https://ria.ru/20240228/krid-1929916742.html
Суд признал незаконной блокировку аккаунта Крида в Twitch
Суд признал незаконной блокировку аккаунта Крида в Twitch - РИА Новости, 28.02.2024
Суд признал незаконной блокировку аккаунта Крида в Twitch
Кунцевский суд Москвы удовлетворил иск рэп-исполнителя Егора Крида к Роскомнадзору и Федеральной налоговой службе, в котором он требовал признать блокировку его РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T10:01
2024-02-28T10:01
2024-02-28T10:01
культура
технологии
москва
егор крид
екатерина мизулина
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
лига безопасного интернета
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Кунцевский суд Москвы удовлетворил иск рэп-исполнителя Егора Крида к Роскомнадзору и Федеральной налоговой службе, в котором он требовал признать блокировку его аккаунта на стриминговой платформе Twitch незаконной, сообщил РИА Новости адвокат Владислав Подшибякин. Ранее Роскомнадзор заблокировал аккаунт Крида из-за рекламы онлайн-казино. Это произошло после обращения в ведомство главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. "Суд удовлетворил требования… Сам Роскомнадзор, по сути, в процессе признал, что у них нет доказательств того, что какую-то рекламу казино или гиперссылки размешал Егор Крид. Те ссылки, на которые ссылаются, это всплывающие окна, которые работают независимо от пользователя платформы. То есть, это размещает сама платформа Twitch", - рассказал адвокат. По словам Подшибякина, процесс проходил довольно тяжело, но им удалось донести до суда свою позицию и "доказать государственным органам обратное".
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технологии, москва, егор крид, екатерина мизулина, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), лига безопасного интернета
Культура, Технологии, Москва, Егор Крид, Екатерина Мизулина, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Лига безопасного интернета
Суд признал незаконной блокировку аккаунта Крида в Twitch
Адвокат: Кунцевский суд признал незаконной блокировку аккаунта Крида в Twitch