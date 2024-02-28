Рейтинг@Mail.ru
Суд признал незаконной блокировку аккаунта Крида в Twitch - РИА Новости, 28.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
10:01 28.02.2024
https://ria.ru/20240228/krid-1929916742.html
Суд признал незаконной блокировку аккаунта Крида в Twitch
Суд признал незаконной блокировку аккаунта Крида в Twitch - РИА Новости, 28.02.2024
Суд признал незаконной блокировку аккаунта Крида в Twitch
Кунцевский суд Москвы удовлетворил иск рэп-исполнителя Егора Крида к Роскомнадзору и Федеральной налоговой службе, в котором он требовал признать блокировку его РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T10:01
2024-02-28T10:01
культура
технологии
москва
егор крид
екатерина мизулина
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
лига безопасного интернета
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/13/1910434991_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_df844aa58f197c164505e70c4718151f.jpg
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Кунцевский суд Москвы удовлетворил иск рэп-исполнителя Егора Крида к Роскомнадзору и Федеральной налоговой службе, в котором он требовал признать блокировку его аккаунта на стриминговой платформе Twitch незаконной, сообщил РИА Новости адвокат Владислав Подшибякин. Ранее Роскомнадзор заблокировал аккаунт Крида из-за рекламы онлайн-казино. Это произошло после обращения в ведомство главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. "Суд удовлетворил требования… Сам Роскомнадзор, по сути, в процессе признал, что у них нет доказательств того, что какую-то рекламу казино или гиперссылки размешал Егор Крид. Те ссылки, на которые ссылаются, это всплывающие окна, которые работают независимо от пользователя платформы. То есть, это размещает сама платформа Twitch", - рассказал адвокат. По словам Подшибякина, процесс проходил довольно тяжело, но им удалось донести до суда свою позицию и "доказать государственным органам обратное".
https://ria.ru/20240209/krid-1926422221.html
https://ria.ru/20231222/krid-1917460138.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/13/1910434991_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_83dfca3fff171488485dc495d5f283dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, москва, егор крид, екатерина мизулина, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), лига безопасного интернета
Культура, Технологии, Москва, Егор Крид, Екатерина Мизулина, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Лига безопасного интернета
Суд признал незаконной блокировку аккаунта Крида в Twitch

Адвокат: Кунцевский суд признал незаконной блокировку аккаунта Крида в Twitch

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевец Егор Крид
Певец Егор Крид - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Певец Егор Крид. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Кунцевский суд Москвы удовлетворил иск рэп-исполнителя Егора Крида к Роскомнадзору и Федеральной налоговой службе, в котором он требовал признать блокировку его аккаунта на стриминговой платформе Twitch незаконной, сообщил РИА Новости адвокат Владислав Подшибякин.
Ранее Роскомнадзор заблокировал аккаунт Крида из-за рекламы онлайн-казино. Это произошло после обращения в ведомство главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной.
Певец Егор Крид, победивший в номинациях Связь поколений и Best streamig, после VI церемонии награждения музыкальной премии Жара Music Awards в Crocus City Hall - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
Суд уменьшил взыскание по иску Егора Крида к организатору концерта
9 февраля, 14:21
«
"Суд удовлетворил требования… Сам Роскомнадзор, по сути, в процессе признал, что у них нет доказательств того, что какую-то рекламу казино или гиперссылки размешал Егор Крид. Те ссылки, на которые ссылаются, это всплывающие окна, которые работают независимо от пользователя платформы. То есть, это размещает сама платформа Twitch", - рассказал адвокат.
По словам Подшибякина, процесс проходил довольно тяжело, но им удалось донести до суда свою позицию и "доказать государственным органам обратное".
Певец Егор Крид на музыкальной премии Жара Media Awards в Крокус Сити Холле в Москве
Суд отказал рэперу Егору Криду в иске к Mash на четыре миллиона рублей
22 декабря 2023, 15:15
 
КультураТехнологииМоскваЕгор КридЕкатерина МизулинаФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Лига безопасного интернета
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала