ria.ru/20240219/proisshestviya-1927836948.html

https://ria.ru/20240129/kriminal-1923717550.html

https://ria.ru/20240109/proisshestviya-1918934758.html

челябинская область

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Михаил Кевхиев

Михаил Кевхиев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

происшествия, челябинская область, следственный комитет россии (ск рф)